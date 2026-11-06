Parceria Líbano-Canadiana: Três Projetos Anunciados

Canadá e Líbano anunciaram uma parceria de segurança e resiliência em 6 de novembro. Três projectos centram-se na formação das forças especiais, na reconciliação pós-guerra civil e na protecção dos civis contra as munições não detonadas. Youssef Raji e Anita Anand também concordaram com um diálogo anual entre altos funcionários. Ambos os Ministros abordaram a transição após a redução prevista da UNIFIL. Nenhum orçamento global ou calendário detalhado está incluído nas suas declarações.

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Uma parceria de segurança libanesa-canadiana está tomando forma em Ottawa. Youssef Raji e Anita Anand anunciaram sexta-feira 6 de novembro três projetos de cooperação e um diálogo anual entre altos funcionários. O treinamento militar, a reconciliação e a proteção contra a artilharia não explodida são as primeiras áreas apresentadas. Os dois Ministros reafirmam igualmente o princípio do controlo exclusivo das armas pelo Estado libanês.

O Ministro libanês dos Negócios Estrangeiros e o seu homólogo canadiano lançaram este quadro na sua reunião em Ottawa. A sua declaração conjunta dá-lhe um amplo âmbito: segurança, estabilização, ajuda humanitária, governação e desenvolvimento. Coloca a soberania e a integridade territorial do Líbano entre os seus objectivos.

O anúncio dá conteúdo concreto à visita. Até à data, o seu programa centrou-se no apoio às instituições libanesas e nos intercâmbios sobre a situação regional. Ambos os governos agora apresentam projetos identificados, acompanhados de uma reunião regular para monitorar a cooperação. No entanto, não publicam um orçamento global para a parceria nem um calendário pormenorizado para a execução.

Uma parceria de segurança libanesa-canadiana em três partes

O primeiro projeto diz respeito às Forças Armadas Libanesas. Canadá planeja apoiar treinamento de reconhecimento avançado e construir a capacidade de instrutores. O objectivo declarado é melhorar a luta contra o terrorismo e a criminalidade.

O comunicado de imprensa não detalha o pessoal envolvido, os locais de formação ou a sua duração. Nem menciona uma entrega de armas. O compromisso descrito diz respeito às competências das unidades e do pessoal responsável pela transmissão dessa formação.

O segundo projecto visa a reconciliação e a coesão social. Deve abordar o legado da guerra civil libanesa, incentivar os intercâmbios intergeracionais e envolver as mulheres e os jovens. Trata-se de uma componente de construção da paz, para além do mero reforço das instituições militares.

O terceiro diz respeito aos riscos explosivos nas comunidades afectadas. Deve reduzir os perigos de armas não explodidas, promover retornos seguros e apoiar meios de subsistência. O Canadá também menciona a gestão segura e o armazenamento de armas e munições.

Estes objectivos não constituem uma avaliação de apuramento já alcançada. Nenhum número de comunidades, beneficiários ou veículos neutralizados acompanham o anúncio. Os documentos apresentados nesta sexta-feira descrevem as áreas de intervenção, sem relatar sua implantação no campo.

Um diálogo anual para acompanhar os compromissos

Raji e Anand concordaram em estabelecer um diálogo anual entre altos funcionários. Este mecanismo deve apoiar prioridades comuns e identificar novas oportunidades de cooperação. Nenhuma data é anunciada para sua primeira reunião.

Este acompanhamento faz parte de uma relação já marcada por várias categorias de auxílios. Antes da visita, Ottawa informou que havia gasto seis milhões de dólares canadenses nas Forças Armadas Libanesas desde maio de 2025. Este montante pertencia a um balanço anterior, comunicado em 4 de Novembro. A declaração de sexta-feira não a apresenta como um novo envelope destinado aos três projectos.

Por conseguinte, não é possível, nesta fase, acrescentar este montante a um orçamento da nova parceria. As quantidades específicas dos projectos, os seus operadores e a sua distribuição entre formação, reconciliação e protecção dos civis continuam a ser especificadas.

Sul e pós-FINUL no centro das discussões

Os Ministros abordaram igualmente a situação no sul do Líbano. Salientaram a protecção dos civis, o acesso à ajuda humanitária e a procura de segurança sustentável. A sua declaração reafirma a importância da aplicação do Acordo-Quadro Trilateral.

Os intercâmbios centraram-se numa transição coordenada na sequência da redução prevista da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Ambos os governos destacam o apoio contínuo ao exército e outras instituições estatais. O comunicado não contém quaisquer disposições para substituir a UNIFIL.

A componente institucional acompanha assim os projectos de segurança. Ottawa e Beirute sublinham a necessidade de reformas de governação para apoiar a paz e a recuperação económica. Os próximos passos terão de especificar os meios, os parceiros de execução e o calendário dos três projectos anunciados.

Ilustração: Composição de Libnanews assistida pela IA a partir de uma fotografia dos arquivos do Exército Libanês em 2025. Não representa a reunião de Ottawa ou uma formação canadense. Foto fonte: Forças Armadas Libanesas, Direção de Orientação.

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