6 de novembro mercados: o emprego resiste, a tecnologia recupera

Na sexta-feira, os valores tecnológicos se recuperam em Wall Street após sua queda, enquanto o emprego americano resiste. O óleo volta às leituras da noite. Airbnb, IAG, IREN e Nuscale ilustram as diferenças entre atividade, custos e financiamento. O nosso caso analisa também as possíveis consequências para o Líbano e para o investimento.

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A recuperação americana desta sexta-feira, 6 de Novembro, não é suficiente para apagar o tremor do dia anterior. Os valores tecnológicos estão a recuperar em Wall Street, enquanto Tóquio e as principais praças europeias terminaram em vermelho. O relatório de emprego dos EUA fornece uma confirmação tangível da resistência econômica: 165.000 mais empregos em outubro. Para os investidores, esta boa notícia tem uma contrapartida. Uma economia que contrata mais pode apoiar as vendas de negócios, mas também deixa menos motivo para o banco central relaxar rapidamente as condições de financiamento.

Na edição desta noite, o fio condutor é o fosso entre a actividade e o seu financiamento. Os viajantes continuam a reservar na Airbnb, mas a conta de combustível da IAG afeta sua rentabilidade. Os operadores de infraestrutura de inteligência artificial registram receitas, tendo que financiar investimentos e manter horários industriais. No Líbano, a mesma distinção entre financiamento prometido, financiamento mobilizado e execução concreta continua a ser essencial para compreender a reconstrução.

Sexta-feira, 6 de Novembro de 2026 edição. Os cursos abaixo são os das últimas leituras disponíveis durante a preparação, com o seu próprio tempo. Os mercados asiático e europeu estão fechados; Wall Street está hospedada em sessão. Este caso não constitui uma revisão do encerramento dos EUA. Capa: composição editorial baseada em uma foto dos arquivos Libnanews publicada em junho de 2019, usada como ilustração.

Bolsas: A recuperação dos EUA permanece parcial

S&P 500 : 7 402,91 pontos (+0,67%) , 20:40:57 horário em Beirute (18:40:57 UTC), 6 Novembro; American sentado em andamento, fluxo diferido.

, 20:40:57 horário em Beirute (18:40:57 UTC), 6 Novembro; American sentado em andamento, fluxo diferido. Nasdaq Composite : 24 635,97 pontos (+1,32%) , 20:41:22 selo de tempo de fluxo em Beirute (18:41:22 UTC), 6 de novembro; American sentado em andamento, fluxo diferido.

, 20:41:22 selo de tempo de fluxo em Beirute (18:41:22 UTC), 6 de novembro; American sentado em andamento, fluxo diferido. ACC 40 : 8 139,00 pontos (−0,81%) 19:05:02 em Beirute (17:05:02 UTC), 6 de Novembro; reunião europeia encerrada.

19:05:02 em Beirute (17:05:02 UTC), 6 de Novembro; reunião europeia encerrada. DAX : 25 820,36 (−1,92%) , 18:50:00 em Beirute (16:50:00 UTC), 6 de Novembro; reunião europeia encerrada, fluxo adiado.

, 18:50:00 em Beirute (16:50:00 UTC), 6 de Novembro; reunião europeia encerrada, fluxo adiado. Nikkei 225 : 57.434,77 (−5,96 por cento)8:30:03 em Beirute (06:30:03 UTC), 6 de novembro; sessão japonesa concluída, nível confirmado pelos Índices Nikkeis.

Declarações de Boursorama nas páginas específicas de cada instrumento. As variações usam a cerca de referência do dia anterior exibida pelo fornecedor. Horas francesas convertidas de Paris para UTC e Ásia/Beirute, UTC+2. Os fluxos dos EUA estão atrasados; o site não indica uma duração garantida. As leituras não são simultâneas. Em Nova Iorque, a reunião regular desta sexta-feira termina às 21h UTC, ou às 23h em Beirute.

Acções: sessões em momentos diferentes

Variação em % a partir de 5 de Novembro de referência. Índice Baixo ← → Aumentar Alterar Nikkei 225 -5,96 % DAX – 1,92% ACC 40 -0,81 % S&P 500 +0,67% Nasdaq Composite +1,32% Escala: Cada meia coluna representa 6 pontos percentuais. 6 de novembro UTC registra: Nikkei 06:30:03, DAX 16:50:00, CAC 40 17:05:02, S&P 500 18:40:57, Nasdaq 18:41:22. Ásia e Europa: sessões encerradas. Wall Street: sentado em progresso, fluxo atrasado. Gráfico original da Libnanews, dados de Boursorama; nikkeis cruzados com Índices Nikkeis.

A diferença entre continentes reside em primeiro lugar na ordem das sessões. Tóquio absorveu o choque americano de quinta-feira durante o seu dia. Em seguida, Paris e Frankfurt compuseram-se com esta deterioração do clima financeiro, antes que as transacções dos EUA mostrassem uma recuperação parcial. Por conseguinte, justapor estas variações não significa observar vários mercados reagirem exactamente ao mesmo tempo à informação única.

Nem os índices têm a mesma estrutura. O lugar da tecnologia, bancos, energia e indústria varia consideravelmente de uma referência para outra. O Nikkei é um índice de ações ponderado por preços, enquanto o peso das empresas na S&P 500 depende de sua capitalização flutuante. Uma diminuição concentrada em alguns valores grandes pode, portanto, ter efeitos muito diferentes dependendo do indicador escolhido. Isso proíbe a dedução direta da saúde de uma economia nacional da única variação diária em seu índice.

O contexto político dos EUA continua a ser um elemento explicativo, sem fornecer certeza sobre as decisões futuras. Reuters informou sexta-feira os investidores reavaliam o risco de uma gestão mais rigorosa das IA e dos centros de dados após eleições intercalares. Os projetos mencionados para o próximo Congresso ainda não foram aprovados. O seu âmbito, prazos e modalidades de aplicação continuam a ser estabelecidos.

Nem um rebote prova que essas perguntas desapareceram. Após um declínio acentuado, as compras podem ser uma nova apreciação das perspectivas, arbitragens de carteira ou o fechamento de posições de vendas. Sem dados para separar esses mecanismos, atribuir cada ponto ganho a uma única causa seria excessivo. A observação robusta, nesta fase da sessão, continua a ser a de uma recuperação parcial de Wall Street, após um dia particularmente desfavorável aos valores de IA.

O emprego americano resiste, mas seus detalhes contam

A Bureau of Labor Statistics, em seu relatório emitido em 6 de novembro às 8h30 em Nova York, às 13h30 UTC, figurar para 165 000 o aumento do emprego salarial não agrícola em Outubro. Este aumento excede a média mensal de 48 000 postos de trabalho calculada pela Agência nos últimos 12 meses. A taxa de desemprego é 4,1%, depois de 4,2% em setembro. O BLS descreve essa variação como limitada, variando de 4,1% a 4,3% desde março.

A revisão dos meses anteriores reforça o quadro. Agosto subiu de 133.000 para 186.000 criações líquidas, e setembro de 29.000 para 60.000. Isto representa mais 84 mil empregos em comparação com estimativas publicadas anteriormente. Estas correcções não constituem uma segunda vaga de contratação em Novembro. Estas incluem respostas adicionais das instituições pesquisadas e o novo cálculo de fatores sazonais.

Trabalhadores assalariados não agrícolas, dados corrigidos sazonalmente, Outubro de 2026. BLS, publicado 6 de novembro às 13:30 UTC. Total: 165.000; Outros setores calculados por diferença. © Libnanews, BLS dados públicos

Serviços profissionais e empresariais trazem 70.000 empregos em outubro. Saúde acrescenta 42.000, transporte e armazenamento 25.000. A indústria transformadora aumentou 19 000 postos de trabalho. Estas quatro categorias representam a maior parte do ganho líquido, mas não devem ser acrescentadas aos seus próprios subsectores, correndo o risco de terem várias vezes os mesmos empregos. A criação de emprego no sector da saúde não descreve, por exemplo, o mesmo ciclo económico que as encomendas de equipamento industrial.

O salário médio por hora para o setor privado é de $38, subindo 0,4 por cento ao longo de um mês e 3,1% ao longo de um ano. O tempo médio semanal permanece em 34,4 horas. Para avaliar o rendimento do trabalho, é necessário examinar em conjunto a remuneração horária, as horas trabalhadas e o número de pessoas empregadas. Um aumento dos salários horários não significa necessariamente o mesmo aumento da renda mensal se o volume de trabalho diminuir.

O relatório é igualmente frágil: o número de pessoas que trabalham a tempo parcial por razões económicas está a aumentar de 339 000 para 4,8 milhões. Gostariam de trabalhar a tempo inteiro, mas seus horários foram reduzidos ou não encontraram tal emprego. A taxa de participação foi de 61,9%, em comparação com 61,8% no mês anterior. Assim, apenas uma estatística não resume o mercado de trabalho. A baixa taxa de desemprego coexiste com situações de emprego incompletas e grandes diferenças entre categorias de trabalhadores.

Por último, a criação de emprego e a taxa de desemprego provêm de dois inquéritos separados. Os primeiros questionam as instituições; os domicílios. Seus campos, métodos e margens de incerteza diferem. Movimentos mensais não são necessários para corresponder exatamente. Para análise econômica, uma série de publicações e suas revisões valem mais do que uma leitura isolada da figura principal.

Taxa e dólar: uma atividade sólida pode aumentar o dinheiro

Um banco central examina o emprego porque fornece informações sobre a procura, o rendimento e certas pressões na produção. Se as famílias têm rendimentos mais regulares, podem suportar o consumo. Mas quando a inflação continua a ser uma preocupação, pode também reduzir a urgência da flexibilização monetária. Só o relatório do dia não permite anunciar uma decisão da Reserva Federal: também dependerá dos preços, da atividade e das condições financeiras.

Para os mercados, este raciocínio cria dois efeitos concorrentes. Empresas capazes de vender mais podem melhorar seus lucros. Por outro lado, taxas elevadas aumentam o custo de novos empréstimos e reduzem o valor atual dos lucros esperados ao longo do tempo. As empresas lucrativas de hoje e aquelas cuja maior rentabilidade é esperada em vários anos não têm, portanto, a mesma sensibilidade a uma mudança no custo do dinheiro.

O mercado cambial transmite parte dessas diferenças. A taxa de referência do Banco Central Europeu de 6 de Novembro é 1 euro por 1,1165 dólares. É um benchmark diário publicado para informação, não uma oferta bancária ou cotação instantânea. O BCE indica que a consulta para estabelecer estas taxas acontece normalmente em cerca de 14.10 CET, ou seja, 13.10 UTC, e não recomenda a sua utilização como preço de transacção.

Para um importador que cobra em dólares e compra em euros, o significado desta cotação é concreto: um euro mais barato reduz, todas as coisas iguais, o montante em dólares necessário para um acordo europeu. O efeito inverso aplica-se a uma receita em euros convertida em dólares. Os contratos de cobertura, os prazos de pagamento e as margens intermédias podem, no entanto, alterar o montante finalmente pago. Por conseguinte, nunca deve ser apresentada uma taxa de referência como a tarifa efectivamente disponível no balcão.

Petróleo e ouro: preços de mercado, não facturas finais

A série Brent ICE BRN display $97,40 por barril (−1,93%), às 20:46:15 em Beirute (18:46:15 UTC). A série WTI ICE WBS é para us$ 90,02 por barril (−1,12%)às 20:44:31 (18:44:31 UTC). Ambas as declarações são datadas de 6 de novembro e distribuídas tardiamente, sem garantia postada. As suas variações são calculadas em função da referência do dia anterior.

Estas páginas não especificam a expiração da série de óleo. Por conseguinte, os valores são apresentados como valores de referência indicativos, não como preços de contratos de entrega especificados. A série WTI ICE WBS não é assimilada aqui ao contrato NYMEX. Não são deduzidas diferenças de preços entre os contratos ou a rendibilidade do investimento.

Variações do dia anterior: Brent -1,93%, WTI -1,12%, ouro -0,34%. 6 de novembro: 18:46:15, 18:44:31 e 18:56:16 UTC respectivamente. Série de óleo diferido, prazos não especificados; ou relatado em tempo real pelo fornecedor. © Libnanews, Boursorama data

A queda do barril observada na sexta-feira surge num contexto em que os mercados reavaliam o risco regional. Na sua análise de 6 de novembroA Reuters liga o recente declínio do petróleo às esperanças de desfasamento em torno do Irão, ao mesmo tempo que destaca questões sobre crescimento e inflação. A antecipação diplomática não é uma garantia para os fluxos de produção ou de transporte. O preço pode ser alterado antes de ser observada uma modificação física da oferta.

O preço do petróleo bruto também continua a ser um componente único da factura energética. Os consumidores geralmente compram um produto refinado, entregue e tributado. Transporte marítimo, seguro, refino, armazenamento, distribuição e troca ocorrem entre o barril e o preço final. Uma libertação do bruto pode, portanto, coexistir com uma redução mais lenta do combustível vendido localmente. Um estoque comprado anteriormente a um preço mais elevado também continua a pesar o custo médio de um distribuidor.

A mesma precaução aplica-se às companhias aéreas. Eles consomem querosene e pode ter fixado o preço de parte de suas compras com antecedência usando cobertores. Suas despesas não seguem instantaneamente o Brent, e suas contas também dependem do número de voos, distâncias percorridas e da eficiência da aeronave. As contas do IAG publicadas esta sexta-feira permitem observar estes mecanismos ao longo de um quarto, em vez de os deduzir de uma única sessão de petróleo.

Paraouro, referência SIX transmitido por Boursorama, a leitura de 6 de novembro às 20:56:16 em Beirute (18:56:16 UTC) dá (- 0,34%). O fornecedor descreve esse fluxo como em tempo real; Não é uma promessa de execução a este preço. Uma onça de troy é de cerca de 31,1 gramas. Variação é estabelecida contra a referência do dia anterior.

O ouro não deve ser lido como um único termômetro de ansiedade. Não paga cupão nem dividendo: o retorno de outros investimentos, os movimentos do dólar e as necessidades de liquidez podem influenciar sua demanda. Sua reputação como um porto seguro não garante um aumento cada vez que as ações caem. As compras de jóias ou peças acrescentam custos de fabrico, prémios e margens comerciais que não estão incluídas no índice de referência.

Airbnb: O crescimento das viagens permanece visível nas contas

Na sua resultados publicados em 5 de novembroAirbnb anuncia um volume de negócios trimestral de US $ 4,9 bilhões, até 19% ano-a-ano. O valor bruto das reservas atingiu 27.7 bilhões de dólares, um aumento de 21 por cento, enquanto as noites e lugares reservados aumentaram 16 por cento. A empresa atribui isso à demanda sustentada e taxas médias moderadamente mais elevadas.

A renda líquida era de US $ 1,9 bilhões. O EBITDA ajustado, indicador separado de resultados contábeis, atingiu 2,5 bilhões, com margem de 52%. O Conselho também autoriza até US $ 12 bilhões em compras de ações adicionais. É um envelope autorizado, não um montante já gasto.

Estes números iluminam um segmento específico de consumo: as estadias reservadas nesta plataforma. Não são suficientes para descrever os orçamentos de todas as famílias. Para analisar uma empresa turística, a comparação entre volumes e preços continua a ser essencial. Uma receita maior pode refletir mais viagens, estadias mais caras ou uma mudança de clientela. Aqui, o crescimento das reservas acompanha o crescimento das receitas.

IAG: o combustível absorve parte do crescimento

O transporte aéreo mostra o outro lado desta procura. Na sua resultados de 6 de novembro, o IAG tem um volume de negócios de 9,744 mil milhões de euros no terceiro trimestre, um aumento de 4,5%. Mas o lucro operacional antes de itens excepcionais caiu 15,9% para 1,726 bilhões. A margem correspondente aumentou de 22% para 17,7%.

O grupo explica essa pressão por combustível e distúrbios operacionais. Sua conta de combustível aumenta em 30,4%, mesmo após o efeito positivo das coberturas financeiras. Essa precisão conta: para cobrir parte de suas compras amortiza as variações, sem remover a exposição à energia. Por conseguinte, os resultados de uma empresa não reagem mecanicamente ao último preço diário do petróleo.

O IAG mantém para 2026 um objectivo de margem de funcionamento antes de rubricas excepcionais de, pelo menos, 12 %. Esta previsão não é um resultado adquirido. O grupo também relatou que sua capacidade na África, Oriente Médio e região da Ásia do Sul diminuiu 19 por cento no trimestre, com vários destinos do Golfo não mais servidos. A reatribuição de aeronaves pode preservar receitas, mas requer reconstrução de programas e vendas.

IREN: Rendimento real de IA, um calendário ainda restrito

A comunicação de 5 de Novembro torna possível distinguir crescimento e promessas. No trimestre terminou 30 de setembro, o primeiro trimestre de seu ano fiscal 2027, a empresa gerou $228 milhões em receitas, dos quais $200 milhões estavam em seu negócio de nuvem para a IA. Continua deficitária: a perda líquida é de 263 milhões, apesar de um EBITDA ajustado positivo de 66 milhões.

A meta de mais de US $ 4 bilhões em receitas anualizadas no período até o final de 2026 está agora definida para janeiro de 2027, com uma possível extensão até o final de fevereiro. IREN invoca uma alteração solicitada por um cliente e fornecedor prazos. Este ARR é um indicador operacional baseado em pressupostos de preços e utilização, e não um volume de negócios anual já alcançado.

Para o seu programa global, o IREN ainda está planejando $15 bilhões em investimentos: 9 bilhões em dinheiro, financiamento autorizado e pagamentos antecipados são identificados, e 6 bilhões ainda estão sendo procurados. O objectivo ARR de mais de 4 mil milhões é apresentado como financiado, sujeito a condições. Estes dois perímetros devem ser distinguidos.

NuScale: tempo industrial por trás da promessa de energia

As necessidades elétricas da infraestrutura digital chamam a atenção para a energia nuclear modular. Na sua ponto trimestral de 5 de novembro, NuScale anuncia que assinou um acordo com a Doosan Energility para fabricar a parte superior do circuito de resfriamento de seu módulo nuclear. Esta fase diz respeito a uma componente industrial. Não significa que uma central eléctrica já produza electricidade ou que um cliente tenha imediatamente uma nova fonte de energia.

A empresa tem dinheiro de curto e longo prazo e investimentos de US $ 1,9 bilhões a partir de 30 de setembro. Explica igualmente o declínio das suas receitas trimestrais até ao final do trabalho de engenharia associado ao projecto RoPower romeno em 2025. Um contrato de estudo concluído e a futura entrega de equipamentos estão em diferentes fases do ciclo de negócios.

Para avaliar este setor, você deve seguir autorizações, pedidos firmes, custos de construção e datas de entrega. Fazer uma componente reduz certos riscos técnicos; não regula automaticamente o financiamento de todo um projeto. Assim, o calendário industrial continua a ser um elemento central da análise, para além dos anúncios sobre a procura futura de energia.

Líbano: rastreamento de custos importados e dinheiro realmente mobilizado

Para o Líbano, as variações internacionais dependem principalmente dos seus canais de transmissão. O baixo custo do combustível importado pode reduzir alguns custos de transporte e produção, mas o benefício depende da taxa de impacto nos preços locais. O financiamento global mais caro pode, por outro lado, complicar o investimento mesmo quando o seu equipamento se torna mais barato. Ambos os movimentos podem ocorrer simultaneamente.

Essa leitura requer a separação de várias realidades: preço em dólares, possível conversão em livros, condições de liquidação e acesso efetivo ao financiamento. Uma queda de petróleo não resolve automaticamente as dificuldades de uma família ou empresa que carece de liquidez. Do mesmo modo, a apresentação de um preço estável numa moeda não é suficiente para medir a sua acessibilidade: deve estar ligada ao rendimento e ao modo de pagamento do comprador.

A reconstrução fornece outro exemplo desta precisão necessária. A registo do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução classifica o Contrato de Compensação e Reabilitação de Estradas de Nabatiyé, arquivo do programa LEAP 1250, conforme designado. O cartão menciona o financiamento do Banco Mundial e uma notificação de 9 de Outubro. Estes elementos, discutidos em nosso acompanhamento publicado nesta sexta-feiraEstabelecer uma fase administrativa. Não constituem um balanço dos trabalhos recebidos em Novembro.

Passar da publicidade para a atividade econômica requer desembolsos, suprimentos, equipes e execução verificável. Uma empresa pode ter um contrato sem ainda ter recebido todos os pagamentos necessários; um site pode progredir sem que cada passo seja imediatamente documentado online. O seguimento útil é aproximar as decisões, os calendários e as realizações, sem que a ausência de uma exposição pública se torne prova de cessação.

Nenhum preço recente da Bolsa de Valores de Beirute ou preços de combustível local suficientemente documentados estão incluídos aqui. Sua ausência é preferível à apresentação de uma classificação antiga como uma figura do dia. Os parâmetros de referência globais desta edição lançam luz sobre as restrições externas; não substituem uma medida das condições realmente encontradas no Líbano.

O conceito do dia: atualização A definição. Atualizar consiste em calcular o que vale agora um montante esperado no futuro. Cem dólares descontados imediatamente podem ser colocados ou usados. Cem dólares prometidos em dez anos não fornecem a mesma disponibilidade e, segundo o devedor, envolvem um risco de não pagamento. O mecanismo. A soma futura é reduzida ao seu valor atual por uma taxa. Quanto maior esta taxa, menor o valor atual. A taxa pode reflectir o tempo, o retorno de um investimento de referência e a compensação pelo risco. Este cálculo não deve ser confundido com uma simples correcção estatística da inflação. Um exemplo fictício. Um pagamento único de $100 em dez anos vale agora cerca de $61,39 a uma taxa anual de 5%. A 7%, seu valor cai para $50,83. O cálculo é 100 dividido por 1,05 potência dez no primeiro caso, e 100 dividido por 1,07 potência dez no segundo. A promessa final permanece a mesma; seu valor atual cai em torno de 17,2%. Estes números são usados apenas para explicar o mecanismo, não para valorizar a ação real. Porque é que isso importa esta noite. A infraestrutura da AIA requer investimento imediato, enquanto algumas das receitas são esperadas mais tarde. O financiamento mais dispendioso ou o atraso na entrega podem reduzir o seu valor económico, mesmo que a procura futura permaneça forte. As informações sobre emprego, taxas e calendários industriais são assim incluídas no cálculo do valor. Ser lembrado. Uma actividade promissora não tem um preço justificado em quaisquer condições. Devem ser examinados tanto o montante das receitas esperadas, a sua data, a probabilidade e o custo do capital que lhes foi atribuído.

O que verificar após a recuperação

Três questões orientarão os futuros pontos de mercado. Primeiro, será que a retomada dos valores tecnológicos vai além dos títulos que mais caíram? Em segundo lugar, poderão as novas estatísticas confirmar a resistência do emprego sem uma aceleração duradoura das pressões sobre os preços? Finalmente, as empresas muito empenhadas em infra-estruturas podem transformar as suas encomendas e objectivos em receitas sem degradar o seu financiamento?

Estas questões exigem comentários separados. O encerramento dos EUA trará uma declaração de sessão mais completa, futuras publicações econômicas esclarecerão a tendência e as contas comerciais acompanharão as margens e o fluxo de caixa. Por enquanto, os dados verificados mostram uma economia americana ainda geradora de emprego, tecnologia de recuperação parcial e óleo em declínio em leituras noturnas. Não levam à conclusão de que tenham sido eliminadas as incertezas sobre as taxas, a energia ou os investimentos.

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