Um ataque atingiu o mercado de Al-Hadara na província iemenita de Taez na sexta-feira, 6 de novembro. As autoridades sanitárias controladas pelos Houthis anunciaram 30 mortes e oito lesões, uma avaliação provisória. Estão a acusar a aviação Saudita. As autoridades locais ligadas ao governo internacionalmente reconhecido atribuem o bombardeio aos Houthis e negam qualquer operação aérea no distrito. A responsabilidade pelo ataque continua contestada, enquanto os esforços de socorro continuam e a perícia independente é procurada.

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Um ataque ao mercado de Al-Hadara no distrito de Al-Waziyah resultou em numerosas baixas na sexta-feira, 6 de novembro, sudoeste do Iêmen. O Ministério da Saúde controlado por Houthis anuncia uma contagem provisória de 30 mortos e oito feridos. Ele acusa a aviação saudita. As autoridades locais ligadas ao governo internacionalmente reconhecido atribuem o ataque aos Houthis e afirmam que nenhuma operação aérea ocorreu no distrito.

O mercado está localizado na província de Taez, onde os dois campos se chocam. As versões publicadas na sexta-feira concordam com a existência de um bombardeio mortal contra este lugar frequentado por civis. Eles diferem na arma usada e em seu autor. Nesta fase, não existe qualquer verificação independente para separar os encargos.

Mercado do Iémen atingido pela manhã

As autoridades houthi afirmam que três ataques aéreos atingiram o mercado Al-Hadara pela manhã. Seu porta-voz militar, Yahya Saree, culpou o ataque a uma aeronave saudita. Esta designação continua a ser uma acusação de um dos beligerantes, não uma atribuição estabelecida por uma investigação independente.

O Ministério da Saúde de Sanaa relatou primeiro um menor equilíbrio. Em seu comunicado emitido em 709 tempo Iêmen, ele relatou 30 mortes e 8 ferimentos. Ele disse que a declaração permaneceu provisória. As equipes de resgate continuam a procurar e identificar vítimas, de acordo com o mesmo comunicado de imprensa.

Esta é a responsabilidade das autoridades Houthis controladas. As autoridades locais de Taez filiadas ao governo reconhecido internacionalmente reconhecem mortes e ferimentos, sem dar um total em seu depoimento. Assim, não existe ainda uma contagem pública comum para ambas as partes.

Autoridades Taez excluem ataques aéreos

Numa declaração separada, as autoridades locais condenam o bombardeio do mercado e responsabilizam os Houthis. Eles afirmam contar com informações de sua sala de operações para excluir qualquer interferência da aviação no distrito de Al-Waziyah na sexta-feira.

A sua declaração referia-se ao perigo que os habitantes representam com o disparo de mísseis, incluindo mísseis balísticos. Ela denuncia ataques aos mercados e áreas habitadas. Esta versão contradiz diretamente a apresentada em Sana’a, que envolve vários ataques aéreos sauditas.

As autoridades de Taez também pedem para documentar as circunstâncias do atentado. Apelam à preservação de elementos materiais e à especialização técnica independente. Eles instam os residentes a não tocar ou deslocar detritos de projéteis e a avisar os serviços competentes.

Estes pedidos são importantes para estabelecer os factos. A presença, localização e exame de fragmentos podem ajudar a identificar o projétil. Mas não há tais conclusões de peritos acompanhar as declarações consultadas na sexta-feira.

O exército do governo acusa um míssil Houthi

O porta-voz das forças armadas do governo internacionalmente reconhecido, Coronel Majed al-Nuzaili, faz uma acusação mais precisa. Em sua declaração, ele afirma que um míssil balístico disparado pelos Houthis chegou ao mercado. Ele fala sobre dezenas de civis mortos ou feridos, sem detalhar a distribuição.

O oficial militar acusa os Houthis de expor a população ao fogo. Ele também descreveu o ataque como uma razão para continuar as operações de seu acampamento. Suas declarações constituem a posição oficial das forças governamentais. Não substituem as conclusões técnicas solicitadas pelas autoridades locais.

Por sua vez, as autoridades houthies culpam a Arábia Saudita pelas vítimas e exigem condenação internacional. Ambos os lados estão, portanto, exigindo responsabilidade de seus oponentes, enquanto as circunstâncias materiais do ataque permanecem contestadas.

Uma avaliação provisória no meio de uma nova escalada

O bombardeio ocorreu em uma fase de luta renovada entre os Houthis e as forças sauditas apoiadas pelo governo. Taez continua a ser um dos principais focos do conflito. Ataques em áreas civis agravam as necessidades de socorro e o acesso aos cuidados.

A região já tinha necessidades médicas significativas antes do ataque. Em 4 de novembro, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou a entrega de quatro caminhões de assistência médica para Taez. Esta operação precedeu o bombardeio do mercado. Não constitui uma confirmação do seu balanço ou uma resposta anunciada ao evento de sexta-feira.

As informações disponíveis ainda não permitem a extensão exacta da destruição, o número de pessoas desaparecidas ou a lista de estabelecimentos em que os feridos estão acomodados. A última avaliação pormenorizada fornecida pelas autoridades houthies continua a ser a de 30 mortos e 8 feridos. A pesquisa anunciada por seus departamentos está continuando, enquanto as autoridades governamentais solicitam a preservação de evidências para expertise independente.

Foto ilustrativa: vista da cidade de Taëz em setembro de 2004, Apie / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Este arquivo não mostra nem o mercado Al-Hadara nem o ataque de 6 de novembro de 2026.

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