SEAHORSE: o navio de carga deixou o porto de Beirute

O SEAHORSE deixou o porto de Beirute em 5 de novembro de 2026, após dez dias de chamada de emergência no Pier 11. O navio de carga tinha falhado em Saida em 25 de outubro, e um salto forte tinha exigido o resgate de membros da tripulação. As tripulações estabilizaram o navio e completaram a descarga de sua carga de madeira em 4 de novembro. As autoridades autorizaram então a sua retomada da navegação. Seu próximo destino não foi especificado.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

SEAHORSE deixou o porto de Beirute em 5 de novembro de 2026, após a descarga de sua carga de madeira eo fim de uma operação de emergência iniciada após o seu aterramento Saida. O porto anunciou esta partida em um comunicado lançado em 6 de novembro. A carga chegou ao Píer 11 em 26 de outubro, quando uma forte inclinação levantou medos sobre seu afundamento.

A retomada da navegação ocorre após várias etapas: resgate aos tripulantes, avaliação do estado da embarcação, estabilização à beira do cais e evacuação de sua carga. As equipes completaram a descarga em 4 de novembro. No dia seguinte, as autoridades competentes autorizaram o navio a regressar ao mar.

O SEAHORSE partiu após dez dias na doca

A partida termina a parada de emergência aberta em 26 de outubro na capital libanesa. A Autoridade do Porto descreve uma operação de assistência técnica e assistência técnica de 10 dias. Este período corresponde ao período passado no porto, até 5 de Novembro.

O incidente inicial remonta a 25 de Outubro, em Saida. A carga então ganhou os arredores de Beirute. Sua inclinação acentuada causou medo de um naufrágio e empurrou membros da tripulação para se jogarem na água. Foram realizadas operações de resgate para recuperá-las, enquanto os serviços marítimos avaliavam a situação.

A Defesa Civil e a Brigada de Bombeiros de Beirute participaram no resgate. Paralelamente, a estação de pilotagem Baltaji, o piloto marítimo e um especialista encomendado pela capitania analisaram as medidas necessárias para assumir o navio.

As autoridades decidiram interná-lo no porto em 26 de Outubro. O comunicado de imprensa liga esta decisão à direcção do Ministro das Obras Públicas e dos Transportes, Fayez Rassamny. Mencionou ainda a coordenação entre Marwan Naffi, Presidente e CEO do porto, e Mazen Basbous, Director-Geral da Terra e dos Transportes Marítimos.

No Pier 11, estabilize a carga antes de descarrega-la

Uma vez que o SEAHORSE foi ancorado no Pier 11, as equipes começaram a trabalhar para estabilizá-lo. Sua missão era limitar os riscos associados ao seu alojamento e proteger o navio, as pessoas a bordo e a carga.

A administração portuária mobilizou suas equipes técnicas e operacionais, incluindo a gestão de operações e serviços de segurança e segurança. Especialistas marítimos e equipes especializadas prestaram assistência. Os painéis também montaram os equipamentos e equipamentos necessários para manter o edifício em condições que permitissem operações.

O alojamento complicou o acesso aos porões. As equipes técnicas dedicaram mais de cinco horas à sua abertura, com equipamentos específicos. Esta etapa levou à descarga das mercadorias em um navio cuja inclinação dificultava o manuseio.

Os trabalhos prosseguiram numa base contínua, em coordenação com peritos marítimos. Os serviços de segurança presentes no complexo portuário acompanharam as várias fases da operação para garantir a área de trabalho.

Carga de madeira totalmente evacuada em 4 de novembro

As equipes completaram a descarga do carregamento de madeira em 4 de novembro. O comunicado apresenta este resultado como resultado do trabalho realizado para garantir a carga e permitir o fim de sua imobilização de emergência.

A administração destaca a velocidade de descarga dada as dificuldades técnicas encontradas. Destaca o trabalho em curso das equipas portuárias, peritos marítimos e serviços de segurança. O comunicado não especifica a tonelagem de madeira evacuada.

Em 5 de Novembro, os serviços em causa completaram os procedimentos necessários, em coordenação com a Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Marítimos. O navio então obteve sua licença de navegação antes de deixar Beirute.

Vários serviços mobilizados, um destino não especificado

Na sua avaliação, o porto insiste na coordenação entre a sua administração, os serviços de transporte terrestre e marítimo e o exército libanês, incluindo as forças navais. Também cita a Defesa Civil, bombeiros de Beirute, especialistas técnicos e serviços de segurança.

O comunicado de imprensa destaca a mobilização desses atores, desde o alívio no mar até o trabalho nas docas. Todavia, não especifica as reparações estruturais nem o conteúdo dos controlos técnicos anteriores à autorização de partida.

A partida do SEAHORSE marca o fim deste atendimento de emergência em Beirute. O comunicado não especifica o próximo porto de escala da carga.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews