SEAHORSE: o navio de carga deixou o porto de Beirute

SEAHORSE deixou o porto de Beirute em 5 de novembro de 2026, após a descarga de sua carga de madeira eo fim de uma operação de emergência iniciada após o seu aterramento Saida. O porto anunciou esta partida em um comunicado lançado em 6 de novembro. A carga chegou ao Píer 11 em 26 de outubro, quando uma forte inclinação levantou medos sobre seu afundamento.
A retomada da navegação ocorre após várias etapas: resgate aos tripulantes, avaliação do estado da embarcação, estabilização à beira do cais e evacuação de sua carga. As equipes completaram a descarga em 4 de novembro. No dia seguinte, as autoridades competentes autorizaram o navio a regressar ao mar.
O SEAHORSE partiu após dez dias na doca
A partida termina a parada de emergência aberta em 26 de outubro na capital libanesa. A Autoridade do Porto descreve uma operação de assistência técnica e assistência técnica de 10 dias. Este período corresponde ao período passado no porto, até 5 de Novembro.
O incidente inicial remonta a 25 de Outubro, em Saida. A carga então ganhou os arredores de Beirute. Sua inclinação acentuada causou medo de um naufrágio e empurrou membros da tripulação para se jogarem na água. Foram realizadas operações de resgate para recuperá-las, enquanto os serviços marítimos avaliavam a situação.
A Defesa Civil e a Brigada de Bombeiros de Beirute participaram no resgate. Paralelamente, a estação de pilotagem Baltaji, o piloto marítimo e um especialista encomendado pela capitania analisaram as medidas necessárias para assumir o navio.
As autoridades decidiram interná-lo no porto em 26 de Outubro. O comunicado de imprensa liga esta decisão à direcção do Ministro das Obras Públicas e dos Transportes, Fayez Rassamny. Mencionou ainda a coordenação entre Marwan Naffi, Presidente e CEO do porto, e Mazen Basbous, Director-Geral da Terra e dos Transportes Marítimos.
No Pier 11, estabilize a carga antes de descarrega-la
Uma vez que o SEAHORSE foi ancorado no Pier 11, as equipes começaram a trabalhar para estabilizá-lo. Sua missão era limitar os riscos associados ao seu alojamento e proteger o navio, as pessoas a bordo e a carga.
A administração portuária mobilizou suas equipes técnicas e operacionais, incluindo a gestão de operações e serviços de segurança e segurança. Especialistas marítimos e equipes especializadas prestaram assistência. Os painéis também montaram os equipamentos e equipamentos necessários para manter o edifício em condições que permitissem operações.
O alojamento complicou o acesso aos porões. As equipes técnicas dedicaram mais de cinco horas à sua abertura, com equipamentos específicos. Esta etapa levou à descarga das mercadorias em um navio cuja inclinação dificultava o manuseio.
Os trabalhos prosseguiram numa base contínua, em coordenação com peritos marítimos. Os serviços de segurança presentes no complexo portuário acompanharam as várias fases da operação para garantir a área de trabalho.
Carga de madeira totalmente evacuada em 4 de novembro
As equipes completaram a descarga do carregamento de madeira em 4 de novembro. O comunicado apresenta este resultado como resultado do trabalho realizado para garantir a carga e permitir o fim de sua imobilização de emergência.
A administração destaca a velocidade de descarga dada as dificuldades técnicas encontradas. Destaca o trabalho em curso das equipas portuárias, peritos marítimos e serviços de segurança. O comunicado não especifica a tonelagem de madeira evacuada.
Em 5 de Novembro, os serviços em causa completaram os procedimentos necessários, em coordenação com a Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Marítimos. O navio então obteve sua licença de navegação antes de deixar Beirute.
Vários serviços mobilizados, um destino não especificado
Na sua avaliação, o porto insiste na coordenação entre a sua administração, os serviços de transporte terrestre e marítimo e o exército libanês, incluindo as forças navais. Também cita a Defesa Civil, bombeiros de Beirute, especialistas técnicos e serviços de segurança.
O comunicado de imprensa destaca a mobilização desses atores, desde o alívio no mar até o trabalho nas docas. Todavia, não especifica as reparações estruturais nem o conteúdo dos controlos técnicos anteriores à autorização de partida.
A partida do SEAHORSE marca o fim deste atendimento de emergência em Beirute. O comunicado não especifica o próximo porto de escala da carga.
Comentários