10 de Novembro de 1990: Beirute inicia a reunificação

Em 10 de novembro de 1990, milícias começaram a evacuar suas posições em Beirute. Amal ataca o movimento. A reunificação progride sob tutela síria, enquanto o desarmamento permanece incompleto. De volta a esta primeira etapa, a implantação gradual do exército e a distinção entre a retirada urbana e a dissolução de formações armadas. O processo continua até 3 de Dezembro, quando as unidades libanesas se deslocam para Ashrafieh. Esta cronologia coloca o dia de volta no final da guerra sem atribuir-lhe reunificação instantânea ou o desaparecimento de todas as armas.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 10 de novembro de 1990, as milícias começaram a evacuar suas posições na aglomeração de Beirute. Amal engaja o movimento, que abre a reunificação da Grande Beirute sob a autoridade do governo libanês. Após quinze anos de guerra, a capital entrou numa nova fase. A saída dos combatentes das suas zonas deverá permitir que o exército assuma o controlo.

Esta data marca um começo. A reunificação não terminou em um dia e a retirada de Beirute ainda não significou o desarmamento geral das milícias. A operação continua nas semanas seguintes. Também ocorre em um equilíbrio de forças dominadas pela Síria, cujas tropas permanecem no Líbano.

Amal começa retirada em 10 de novembro

Os primeiros movimentos diziam respeito a Amal na periferia de Beirute Ocidental. Em 10 de novembro, homens do movimento deixaram suas posições com suas armas. Por conseguinte, estas partidas não correspondem a uma entrega geral de armas ao Estado. O plano começa mudando o controle militar da capital.

A imprensa contemporânea descreve uma retirada que começou no fim de semana de 10 e 11 de novembro. Amal é a primeira milícia a evacuar as suas posições de Beyruthine perante as Forças Libanesas. O governo então anuncia um processo que deve cobrir a capital e sua região. As formações envolvidas devem abandonar a sua presença militar nesta área.

Assim, nem todas as áreas da cidade mudam de mãos ao mesmo tempo. A retirada das Forças Libanesas de Beirute Oriental é mais um passo em 19 de novembro. O exército libanês está gradualmente recuperando o controle da Grande Beirute e das estradas. As passagens entre as antigas áreas milícias reabrem à medida que esta implantação se desenrola.

A reunificação da Grande Beirute após a queda de Aoun

O contexto militar mudou menos de um mês antes. Em 13 de outubro de 1990, a ofensiva síria terminou o poder do general Michel Aoun em Baabda. Ele encontrou refúgio na embaixada francesa. O confronto entre seu governo e o reconhecido poder do presidente Elias Hraoui chegou assim ao fim pela força.

Em 24 de outubro, o governo Selim Hoss anunciou a evacuação de milícias da Grande Beirute. Pretende restaurar a autoridade estatal numa aglomeração fragmentada pela guerra. O anúncio, portanto, precede por mais de duas semanas partidas que começam em 10 de novembro.

Outra fechadura diz respeito às organizações xiitas concorrentes. O cessar-fogo de 5 de Novembro entre Amal e Hezbollah, sob os auspícios sírios, prepara-se para a sua evacuação da capital. Os combatentes do Partido Socialista Progressista também são afetados pela retirada. A sequência combina assim acordos entre facções, pressão militar síria e retorno das forças governamentais.

Um exército para se reunir para tomar a cidade

O destacamento ocorre durante a reconstrução do exército libanês, dividido durante a guerra. Em Outubro de 1990, a instituição estabeleceu uma fase de reunificação. O comando funde unidades e muda suas áreas de implantação. Procura reduzir as filiações regionais e denominacionais que acompanharam o rompimento do país.

A retomada das posições milanesas requer, portanto, mais do que uma mudança de bandeira nos edifícios. Envolve unidades sob comando comum. O exército também reorganiza o treinamento, atribuições e manutenção de seu equipamento. Sua reconstrução acompanha o retorno das instituições aos territórios controlados pelas formações armadas.

No entanto, este retorno permanece ligado à presença síria. Damasco pesa sobre as decisões políticas e as condições militares da retirada. A restauração de uma única autoridade libanesa em Beirute não põe fim a esta tutela. Neste contexto, avança a reunificação administrativa e militar da capital.

Retirada da capital e desarmamento: duas etapas

O Acordo de Taif de 22 de Outubro de 1989 prevê a dissolução das milícias libanesas e não libanesas e a entrega das suas armas ao Estado. Prevê igualmente a unificação das forças armadas. A retirada de Beirute faz parte deste programa, mas não cumpre todas as disposições.

O calendário do desarmamento estende-se até 1991. Em 28 de março, o governo fixou 30 de abril como o prazo para o depósito de armas. A implementação continua incompleta: o Hezbollah mantém sua organização armada, enquanto outros grupos também escapam ao desarmamento total. Seria, portanto, incorrecto apresentar 10 de Novembro de 1990 como o desaparecimento de todas as milícias libanesas.

Em Beirute, a etapa seguinte é medida nas áreas assumidas pelo exército. Em 3 de Dezembro de 1990, as suas unidades deslocaram-se para Ashrafieh, o antigo bastião das milícias cristãs. Grande Beirute é então oficialmente reunido no final do processo iniciado em 10 de novembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews