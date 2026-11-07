7 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Guatemala: um deputado e três policiais mortos em Río Hondo

Libnanews
· 2 min de leitura · 4 vues

O deputado Julio César Portillo Paz e três policiais foram mortos em Río Hondo. Arévalo pede às forças de segurança que cooperem com a acusação.

Façade du Congrès du Guatemala, archive de 2010, avec le titre Un député et trois policiers tués.
Façade du Congrès du Guatemala, photographie du 24 octobre 2010. Image d’archive ne montrant pas le lieu de l’attaque à Río Hondo. Arielaasturias / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Habillage Libnanews. © Arielaasturias / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O deputado guatemalteco Julio César Portillo Paz e três policiais foram mortos em um ataque armado em Río Hondo, no departamento de Zacapa, na sexta-feira, 6 de novembro. O presidente Bernardo Arévalo condenou os fatos e pediu às forças de segurança que cooperassem plenamente com o Ministério Público para identificar os responsáveis.

Um ataque no departamento representado pelos eleitos

Julio César Portillo Paz representou Zacapa no Congresso e pertencia à Unidade Nacional da Esperança, UM. Foi gravemente ferido e transportado para o hospital antes da sua morte ser confirmada. O Congresso publicou então suas condolências e condenou o ataque.

O Ministério do Interior coloca os fatos em km 137, na jurisdição de Río Hondo. Segundo seu relatório, a polícia respondeu para proteger o deputado. Os autores não foram identificados neste primeiro relatório institucional.

Arévalo pede cooperação com o Ministério Público

Bernardo Arévalo prestou homenagem aos três oficiais que haviam morrido em serviço em sua reação pública no sábado, 7 de novembro. Encarregou as forças de segurança de prestarem assistência à acusação para clarificar as circunstâncias e encontrar os responsáveis. A acusação é responsável pela condução da investigação.

A Vice-Presidente Karin Herrera também expressou as suas condolências às famílias da polícia e do parlamentar. As autoridades descrevem essas mortes como resultado do mesmo ataque, não como incidentes separados.

O motivo permanece por estabelecer

Os primeiros anúncios indicaram que o MP ainda estava recebendo atendimento. A posterior confirmação de sua morte explica a evolução dos registros. Quatro pessoas foram mortas: o parlamentar e três policiais civis nacionais.

As comunicações oficiais consultadas não especificam o motivo ou a identidade dos atacantes. Portanto, não permitem que o ataque seja atribuído a uma organização ou oponente político. O inquérito ainda não estabeleceu estes elementos.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *