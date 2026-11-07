Guatemala: um deputado e três policiais mortos em Río Hondo

O deputado Julio César Portillo Paz e três policiais foram mortos em Río Hondo. Arévalo pede às forças de segurança que cooperem com a acusação.

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O deputado guatemalteco Julio César Portillo Paz e três policiais foram mortos em um ataque armado em Río Hondo, no departamento de Zacapa, na sexta-feira, 6 de novembro. O presidente Bernardo Arévalo condenou os fatos e pediu às forças de segurança que cooperassem plenamente com o Ministério Público para identificar os responsáveis.

Um ataque no departamento representado pelos eleitos

Julio César Portillo Paz representou Zacapa no Congresso e pertencia à Unidade Nacional da Esperança, UM. Foi gravemente ferido e transportado para o hospital antes da sua morte ser confirmada. O Congresso publicou então suas condolências e condenou o ataque.

O Ministério do Interior coloca os fatos em km 137, na jurisdição de Río Hondo. Segundo seu relatório, a polícia respondeu para proteger o deputado. Os autores não foram identificados neste primeiro relatório institucional.

Arévalo pede cooperação com o Ministério Público

Bernardo Arévalo prestou homenagem aos três oficiais que haviam morrido em serviço em sua reação pública no sábado, 7 de novembro. Encarregou as forças de segurança de prestarem assistência à acusação para clarificar as circunstâncias e encontrar os responsáveis. A acusação é responsável pela condução da investigação.

A Vice-Presidente Karin Herrera também expressou as suas condolências às famílias da polícia e do parlamentar. As autoridades descrevem essas mortes como resultado do mesmo ataque, não como incidentes separados.

O motivo permanece por estabelecer

Os primeiros anúncios indicaram que o MP ainda estava recebendo atendimento. A posterior confirmação de sua morte explica a evolução dos registros. Quatro pessoas foram mortas: o parlamentar e três policiais civis nacionais.

As comunicações oficiais consultadas não especificam o motivo ou a identidade dos atacantes. Portanto, não permitem que o ataque seja atribuído a uma organização ou oponente político. O inquérito ainda não estabeleceu estes elementos.

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