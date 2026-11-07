Bekaa West: Ferzli prepara-se para uma parcial

A perspectiva de uma parcial no West Bekaa revive as discussões em torno do cerco deixado vago por Ghassan Skaff. Elie Ferzli mostra sua intenção de concorrer e vários outros nomes circulam, sem um calendário eleitoral confirmado nos elementos disponíveis. A questão levanta também uma questão política: como articular uma eleição local numa região ameaçada com os argumentos apresentados para os prazos nacionais? As intenções de candidatura, o apoio partidário e as decisões administrativas devem manter-se claramente distintas.

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Elijah Ferzli está se preparando para correr para o lugar deixado vago por Ghassan Skaff no West Bekaa. O antigo Vice-Presidente do Parlamento anunciou a sua intenção de concorrer a uma eleição suplementar. Também são relatados os preparativos do Ministério do Interior, enquanto outros nomes circulam. Estas medidas políticas não são válidas para a convocação oficial dos eleitores ou para o registo dos candidatos.

A questão vai além da substituição de um deputado. Uma consulta no West Bekaa, uma região exposta às tensões de segurança, reviveria o debate sobre os argumentos utilizados para adiar as eleições nacionais. Mas esta alegada contradição política não permite anunciar o cancelamento de uma sondagem que ainda não recebeu um calendário confirmado.

Bekaa West : Ferzli mostra sua intenção

O ex-vice-presidente da Câmara, espancado nas eleições legislativas de 2022, foi para Ain al-Tiné. Nabih Berri indicou que não se opôs à detenção de uma parcial. Ferzli, então, reiterou que estava pensando em concorrer, enquanto afirmava que não havia pedido ao Presidente do Parlamento para pressionar pela organização da eleição.

Este posicionamento distingue duas abordagens. Um político pode apoiar o princípio de uma eleição. A decisão de a convocar e os actos administrativos necessários seguem outro processo. O apoio expresso a Ain al-Tinah não deve ser apresentado como um decreto eleitoral.

Ferzli tem visibilidade política ligada à sua presença anterior na Câmara. No entanto, seria prematuro dar-lhe um vencedor ou mesmo apresentar a competição como definitivamente constituída. As intenções declaradas não estabelecem a lista de participantes ou quaisquer alianças que possam formar.

Vários nomes, nenhum resultado esperado

Maysam Skaff, viúva do deputado desaparecido, é uma das personalidades mencionadas. Sua viagem a Baabda alimentou discussões sobre uma possível aplicação. Georges Abboud também aparece entre os nomes apoiados nos intercâmbios políticos relatados, do lado das Forças Libanesas.

Thierry Sabounji, um empresário ativo entre Beirute e Riade, é citado como outra possibilidade proposta por Waël Abu Faour. Esses nomes descrevem um debate político. Eles não constituem uma lista oficial de candidatos que tenham arquivado seus arquivos.

Os relatórios da imprensa também indicam que as Forças Libanesas e o Partido Socialista Progressista estão relutantes em continuar a discussão sobre a parcialidade. O mesmo nível de prudência deve ser mantido: as trocas entre as partes, mesmo que coerentes, não substituem uma decisão pública sobre a realização da votação.

Calendário nacional retorna ao debate

O raciocínio político avançado é simples: se uma eleição local pode ser realizada em uma área ameaçada, o argumento de segurança usado para adiar um prazo nacional merece ser reconsiderado. Esta questão diz respeito à coerência das posições das partes, não à equivalência automática entre as duas operações.

Uma parcial num círculo eleitoral e nas eleições gerais não mobiliza os mesmos meios. O seu âmbito, organização de escritórios e coordenação administrativa diferem. Por conseguinte, é necessário examinar os condicionalismos específicos de cada eleição antes de concluir que a viabilidade de um demonstra a do outro.

Nem a segurança é a única dimensão do calendário. Os preparativos para a votação no estrangeiro reflectem-se nos debates sobre os prazos nacionais. As necessidades técnicas citadas devem distinguir-se das opções políticas ao longo de um mandato ou no momento adequado para consultar os eleitores.

Nenhuma data pode ser determinada por extrapolação das declarações relativas aos prazos de preparação. Devem ser conhecidos os actos pertinentes, as instruções dos ministérios competentes e as medidas efectivamente tomadas. Só os debates sobre a votação dos expatriados não permitem concluir que a votação parcial é impossível.

Os actos administrativos farão a diferença

O controlo do processo deve agora abranger elementos verificáveis: uma decisão de convocação, um calendário formal e as modalidades de apresentação dos pedidos. Sua publicação daria outro significado às intenções anunciadas pelas personalidades envolvidas.

Na sua ausência, a agitação política permanece distinta do início de uma campanha. Os eleitores no West Bekaa aguardam esclarecimentos sobre a representação de seu distrito eleitoral. O próximo passo será um acto institucional específico, em vez de uma nova lista de potenciais candidatos.

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