Nova Zelândia: maioria ainda provisória

O trabalho está ligeiramente à frente do nacional na contagem preliminar das eleições da Nova Zelândia. No entanto, a coligação cessante manteve 67 de 131 lugares na projeção da Comissão, uma pequena maioria. Os votos especiais e a contagem oficial ainda podem mudar este equilíbrio. Os resultados oficiais estão previstos para 27 de Novembro.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A contagem preliminar das eleições neozelandesas em 7 de novembro coloca o trabalho um pouco à frente do Partido Nacional, mas ainda dá uma pequena maioria em assentos para os três partidos governamentais cessantes. Os resultados oficiais estão previstos para 27 de Novembro. A projeção permanece sujeita a mudanças.

O avanço nacional do trabalho por 3.650 votos

A tabela da Comissão Eleitoral, consultada em 7 de novembro de 1435 UTC, mostra 100 por cento dos resultados da contagem preliminar realizada pelas urnas. O trabalho recebeu 710.330 votos, ou 29,36%, contra 706.680 votos e 29,21% para o nacional. A diferença entre as duas formações atingiu apenas 3.650 votos.

Essa taxa de aumento de 100% não significa que o resultado seja definitivo. Corresponde à contagem preliminar da noite eleitoral. A contagem oficial, incluindo votos especiais, ainda não está concluída. A Comissão afirma expressamente que o seu quadro não constitui uma proclamação formal.

67 assentos projetados para a coalizão de saída

Nesta fase, National ganhou 42 lugares, ACT 13 e Nova Zelândia First 12. Estes três partidos, que compõem o governo do primeiro-ministro Christopher Luxon, totalizam, assim, 67 lugares de 131 previstos. Nesta configuração, a maioria absoluta é de 66 lugares.

O Partido Trabalhista é creditado com 36 lugares, os Verdes de 16, Oportunidade de sete e Te Pāti Māori de cinco. Estes números descrevem uma distribuição provisória, não um acordo governamental ou uma nomeação. A pequena margem do bloco de saída torna a contagem oficial particularmente importante.

A projecção atribuiu 13,30% aos Verdes, 10,92 % aos ACT, 9,78 % à Nova Zelândia em primeiro lugar e 5,96 % à oportunidade. Assim, as duas principais partes permanecem claramente abaixo do limiar que lhes permitiria governar sozinhas.

Por que os votos e os assentos não seguem o mesmo ranking

O sistema eleitoral da Nova Zelândia combina um voto do partido e um voto do eleitorado. A distribuição proporcional leva em conta a votação partidária, enquanto os vencedores do distrito eleitoral mantêm seus mandatos. Quando uma formação ganha mais círculos eleitorais do que o seu direito teórico à representação proporcional, estes lugares adicionais podem aumentar o Parlamento.

O quadro preliminar ilustra esta particularidade: os 42 lugares atribuídos ao Nacional provêm dos círculos eleitorais, enquanto os 36 do Trabalho estão divididos entre 21 círculos eleitorais e 15 lugares na lista. Uma pequena liderança nacional nas votações não leva automaticamente ao primeiro lugar nos lugares.

O próximo prazo é a publicação dos resultados oficiais, que a Comissão pretende realizar até sexta-feira, 27 de Novembro. É este passo, não o único encerramento da contagem preliminar, que irá confirmar ou alterar o equilíbrio parlamentar anunciado esta noite.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews