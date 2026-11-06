Ucrânia: Zelensky teme greves · Vozes globais

Volodymyr Zelensky afirma em 6 de novembro de 2026 que tem informações sobre novas greves russas em preparação. Refere-se ao sector da energia, às pontes Dnipro e às infra-estruturas civis. O presidente ucraniano pede entregas mais rápidas de mísseis Patriot e anuncia mais equipes de reparação. Menciona igualmente acordos sobre equipamentos energéticos com vários parceiros europeus. O seu aviso não especifica o momento nem a extensão dos ataques previstos e as informações invocadas não são públicas.

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Zelensky teme ataques russos contra o setor energético ucraniano, pontes Dnipro e infraestrutura civil. O Presidente ucraniano emitiu este aviso sexta-feira, 6 de novembro de 2026, em seu discurso noturno. Ele afirma que tem informações sobre um ataque em preparação e pede aos parceiros de Kiev que acelerem sua entrega de mísseis Interceptores Patriot.

Volodymyr Zelensky informa que as forças armadas e a força aérea estão se preparando para esta ameaça. Não especifica a data ou a extensão da operação que pretende antecipar. As informações referidas não são tornadas públicas. Sua intervenção descreve assim um risco anunciado pelas autoridades ucranianas, não uma nova série de greves já encontradas.

Zelensky teme ataques e exige interceptadores

O Chefe de Estado insiste na urgência das entregas de defesa aérea. Em particular, ele pediu aos Estados Unidos para fornecer os mísseis necessários para as baterias Patriot. Segundo ele, os prazos de entrega afetam diretamente a proteção das instalações.

O Presidente também anunciou acordos com vários parceiros para obter equipamentos energéticos. Ele citou Alemanha, Espanha e Eslováquia. Estes materiais devem ser utilizados para reparações e reservas. Não detalha as quantidades ou o momento da sua chegada.

Mais equipes para reparar a rede

Após discussões com oficiais militares, governamentais e de energia, Zelensky anunciou um aumento no número de equipes de reparo. As forças armadas também devem contribuir para intervenções pós-ataque. O governo está trabalhando, disse ele, para acelerar a entrega do equipamento necessário.

Descreve ataques em redes, transformadores e dispositivos de distribuição. Segundo a sua explicação, estes danos podem causar escassez regional mesmo quando a produção de electricidade continua a ser suficiente. A reabilitação de links e postos torna-se tão importante quanto a capacidade de produção.

Em Kiev, as consequências dos ataques já são sentidas sobre a electricidade, a água e os transportes. Cortes perturbam a vida diária à medida que as temperaturas se aproximam de zero. Este contexto representa um desafio imediato à chamada para interceptores e meios de reparação.

Por último, o Presidente afirmou que tinha discutido as necessidades da Ucrânia com os países nórdicos e bálticos antes do Inverno. Ele anunciou a continuação dos esforços diplomáticos com os parceiros de Kiev, enquanto convidava a população a manter-se cautelosa sobre o risco de mísseis.

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