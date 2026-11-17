Em Jbeil, os municípios estão preparando uma campanha TNVR: captura, esterilização, vacinação e retorno sob controle veterinário. Os acordos locais ainda têm de ser clarificados.

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A União dos Municípios de Jbeil está preparando a implantação local da campanha nacional para a gestão de cães perdidos. Um encontro com os prefeitos, sob o patrocínio do Diretor Geral de Agricultura, Louis Lahud, apresentou uma abordagem combinando captura, esterilização, vacinação e retorno emoldurado de animais. O relatório emitido em 17 de Novembro ainda não contém um calendário operacional para cada município.

Quatro fases sob supervisão veterinária

O dispositivo, designado pela sigla em inglês TNVR, prevê captura segura, esterilização cirúrgica e vacinação, especialmente contra a raiva. O regresso ao local de captura só está previsto após recuperação e avaliação veterinária da sua adequação. O acompanhamento dos animais e seu estado de saúde acompanha essas intervenções.

Louis Lahud pediu aos municípios para coordenar seus recursos técnicos e logísticos com as equipes do ministério, compartilhar informações e definir áreas prioritárias. O deputado Ziad Hawat e funcionários veterinários participaram da reunião. O objectivo é substituir as intervenções ad hoc por uma organização sustentável.

Uma política que vai além da esterilização

Arecomendações da Organização Mundial da Saúde Animalincluir a gestão das populações caninas numa gama mais ampla: responsabilidade dos proprietários, prevenção do abandono, vacinação, acompanhamento do pessoal e coordenação das autoridades. Apontam que reduzir o número de cães por si só não é suficiente para reduzir a raiva. A continuidade da cobertura vacinal é fundamental.

Para Jbeil, a questão seria, portanto, tanto o seguimento como a primeira intervenção. Uma campanha não pode ser avaliada unicamente pelo número de capturas: será igualmente necessário saber quais os animais vacinados, esterilizados e controlados e verificar a situação nas comunas em causa.

Modalidades práticas ainda aguardadas

Aatas da reuniãonão especifica um orçamento, um objetivo custeado ou um mecanismo de reporte para os residentes. Nem se pode dizer que as operações já começaram em todas as localidades do Caza. A apresentação do programa constitui uma etapa de coordenação, não sendo ainda uma avaliação de campo.

Ilustração geográfica dos arquivos: antigo mercado Byblos. Soly Moses / Pexels, fotografia publicada em Pexels em novembro de 2022. Não representa a campanha ou a reunião.

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