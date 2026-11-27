A Fly Erbil anuncia duas rotações por semana e exibe $99,99 da Erbil, uma tarifa promocional que não se aplica à rota reversa.

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Fly Erbil acrescenta um serviço entre o Curdistão iraquiano e o Líbano. A empresa fixou a data de lançamento para quarta-feira, 25 de novembro, depois que a aviação civil libanesa foi autorizada a operar. O voo inaugural, operado em Airbus A320, chegou a Beirute via Bagdá. A empresa tem duas rotações semanais às quartas e sábados.

Voo inaugural para Bagdá

A chegada do primeiro avião confirma o início do voo, mas a rota inaugural sozinho não descreve todos os voos oferecidos. Fly Erbil exibe destinos separados de Erbil e uma relação Bagdá-Beirute. O registro de frota do operador também lista UD705 e UD706 em Erbil-Beirute e Beirute-Erbil. Ao reservar, verifique as escalas na rota exata em vez de deduzir do único número de voo que a viagem será ininterrupta.

A Middle East Airlines já opera voos sem escala entre Beirute e Erbil. A faixa de partida e os dias exibidos por cada transportador não são, portanto, intercambiáveis. Para um viajante que tem um compromisso ou uma ligação à chegada, a duração global e o aeroporto de chamada podem pesar tanto quanto a quantidade do bilhete.

99,99 dólares apenas numa direcção

O site da Fly Erbil indica uma oferta de 99,99 dólares para uma viagem de ida erbil para Beirute, com quartas e sábados apresentados. Este preço exibido não é nem uma tarifa de ida e volta, nem o preço Beirute-Erbil, nem uma confirmação dos assentos disponíveis em cada voo.

A Libnanews não pôde confirmar uma cesta de preço datada para a viagem de Beirute. Para comparar as duas empresas, os montantes a deduzir são os apresentados no mesmo dia e o mesmo significado, com o subsídio de bagagem, impostos e condições de mudança especificadas.

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