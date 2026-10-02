Deir Ammar: Governo lança mapa de gás natural para tentar sair da crise elétrica

O Governo libanês aprova um projecto de regaseificação em Deir Ammar para permitir a importação marítima de gás natural liquefeito. Desenvolvido numa parceria público-privado, esta infra-estrutura poderia diversificar o fornecimento de energia e a geração de energia. No entanto, o financiamento, a capacidade, o fornecedor, os custos e o calendário continuam a ser determinados antes da conclusão de qualquer projecto concreto.

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O governo de Nawaf Salam atingiu uma nova etapa na sua busca de uma solução para o défice energético libanês. Na sua reunião de 1 de Outubro de 2026, o Conselho de Ministros aprovou um projecto de conversão de gás natural liquefeito em gás natural na região de Deir Ammar, no norte do país. O regime deve ser desenvolvido com base numa parceria entre os sectores público e privado. Por trás desta decisão relativamente discreta está uma escolha estratégica: criar uma infra-estrutura para importar gás por mar para abastecer o sistema de energia libanês.

No entanto, a decisão do governo não significa que um terminal já esteja financiado, construído ou prestes a entrar em serviço. Os documentos do corpus indicam a aprovação do projeto, mas não fornecem um cronograma detalhado de construção, custo final, identidade de um operador privado selecionado, ou data de início. Esta diferença é fundamental. O Líbano tem uma longa história de projetos energéticos anunciados e posteriormente atrasados. Por conseguinte, o desafio começa após a decisão do Conselho de Ministros: transformar uma orientação política numa infra-estrutura verdadeiramente financiada e explorável.

Um projecto de regaseificação em vez de uma nova fonte de produção

O dispositivo aprovado baseia-se numa unidade de armazenamento e regaseificação flutuantes. O seu princípio é receber gás natural liquefeito transportado por navio. O gás é mantido em forma líquida durante o transporte, a fim de reduzir significativamente o seu volume. Após a chegada ao terminal, deve ser devolvido ao estado gasoso antes de ser injetado nas instalações de energia.

Por conseguinte, o projecto não cria um novo recurso de gás libanês. Oferece uma forma adicional de importar combustível. Isto é importante num país onde as discussões sobre o gás estão frequentemente associadas a recursos offshore e a perspectivas de exploração no Mediterrâneo. Deir Ammar responde a uma lógica diferente. O objectivo é poder comprar gás de mercados externos e dispor de infra-estruturas para o receber.

O interesse de uma unidade flutuante reside na sua flexibilidade em relação à construção de um grande terminal terrestre. Mas esta flexibilidade não elimina as necessidades de infra-estruturas. O gás regasificado deve ser transportado para as plantas que o consomem. Por conseguinte, a ligação, a segurança, o equipamento portuário e as condições de funcionamento devem ser integrados no projecto.

As fontes de 2 de outubro não fornecem as características técnicas escolhidas pelo governo. Também não podem determinar a capacidade prevista da instalação. Por conseguinte, seria prematuro estimar precisamente a quantidade de electricidade que poderia ser gerada pelo dispositivo.

Por que Deir Ammar ocupa uma posição estratégica

A escolha de Deir Ammar não é trivial. O Norte do Líbano concentra várias infra-estruturas energéticas e está no centro de vários projectos de ligação regional. O Governo pretende agora acrescentar a este pacote uma capacidade de importação de gás natural liquefeito.

Este local também pode ser reconciliado com as reflexões em curso sobre o papel econômico de Trípoli e do norte. Os projectos ferroviários estão a ser considerados para a fronteira síria. Existem conversações de energia com a Turquia e a Síria. A possibilidade de interconexões elétricas é investigada. A antiga infra-estrutura petrolífera de Trípoli está também a regressar aos debates regionais.

Deir Ammar poderia assim tornar-se uma peça de um conjunto maior. No entanto, seria prematuro apresentar todos estes projectos como componentes já decididos num plano único. Fontes mostram discussões e iniciativas separadas, algumas muito mais avançadas do que outras.

No entanto, a decisão sobre o gás natural liquefeito tem uma diferença importante: foi formalmente aprovada pelo Conselho de Ministros. O arquivo deixa assim a simples etapa de ideias diplomáticas ou discussões.

Gás poderia reduzir a dependência de combustível mais caro

O interesse económico do gás reside em grande parte na sua utilização como combustível para a produção de electricidade. Há muito que o sistema libanês sofre de um oneroso aprovisionamento energético e de dependência dos produtos petrolíferos, cujos preços pesam fortemente nas finanças do sector.

A alimentação de certas instalações com gás pode oferecer uma alternativa. Mas o benefício final dependerá do preço a que o Líbano comprará gás natural liquefeito, do custo do seu transporte, do custo da regaseificação e da eficiência das instalações que o utilizarão. A existência de um terminal não garante automaticamente electricidade barata.

O preço internacional do gás pode variar muito. Um país importador deve também assegurar os seus contratos e organizar a sua oferta. Pode escolher contratos de longo prazo ou estar mais exposto a mercados à vista. Estas escolhas determinam em parte a estabilidade dos custos.

O corpus não indica a estratégia comercial que o Líbano adoptaria. Nenhum fornecedor é identificado nos itens disponíveis. Por conseguinte, não é possível dizer de onde viria o gás ou a que preço seria adquirido.

A decisão do governo começa com a infraestrutura necessária para receber esse combustível.

Uma parceria público-privada para evitar um encargo inteiramente suportado pelo Estado

O Conselho de Ministros escolheu o princípio de uma parceria entre os sectores público e privado. Esta abordagem responde a uma óbvia restrição: as finanças públicas libanesas têm margens limitadas para financiar apenas uma nova infra-estrutura energética importante.

A parceria pode mobilizar capital privado, habilidades técnicas e capacidade operacional que o Estado não quer necessariamente assumir diretamente. Mas esta fórmula não torna o projecto gratuito para as finanças públicas. Tudo depende do contrato escolhido, da remuneração do operador, das possíveis garantias e da partilha de riscos.

A má parceria pode transferir prejuízos para o sector público, deixando o sector privado com remuneração garantida. Pelo contrário, um sistema bem construído pode difundir responsabilidades e reduzir a necessidade de investimento público imediato.

O conteúdo do futuro contrato será, portanto, decisivo. Será necessário conhecer a duração da concessão ou parceria, os mecanismos tarifários, as obrigações de desempenho e as condições em que o Estado adquirirá ou utilizará os serviços de instalação.

Nenhum desses parâmetros ainda está detalhado nas fontes disponíveis. Por conseguinte, a aprovação do Governo deve ser entendida como o lançamento de uma direcção, e não como a conclusão do pacote financeiro.

A electricidade libanesa não será poupada por um combustível diferente

O principal risco seria apresentar a Deir Ammar como uma solução global para a crise elétrica. O problema do sector não é apenas o combustível utilizado. Abrange igualmente a produção, o transporte, a distribuição, as perdas, a cobrança de facturas e a situação financeira da electricidade no Líbano.

Mudar o combustível pode melhorar parte da equação. Não repara automaticamente a rede. Não reduz sozinho as perdas técnicas. Não garante o pagamento de facturas. Nem regula a governação do sector.

A distinção é essencial porque o Líbano tem frequentemente tratado a crise eléctrica como um problema de capacidade de produção. Mas produzir mais num sistema que continua a acumular perdas pode simplesmente aumentar o custo financeiro do mau funcionamento.

O projecto Deir Ammar deve, portanto, estar ligado a uma reforma mais ampla. O seu êxito não pode ser avaliado unicamente com base na chegada do primeiro navio de gás. O seu efeito terá de ser determinado sobre o custo real da hora de quilowatt, a disponibilidade de electricidade e as finanças públicas.

Uma decisão tomada enquanto os custos energéticos pesam sobre as famílias

O calendário da aprovação do projecto é significativo. O governo está enfrentando pressões de alto custo de combustível. O aumento dos preços obrigou o Conselho de Ministros a alterar os subsídios de transporte e a disponibilizar recursos adicionais para apoiar os condutores de transportes públicos.

O mesmo Conselho de Ministros recalculou o subsídio diário de viagem dos trabalhadores por cinco litros de gasolina, com um piso de 500.000 libras e um tecto de 800.000 libras. Além disso, aprovou uma dotação adicional de mais de 1 450 mil milhões de libras para apoiar os condutores públicos afectados pelo aumento do combustível durante três meses.

Estas decisões mostram a quantidade de energia que excede apenas o sector da electricidade. O seu custo passa para os transportes, as empresas e os preços pagos pelas famílias.

Uma política energética capaz de reduzir determinados custos de forma sustentável teria, portanto, um efeito muito mais amplo. Mas o terminal Deir Ammar não atenderá diretamente ao preço da gasolina ou diesel usado no transporte. O seu principal impacto potencial diz respeito à produção de electricidade.

Por conseguinte, os vários componentes da lei nacional sobre a energia não devem ser confundidos.

Concorrência de outras soluções regionais

O Líbano não está apenas a trabalhar no gás natural liquefeito. Estão também a ser exploradas várias vias regionais. Os debates com a Turquia incluem infra-estruturas de electricidade e energia. Uma solução poderia ser através de intercâmbios utilizando a rede síria. Outro é considerar uma conexão mais ambiciosa com o norte do Líbano.

Estas opções não são necessariamente concorrentes. Uma interligação eléctrica permite a importação directa de electricidade. Um terminal de gás pode importar um combustível e depois gerar eletricidade no Líbano. Os dois mecanismos oferecem, portanto, formas diferentes de segurança energética.

A diversificação pode ser uma vantagem. Dependendo de uma única rota de abastecimento torna um país vulnerável a crises políticas ou técnicas. Ter várias possibilidades pode melhorar a resiliência.

Mas também há o risco de multiplicar projetos: dispersar investimentos. O Líbano terá de determinar quais as infra-estruturas verdadeiramente relevantes para as suas necessidades e que são financeiramente viáveis. Um país com recursos limitados não pode envolver simultaneamente todos os projetos possíveis sem hierarquia.

Por conseguinte, a Deir Ammar terá de ser comparada com outras opções sobre critérios específicos: custo, atraso, segurança do aprovisionamento, necessidades de infra-estruturas e impacto nas finanças públicas.

A pergunta do fornecedor permanecerá politicamente sensível

A origem do gás será outro passo importante. Um terminal capaz de receber gás natural liquefeito abre teoricamente o acesso a vários fornecedores. Esta diversidade pode reduzir a dependência de um único país. O Líbano também enfrenta as realidades do mercado global e as escolhas geopolíticas que muitas vezes acompanham os contratos de energia.

As fontes do corpus não mencionam quaisquer contratos de fornecimento já celebrados. Por conseguinte, qualquer atribuição do futuro gás a um determinado país seria especulativa.

O governo terá de escolher entre diferentes opções de negócio. Contratos longos podem oferecer maior visibilidade, mas bloquear o país em compromissos sustentáveis. Compras mais flexíveis permitem aproveitar certas reduções de preços, mas expõem-nas mais a períodos de tensão internacional.

A escolha também dependerá do volume necessário. Uma instalação sobredimensionada poderia impor custos fixos elevados. Uma instalação demasiado pequena não alcançaria as economias desejadas.

Por conseguinte, o estudo técnico e comercial deve preceder qualquer compromisso financeiro significativo.

A credibilidade do projecto dependerá da transparência do convite ao

A utilização da parceria público-privada torna a transparência particularmente importante. O Líbano procura restabelecer a confiança dos investidores e das instituições financeiras internacionais. Um grande projecto energético é, portanto, também um teste de governação.

Os procedimentos de selecção devem permitir uma verdadeira concorrência. Os critérios técnicos e financeiros devem ser públicos. O contrato deve evitar garantias excessivas que transfeririam a maior parte do risco para o Estado.

Esta questão é particularmente sensível no sector da energia, que tem sido, desde há anos, um grande encargo para as finanças públicas. Um novo projecto não pode ser apresentado como uma reforma se reproduzir os mecanismos que contribuíram para os défices passados.

A parceria terá também de especificar quem assume o risco associado a alterações na procura e no preço do gás. Se o Estado garantir um nível de receitas independentemente da utilização efectiva do terminal, poderá acabar por ter novas obrigações financeiras pesadas.

A qualidade do contrato será, portanto, tão importante como a qualidade técnica da instalação.

Deir Ammar pode se tornar um teste do novo método do governo

O governo de Nawaf Salam procura apresentar sua ação econômica como uma transição da gestão imediata de crises para a reforma estrutural. A decisão sobre Deir Ammar segue esta lógica. Na mesma reunião, realizou-se a adopção do projecto de orçamento para 2027, das medidas sociais e de um projecto sobre zonas económicas especiais e indústrias tecnológicas.

O desafio agora é demonstrar que as decisões podem ser implementadas. No sector da energia libanesa, o fosso entre o anúncio e a implementação tem sido muitas vezes considerável. Um projecto pode permanecer bloqueado durante anos através de financiamentos, concursos, divergências políticas ou restrições administrativas.

Portanto, a Deir Ammar só pode ser avaliada através de várias etapas concretas: definição do modelo técnico, seleção do parceiro, financiamento, contratação, construção de conexões e operação.

O Conselho de Ministros acaba de abrir esta sequência.

Uma oportunidade energética cujo custo real ainda é desconhecido

O interesse principal do projeto é claro. O Líbano pretende dar-se a oportunidade de importar gás natural liquefeito e diversificar os combustíveis disponíveis para o seu sistema energético. A Deir Ammar oferece uma localização estratégica no norte e pode caber em um ambiente onde vários projetos regionais de transporte e energia também são discutidos.

Mas as incógnitas permanecem numerosas. As fontes de 2 de outubro de 2026 não dão o montante do investimento, a capacidade da unidade, o calendário, o fornecedor de gás, o preço esperado do combustível ou a identidade do parceiro privado. Por conseguinte, ainda não é possível afirmar que o projecto irá reduzir eficazmente o custo da electricidade.

A decisão de 1 de Outubro é importante precisamente porque transforma uma opção energética num projecto aprovado pelo governo. Ainda não é a solução para a crise eléctrica. Isto dependerá do preço do gás, da qualidade da parceria, do funcionamento das centrais eléctricas e, sobretudo, da reforma do sistema de electricidade no seu conjunto.

Deir Ammar pode tornar-se uma parte importante desta reconstrução energética. Pode também juntar-se à longa lista de projectos anunciados sem conseguir uma transformação duradoura do sector. A diferença será tocada agora na execução.

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