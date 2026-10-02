436 escolas danificadas, mais de 100.000 crianças ameaçadas: a guerra coloca uma crise duradoura na educação no Líbano

No Líbano, 436 escolas foram danificadas pela guerra e mais de 100.000 crianças correm o risco de não voltar às aulas normais. A reconstrução, o deslocamento, a pobreza e a saúde mental representam uma ameaça duradoura à sua educação. A restauração das escolas está agora a tornar-se uma condição essencial para o regresso das famílias às zonas afectadas.

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As consequências da guerra no Líbano já não se limitam à destruição de habitações, deslocações ou perdas económicas. Influem agora diretamente na capacidade de algumas crianças seguirem a instrução normal. Em 1 de outubro de 2026, o presidente Joseph Aoun fez uma observação particularmente preocupante durante sua reunião no Palácio de Baabda com a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell. De acordo com os dados apresentados no encontro, 436 escolas estavam danificadas e mais de 100.000 crianças estavam em risco de não conseguirem chegar às salas de aula e às escolas.

Estes números colocam a reconstrução numa perspectiva diferente. A reparação de estradas e edifícios não será suficiente para estabilizar as zonas afectadas, a menos que as famílias possam matricular os seus filhos na escola. Várias famílias já estão relutantes em levar os mais jovens para as suas aldeias até que as escolas e os serviços essenciais estejam operacionais. Algumas famílias permanecem separadas. A questão escolar torna-se simultaneamente um problema educativo, social e territorial. Condiciona o regresso das pessoas deslocadas e pode deixar consequências durante vários anos se as interrupções escolares continuarem.

436 assentamentos danificados e retorno incerto

O número de 436 escolas danificadas dá uma medida inicial da extensão do problema. Não significa que todos estes estabelecimentos sejam completamente destruídos ou permanentemente inutilizáveis. As fontes disponíveis não fornecem uma desagregação para distinguir as escolas ligeiramente afectadas das que requerem uma reconstrução pesada. Esta falta de detalhe proíbe a assimilação automática de 436 escolas em tantas escolas fora de serviço. No entanto, mostra a extensão geográfica e material dos danos que o sistema educativo enfrenta.

A segunda está ainda mais diretamente relacionada às crianças. Mais de 100.000 delas estariam em risco de não conseguir acessar suas aulas e escolas. Mais uma vez, deve ser feita uma distinção entre risco e desescolarização eficaz. O número não significa que 100 000 alunos já abandonaram a escola. Refere-se a uma população cuja continuidade educacional é enfraquecida pela destruição, deslocamento, problemas de transporte e estado dos serviços nas áreas afetadas.

Esta distinção não diminui a gravidade do problema. Quanto mais tempo um intervalo escolar, mais difícil se torna voltar a um ritmo educacional normal. Os estudantes devem encontrar escolas, professores, programas e estabilidade familiar. Para os jovens, vários meses de separação podem afetar a aprendizagem básica. Para adolescentes, as interrupções podem afetar exames, orientações e educação adicional. As fontes de 2 de outubro não fornecem uma medição detalhada das perdas de aprendizagem. No entanto, mostram que as autoridades já consideram o acesso à educação como um dos grandes desafios do período de reconstrução.

A escola torna-se uma condição para o retorno familiar

A situação nas regiões afetadas revela, sobretudo, um fenômeno que vai além do Ministério da Educação. As famílias que deixaram suas comunidades durante as hostilidades não necessariamente retornam juntas. Alguns adultos podem voltar para sua aldeia para verificar o estado de sua casa, retomar a atividade ou reconstruir. As crianças às vezes ficam em outro lugar quando a escola local é incapaz de acomodá-los.

As discussões com organizações internacionais têm destacado essa fragmentação familiar. Os pais estão relutantes em trazer seus filhos de volta antes de saber que uma instituição está funcionando e que os serviços essenciais estão disponíveis. A reabilitação das escolas torna-se assim uma condição para a estabilização da população. Sem ela, o retorno pode ser temporário ou incompleto, mesmo quando as condições de segurança melhorarem.

Essa situação altera a forma como a reconstrução é definida. Uma casa reparada não é suficiente para permitir que uma família regresse de forma sustentável. Água, eletricidade, cuidados, transporte e uma escola também são necessários. A reabilitação das escolas deve, portanto, ser considerada com outras infra-estruturas locais. Uma escola sem água ou acesso seguro não pode normalmente retomar a sua actividade. Da mesma forma, a reabertura de um estabelecimento não resolve o problema se as famílias ainda vivem longe de sua aldeia ou se as viagens diárias permanecem difíceis.

É por isso que as discussões com as Nações Unidas associam agora a reabilitação escolar com programas de regresso e recuperação precoce. A educação já não aparece como um caso a ser tratado após a reconstrução material. Ela torna-se um dos seus instrumentos.

O Sul concentra uma parte essencial das dificuldades

As regiões afectadas pelas operações militares, nomeadamente no Sul, têm vários obstáculos. As infra-estruturas foram danificadas, algumas famílias foram deslocadas e várias localidades continuaram a sofrer as consequências directas da situação de segurança. O Presidente Joseph Aoun salientou a necessidade de uma atenção especial às crianças e famílias que vivem nas zonas mais vulneráveis e de programas destinados a garantir o acesso à educação, à protecção e aos serviços essenciais.

Essa abordagem mostra que nem todos os alunos enfrentam o mesmo nível de dificuldade. Uma criança cuja escola foi ligeiramente danificada numa área de acesso não está na mesma situação que outra que vive numa localidade onde a infra-estrutura básica permanece fora de serviço. Por conseguinte, a reconstrução terá de definir prioridades em vez de aplicar uma resposta idêntica a todo o território.

A reabilitação dos assentamentos também pode ajudar a estabelecer populações. Uma escola que reabre não só fornece um serviço educacional. Ela relata que uma localidade está começando a funcionar novamente. Permite que os pais retomem uma atividade sem ter de manter seus filhos em outra área. Pode também reduzir a pressão sobre as escolas em áreas onde as pessoas deslocadas foram acomodadas.

Por outro lado, uma escola que permanece fechada prolonga os efeitos do deslocamento. As famílias devem escolher entre voltar para casa e manter a continuidade da educação dos filhos. Esta tensão pode durar muito depois da luta acabar.

A pobreza transforma uma invasão escolar num risco de abandono

Joseph Aoun também advertiu contra as consequências a longo prazo da pobreza e da interrupção da escolaridade. Essa associação é essencial. Uma criança temporariamente privada de sua instituição pode teoricamente retomar seus estudos quando este último reabrir. Mas a situação torna-se mais difícil quando a família perdeu sua moradia, atividade econômica ou parte de sua renda.

A pressão financeira pode mudar as prioridades domésticas. Os custos de transporte escolar estão a tornar-se mais difíceis de suportar. O custo dos suprimentos e viagens é maior. Nos casos mais frágeis, a criança pode ser empurrada para uma atividade lucrativa. O Presidente mencionou especificamente o risco de um aumento do trabalho infantil entre as possíveis consequências da crise.

As fontes disponíveis não fornecem dados para medir as tendências actuais do trabalho infantil nas regiões afectadas. Por conseguinte, não seria justificado deduzir um aumento já quantificado. O alerta é sobre risco. No entanto, torna-se mais importante quando vários fatores se combinam: pobreza, escola danificada, deslocamento e perda de renda familiar.

A reconstrução da educação deve, portanto, integrar as restrições económicas das famílias. Devolver um edifício à condição não garante que todos os alunos retornarão. As famílias mais vulneráveis podem necessitar de apoio para manter as crianças no sistema escolar.

Saúde mental, segunda crise atrás de edifícios destruídos

A dimensão psicológica também é importante nas preocupações de Baabda. As crianças que vivem nas áreas afetadas sofreram os efeitos diretos e indiretos da guerra sobre sua família e estabilidade social. O Presidente referiu-se às consequências para a saúde mental e alertou para o risco de efeitos duradouros se as dificuldades não forem tratadas de forma rápida e metódica.

A reconstrução das escolas não pode, portanto, ser apenas imobiliária. Uma instituição pode reabrir suas portas ao acolher estudantes marcados por deslocamento, destruição de seu ambiente diário ou separação de suas famílias. Os próprios professores podem ter experimentado os mesmos eventos. Retomar os cursos não é automaticamente suficiente para encontrar as condições anteriores.

As fontes do corpus não fornecem uma avaliação clínica da saúde mental das crianças libanesas envolvidas. Portanto, não é possível estabelecer uma prevalência precisa ou quantificar distúrbios. No entanto, mostram que esta questão está agora integrada no diagnóstico oficial. Está associada aos riscos de pobreza, interrupção escolar e ruptura familiar.

A questão é tanto mais importante quanto a escola pode ser uma das principais áreas de retorno a uma rotina. Horários regulares, presença de professores e contato com outros alunos podem ajudar a restaurar um quadro diário. Mas, para desempenhar este papel, os colonatos devem dispor dos recursos humanos e materiais necessários.

Reconstrução enfrenta declínio no financiamento humanitário

A dificuldade financeira não se limita às famílias. As próprias agências internacionais enfrentam recursos reduzidos para programas humanitários e de desenvolvimento. Esta questão foi explicitamente abordada em discussões com Catherine Russell. O Presidente apelou para que as necessidades do Líbano e dos seus filhos permaneçam entre as prioridades dos doadores internacionais.

Essa diminuição de recursos ocorre em um momento em que as exigências estão aumentando. É necessário reparar instalações, apoiar as famílias, restaurar a água e os serviços de saúde, tratar as consequências psicológicas e acompanhar o regresso das pessoas deslocadas. Os mesmos doadores são solicitados para habitação, infraestrutura, saúde, agricultura e municípios.

A educação está, portanto, em concorrência com outras emergências que são elas próprias essenciais para o funcionamento das escolas. Reabilitar uma instalação numa aldeia de água privada não é suficiente. Restaurar as bombas sem reparar a escola não permite que as famílias retornem com seus filhos. Os investimentos devem ser coordenados.

Este é um dos principais desafios da fase atual. A reconstrução já não pode ser organizada em sectores completamente distintos. As necessidades são interdependentes e os recursos limitados. Por conseguinte, a escolha das prioridades deve ter em conta a capacidade de um investimento para facilitar simultaneamente o regresso, a educação e a recuperação da vida local.

Os municípios e os serviços locais tornam-se essenciais

As discussões sobre a recuperação das áreas afetadas também mostram que os municípios desempenham um papel central. Devem gerir os resíduos, as estradas locais, certos serviços e as necessidades imediatas dos habitantes. Vários pedidos foram feitos para reforçar sua capacidade, inclusive através do fundo municipal independente e do fornecimento de equipamentos.

Para a escola, essa dimensão local é decisiva. A operação diária depende do ambiente imediato: acesso, água, saneamento, eletricidade e transporte. Mesmo quando o edifício está sob outra administração, a condição do município influencia diretamente sua capacidade de acomodar estudantes.

As Nações Unidas realizaram avaliações de campo em muitos municípios para identificar necessidades. A prioridade dada à água, às escolas e aos centros de saúde mostra que a estabilização das aldeias se baseia num conjunto de serviços e não numa única infra-estrutura.

A coordenação torna-se, portanto, um problema em si. Instituições nacionais, municípios, agências internacionais e países doadores operam nos mesmos territórios. Sem uma clara divisão de responsabilidades, algumas localidades podem receber várias intervenções, enquanto outras permanecem insuficientemente cobertas.

Mais de 100.000 crianças também são uma questão para capital humano

Joseph Aoun apresentou a proteção das crianças como proteção do capital humano do país. A fórmula assume um significado particular num Líbano já confrontado com uma crise económica prolongada e uma forte pressão migratória. Uma interrupção significativa da escolaridade pode produzir consequências que só se tornam visíveis alguns anos depois.

O risco em primeiro lugar diz respeito às competências adquiridas. Os estudantes que acumulam atrasos podem achar mais difícil continuar seus estudos. Trata-se então de desigualdades. Famílias com recursos podem mais facilmente encontrar soluções alternativas, financiar viagens ou mudar instituições. As famílias mais pobres têm menos opções.

A crise educacional pode, portanto, aumentar as lacunas existentes. Duas crianças afetadas pela mesma destruição não necessariamente experimentarão a mesma trajetória. Uma pessoa cuja família pode mover ou financiar uma solução temporária irá mais facilmente manter a sua continuidade escolar. A pessoa cuja casa perdeu sua renda é mais provável de ficar fora da escola.

É precisamente por isso que as 100.000 crianças mencionadas não devem ser vistas como mero indicador administrativo. Representam um risco de fragmentação social. Quanto mais longo o período de incerteza, mais difíceis as consequências se tornam corrigir.

Reparar rapidamente sem reconstruir temporariamente durante anos

A resposta imediata pode requerer soluções temporárias. Espaços educativos temporários, reatribuições de escolas ou arranjos adequados podem permitir que os alunos permaneçam no sistema durante o trabalho. Mas o próprio provisório representa um perigo: tornar-se permanente por falta de financiamento.

Por conseguinte, o Líbano tem de gerir dois calendários. A primeira é a emergência. As crianças devem ser impedidas de perder um ano letivo porque sua escola ainda não foi reparada. O segundo é a reconstrução sustentável. As escolas danificadas devem ser reabilitadas e os serviços necessários para o seu funcionamento normal restaurado.

O Diretor Executivo da UNICEF enfatizou a proteção da criança enquanto se referia ao apoio à recuperação e fortalecimento de sistemas para prestação de serviços essenciais, incluindo educação, saúde, água e saneamento. Esta abordagem responde directamente ao problema actual: a emergência e a reconstrução já não podem ser tratadas como dois períodos totalmente separados.

Cada mês agora conta para famílias que hesitam em voltar. Uma escola que está de volta ao serviço pode permitir que dezenas ou centenas de crianças retornem e estabilizem suas casas. Por outro lado, um encerramento prolongado pode transformar um movimento temporário numa instalação sustentável noutro local.

A escola torna-se um dos primeiros indicadores de um verdadeiro retorno ao normal

As 436 escolas danificadas dão uma imagem material da crise. As mais de 100.000 crianças em risco de perder o acesso normal às suas aulas dão-lhes a dimensão humana. Mas as apostas vão além destes dois números. O funcionamento das instalações está a tornar-se um dos melhores indicadores da capacidade das regiões afectadas de regressarem à vida normal.

Quando as escolas reabrem, as famílias têm uma razão adicional para voltar. Os pais podem reorganizar sua atividade. Os miúdos voltaram à rotina. As aldeias começam a funcionar como comunidades e não apenas como edifícios reparados.

Quando as escolas permanecem fechadas, a reconstrução permanece incompleta. As famílias continuam a dividir entre as suas comunidades de origem e onde as crianças podem estudar. As despesas estão a aumentar. O risco de empatar assenta. A pobreza e o trabalho infantil podem agravar esta degradação, enquanto as consequências psicológicas permanecem sem resposta.

O desafio educacional do Líbano já não é simplesmente restaurar 436 edifícios. É para evitar que uma crise induzida pela guerra se torne uma ruptura duradoura para mais de 100.000 crianças. A rapidez com que as escolas, a água, os serviços de saúde e as infra-estruturas locais serão restaurados determinará em grande medida se as famílias poderão regressar às suas casas e se as crianças voltarão a ter uma educação estável.

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