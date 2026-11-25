O tratado assinado em Canberra dá prioridade aos parceiros do Pacífico para a segurança das Ilhas Salomão. Prevê também acordos de mobilidade e apoio orçamental australiano, mas ainda não está em vigor.

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A Austrália e as Ilhas Salomão assinaram um tratado em Canberra na quarta-feira, 25 de novembro, dando prioridade aos parceiros de segurança do Pacífico, ao mesmo tempo que prevêem uma maior cooperação em matéria de mobilidade e desenvolvimento. O texto abrange a utilização de países fora da região, sem anunciar a ruptura das relações com a China. Não entra em vigor no momento da assinatura.

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e seu homólogo Solomonês Matthew Wale assinaram o acordo quase seis meses após anunciar a abertura das negociações em 3 de junho. O texto amplia uma relação que já teve um tratado de segurança assinado em 2017, ativado pela primeira vez a pedido de Honiara após a agitação de novembro de 2021. O novo Tratado vai mais longe nas condições de cooperação com países terceiros e acrescenta compromissos em matéria de educação, energia e finanças públicas.

Prioridade regional, mas não proibição geral da cooperação

O artigo 5o reconhece a Austrália como o principal parceiro de segurança das Ilhas Salomão. Prevê uma cooperação policial a longo prazo, liderada por Salomão e apoiada por Canberra, bem como consultas prévias sobre segurança e infra-estruturas sensíveis. Estes incluem portos, aeroportos e redes de energia, telecomunicações e serviços digitais.

Honiara compromete-se a não permitir qualquer base militar ou de segurança estrangeira no seu território. O texto define tal base como uma facilidade sob o controle de um governo ou entidade estrangeira. Também prevê que a infraestrutura sensível permaneça protegida contra militarização, interferência estrangeira e acesso não autorizado. Estas cláusulas são distintas daquelas que regem a escolha dos parceiros de segurança.

Neste último ponto, o Tratado dá prioridade aos membros do Fórum das Ilhas do Pacífico. Prevê igualmente o caso das necessidades que estes membros não podem satisfazer: se Salomão se voltar para um parceiro externo, deverá preservar a segurança dos signatários e da região. O texto não prevê um veto geral australiano sobre as relações externas de Honiara. Não visa especificamente a China.

O precedente chinês de 2022 permanece no fundo

Pequim e Honiara tinham assinado um acordo-quadro sobre a cooperação em matéria de segurança em 2022, cuja assinatura tinha sido confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. A China apresentou-a como um meio de cooperação, nomeadamente no domínio da lei e da ordem, da ajuda humanitária e da ajuda à catástrofe. O novo tratado com a Austrália não declara este acordo nulo e nulo e não aborda apenas a questão da compatibilidade das suas regras de execução.

A diferença é importante: uma base controlada pelo estrangeiro, a cooperação policial, um estaleiro civil e um acordo comercial não são abrangidos pelas mesmas disposições. O acordo com Canberra estabelece regras para os primeiros assuntos; Não proíbe, por exemplo, um investimento civil estrangeiro unicamente devido à nacionalidade do seu financiador. O próximo passo será como os governos distinguem quando um projeto afeta uma porta, rede digital ou outra infraestrutura que seja considerada sensível.

Mobilidade e financiamento: modalidades ainda por definir

O Tratado prevê igualmente que a Austrália facilite a circulação de nacionais das Ilhas Salomão e que ambos os países desenvolvam a mobilidade e a formação profissionais. Exortou Canberra a apoiar a criação e a capitalização de um fundo soberano das Ilhas Salomão e a prestar apoio orçamental. Inclui igualmente uma parceria no domínio das infra-estruturas e do desenvolvimento das energias renováveis. O texto assinado não define apenas o calendário ou os montantes para todos estes compromissos.

Uma comissão mista, que deve reunir-se pelo menos uma vez por ano, acompanhará a aplicação do Tratado. Ambos os governos ainda precisam definir suas prioridades e desenvolver um plano de financiamento. A assinatura abre esta fase mas não entra em vigor: o artigo 9.o será aplicável após recepção da última notificação diplomática que confirme a conclusão dos procedimentos internos.

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