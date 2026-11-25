Os sindicatos de transporte rodoviário anunciaram procissões para Beirute central às 9h30 Jennifer Barreto é coroada Miss Universo em San Juan; Perla Harb não passou no primeiro round. Líbano joga ao meio-dia sua quarta-final de futebol de praia contra Bahrein.

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Quarta-feira, 25 de Novembro de 2026, 8 horas em Beirute.Os sindicatos de transporte rodoviário pediram uma greve até o meio-dia, com marchas anunciadas às 9h30 em Beirute Maior. Em Porto Rico, Jennifer Barreto ganhou Miss Universo; O Libanês Perla Harb não entrou no Top 30. Na Tailândia, o Líbano joga ao meio-dia, Beirute, sua quarta final da Copa de Futebol da Praia da Ásia contra o Bahrein.

Transporte para o Líbano: procissões esperadas às 9h30

O programa das federações de transportes rodoviários prevê comícios das 6h00 às 12h00. Na Grande Beirute, os pontos anunciados incluem Dora, a rotunda da Embaixada do Kuwait, a encruzilhada de Cola, Khaldé-Aramoun e a rotunda Kafaat em Hadath. Às 9h30, as comitivas devem partir para Riad al-Solh e Martyrs Squares. Os sindicatos anunciaram uma reunião de imprensa às 10h30 em Riad al-Solh Square.

As reuniões também são planejadas em Aley, Jbeil, Safra, Saida, Trípoli, Akkar e Bekaa. Os sindicatos prometem deixar estradas abertas para veículos civis. Isto não garante uma circulação de fluidos perto das reuniões. Os lugares mencionados são abrangidos pelo programa sindical, não por uma lista de estradas fechadas. Os transportadores exigem a implementação dos compromissos assumidos pelo Estado, incluindo a assistência aos condutores e a supervisão dos transportes públicos rodoviários.

Miss Universo : Porto Rico vence, Perla Harb sai na primeira rodada

Jennifer Barreto venceu a competição em San Juan na noite de terça-feira 24 de novembro, hora local. O mexicano Fátima Bosch entregou-lhe a coroa. Dominicana Melissa Núñez e Venezuelana Clara Vegas completam o pódio. Philippine Bea Millan-Windorski e New Zealander Georgia Waddington ocupam os outros dois lugares no Top 5.

Perla Harb, que representou o Líbano, não está entre os 30 semi-finalistas. Nenhum ranking individual foi anunciado para aqueles exibidos nesta primeira seleção. O Garance Authie francês chegou ao Top 12, mas não chegou às finais às cinco.

Iémen: Governo reforça a defesa de Aden

O exército internacionalmente reconhecido do governo iemenita disse na terça-feira que os Houthis tinham chegado perto de Aden, que abriga as principais instituições governamentais. As forças governamentais reforçaram a defesa da aglomeração após sua retirada, anunciada em 15 de novembro, de posições perto do estreito de Bab al-Mandeb. Esta evolução não significa que os Houthis tenham entrado na cidade. Aden também hospeda serviços de saúde e operações humanitárias em um país onde a guerra desalojou milhões de pessoas.

França: Sarkozy e Bruni referiram-se a Takieddine

Na terça-feira, os juízes da investigação notificaram Nicolas Sarkozy, Carla Bruni e outros réus de sua demissão do tribunal correcional. A investigação centra-se nas circunstâncias em que Ziad Takieddine, um intermediário franco-libanês, regressou em 2020 às suas acusações de financiamento líbio da campanha presidencial de 2007. Este procedimento é distinto do processo de financiamento da campanha. O despedimento não é uma condenação e os acusados continuam a ser considerados inocentes.

Futebol de praia: Líbano joga seu quarto contra Bahrein ao meio-dia

A Confederação Asiática de Futebol começou às 17h na Tailândia, ao meio-dia em Beirute. O Líbano terminou em segundo lugar em sua banda depois de vencer o Afeganistão e o Vietnã. Seu último jogo de galinhas resultou em uma derrota por 7-2 contra o Irã, de acordo com o registro oficial da partida. A quarta final é disputada em Phang Nga, Ban Nam Khem Beach Arena.

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