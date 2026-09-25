A reformulação do gabinete sai da agenda: por que o poder prefere manter o governo Salam hoje

- Advertisement -

42

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rumores negados no topo do estado

O cenário de uma reformulação do Governo de Nawaf Salam não seria discutido entre a Presidência da República e o Grande Serail, nem no âmbito de uma iniciativa política suficientemente avançada para levar à substituição de vários ministros. Relatos de mudanças iminentes em alguns portfólios, às vezes acompanhados de nomes de potenciais sucessores, são categoricamente negados por uma fonte oficial libanesa proeminente. De acordo com esta versão, ninguém teria formalmente apreendido Joseph Aoun de uma proposta de reformulação e nenhuma tal discussão seria iniciada com Nawaf Salam.

A negação é tanto mais interessante quanto a ideia não é apresentada como inteiramente imaginária. Uma mudança do governo tinha sido considerada antes. O período anterior à guerra tinha sido um período de reflexão, que tinha aumentado de âmbito após a prorrogação do mandato da Câmara dos Deputados. Naquela época, o objetivo era aproveitar o período político estendido para injetar « novo sangue » na equipe ministerial. A hipótese, portanto, respondeu a uma lógica diferente daquela que hoje domina: melhorar o funcionamento do governo, renovar certas figuras e adaptar o executivo a uma sequência política que se tornou mais longa do que o esperado.

A guerra mudou esse cálculo. As prioridades do governo mudaram para o sul, as negociações com Israel, o destacamento do exército, a questão das armas, a reconstrução, a crise social e a preparação da era pós-final. Uma reorganização que pode aparecer alguns meses antes como um instrumento de estímulo governamental é agora vista como uma operação que poderia abrir mais problemas do que resolveria. Assim, a questão já não é saber quais os ministros que poderiam ser substituídos. É para determinar se o Líbano pode pagar uma batalha política em torno da composição do governo em um momento em que o executivo deve gerenciar várias questões existenciais simultaneamente.

Este desenvolvimento explica o paradoxo atual. As críticas contra alguns ministros e a acção governamental não desapareceram. A raiva social está aumentando. Os deputados culpam o executivo pelas suas respostas insuficientes. As diferenças dentro da própria equipe do governo às vezes aparecem publicamente. No entanto, essas fraquezas não levam mecanicamente a uma reformulação. Em vez disso, no contexto atual, reforçam a preferência pela continuidade.

O projeto existia antes da guerra

O esclarecimento de que a remodelação foi prevista antes da guerra deixa claro que o rumor atual se baseia em um antigo projeto político. Após a prorrogação do mandato parlamentar, o calendário institucional tinha mudado. O governo teve um período de ação potencialmente mais longo e alguns funcionários consideraram que uma equipe parcialmente renovada poderia dar novo impulso ao executivo.

A frase « injetar sangue novo » resume a lógica que prevaleceu então. Não era necessariamente sobre derrubar o governo ou mudar sua direção geral. Antes, o pressuposto era mudar certas personalidades, corrigir fraquezas em vários ministérios e dar uma nova dinâmica para uma equipe que permaneceria no cargo mais tempo do que o esperado.

Tal operação teria também permitido resolver algumas tensões políticas sem abrir uma crise governamental completa. No Líbano, a modificação de um número limitado de carteiras pode teoricamente oferecer um compromisso entre manter a estrutura do governo e a disponibilidade de várias forças para rever a sua representação. Mas o que parece simples no papel rapidamente se torna complexo assim que é necessário determinar quais ministros partem, quem os substitui e como preservar os equilíbrios políticos e religiosos.

A guerra tornou esta equação muito mais arriscada. Qualquer mudança de ministro pode agora ser interpretada através das grandes fracturas do momento: atitude para com as negociações com Israel, relação com o Hezbollah, política para com o Irão, monopólio de armas, cooperação com os Estados Unidos ou até gestão da crise social. Um substituto que teria levantado anteriormente uma lógica do desempenho do governo pode agora ser descrito como uma vitória política ou derrota de um campo.

É precisamente isso que o poder procura evitar. A manutenção da atual equipe impede negociações paralelas sobre os equilíbrios internos, pois o Estado já está tentando negociar a retirada israelense e a futura arquitetura de segurança do sul.

A guerra mudou completamente a hierarquia das prioridades

Desde a escalada regional, o executivo tem operado sob pressão muito além da gestão governamental comum. O primeiro arquivo é o do território. O Líbano está buscando novas retiradas israelenses enquanto envia o exército para as áreas evacuadas. Os Estados Unidos condicionam o seu apoio a progressos concretos no exercício da autoridade estatal. Israel continua a levantar a questão das capacidades militares do Hezbollah. Ao mesmo tempo, as negociações devem determinar se será iniciada uma nova fase antes ou depois das eleições israelitas.

A esta equação acrescenta-se o fim planejado da missão do Finul. O Líbano tem de preparar um novo quadro internacional sem saber que fórmula seria adoptada. Está a ser estudada uma iniciativa franco-italiana. Menciona-se uma força europeia dominante. A utilização de observadores internacionais reforçados é outra via. Nenhum desses cenários foi ainda decidido, e cada um levanta questões sobre o mandato, área de ação e proteção do pessoal militar estrangeiro.

O governo tem de gerir simultaneamente a sua relação com o Irão. O encontro entre Nawaf Salam e Masoud Pezeshkian em Nova Iorque mostrou que o primeiro-ministro está tentando reconstruir uma relação estado-Estado com Teerã, baseada na soberania e não-interferência. Ligava claramente esta relação à prioridade dada à retirada israelita e à extensão da autoridade estatal em todo o território.

A relação com a Síria também está entrando em uma nova fase. Nawaf Salam e Ahmad al-Sharaa debateram a revisão dos acordos entre os dois países, a reativação da Alta Comissão Conjunta e os projetos de ligação entre eletricidade, ferrovias e energia. Novamente, o governo está trabalhando em questões que exigem continuidade administrativa e política.

Mudar a equipe departamental nesta fase exigiria alguns departamentos para interromper ou reorganizar seus arquivos em um momento em que as negociações são particularmente sensíveis. Por conseguinte, a questão da reformulação já não pode ser considerada apenas em termos de desempenho individual dos ministros. Deve ser comparada com o custo político e administrativo da redistribuição das carteiras.

No entanto, existem tensões governamentais

O abandono da remodelação não significa que o governo funcione sem diferenças. A sequência de Nova Iorque deu um exemplo revelador. A reunião entre Nawaf Salam e o Presidente iraniano foi supostamente precedida de divergências na delegação libanesa. O Primeiro-Ministro teria aceite o pedido do Irão para realizar a reunião, apesar das reservas do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi. Salam teria finalmente decidido pessoalmente a favor da reunião.

Este episódio, se colocado na questão da reformulação, mostra por que alguns rumores podem parecer credíveis. Existem diferenças de linha. Por vezes, dizem respeito a questões tão sensíveis como o Irão. No entanto, a decisão política actual parece ser gerir estas divergências dentro da equipa, em vez de as resolver substituindo os ministros.

Essa abordagem permite que Nawaf Salam preserve sua autoridade como chefe de governo. No episódio iraniano, ele não teria mudado a composição de sua equipe para impor uma direção. Ele teria simplesmente exercido seu poder de arbitragem e decidido que a reunião deveria ter lugar. O funcionamento institucional torna-se assim um meio de conter diferenças sem causar uma crise.

No entanto, existem limitações nesse método. Quanto mais público se tornam os desacordos, mais observadores podem interpretar cada disputa como um prelúdio à mudança ministerial. A circulação de nomes de substituição então se alimenta de conflitos reais, mesmo quando nenhum procedimento de reformulação é iniciado.

A negação atual visa justamente encurtar essa mecânica. As diferenças não devem ser automaticamente traduzidas em cenários de substituição. A Presidência e o Grande Serail podem continuar a trabalhar com ministros que nem sempre partilham o mesmo apreço táctico, desde que as orientações gerais permaneçam estabelecidas pelas instituições.

Uma crise social que poderia justificar um reavivamento da equipe

O contexto interno poderia, no entanto, fornecer argumentos para os proponentes de uma reorganização. A situação social está a deteriorar-se rapidamente. Os funcionários do setor público estão entrando em uma nova fase de greves. O poder de compra continua a aumentar nos preços. O custo da energia, dos transportes, dos alimentos, da electricidade privada e da habitação coloca considerável pressão sobre as famílias.

As estimativas disponíveis mostram a extensão do problema. Para uma família de quatro pessoas alugar alojamento em Beirute ou seus subúrbios, habitação, alimentos, eletricidade, água e custos de transporte só pode chegar a cerca de $1.400 a $1.500 por mês. No entanto, este cálculo exclui educação, hospitalização, medicamentos, vestuário, telecomunicações, acesso à Internet e muitos gastos atuais.

A renda média utilizada em um dos inquéritos do setor privado é de cerca de US $ 560 por mês para os trabalhadores libaneses que permanecem no emprego. Mesmo com duas rendas desse nível no mesmo domicílio, a família não atinge o valor necessário para cobrir os cinco gastos essenciais estudados. O déficit aparece assim mesmo antes das despesas escolares ou médicas.

O próprio Presidente Joseph Aoun foi alertado para a gravidade da situação. Uma nota do Conselho Econômico, Social e Ambiental afirma que as tensões sociais estão em um nível que pode competir com a segurança e os riscos estratégicos que o país enfrenta. As propostas incluem a criação de um diálogo económico e social nacional que envolva o Estado, as forças políticas, os representantes económicos, os sindicatos e os actores sociais.

Num período político comum, tal acumulação de dificuldades poderia constituir um simples argumento: mudar alguns ministros para dar a sensação de um novo impulso. Mas a resposta parece diferente. O governo prefere pedir novas políticas à equipe existente em vez de reconstruir o equilíbrio do governo.

Sector público torna-se uma bomba política

A situação no sector público aumenta esta pressão. Abbas Halabi descreve a estrutura administrativa como uma « bomba-relógio ». A sua análise é particularmente grave: o problema não seria abordado devido às considerações religiosas, políticas e clientelistas que impedem uma verdadeira reestruturação.

Esta crise não tem apenas a ver com o nível dos salários. Afecta a própria organização da administração. O Estado deve responder à deterioração do poder de compra dos seus trabalhadores sem desencadear uma nova espiral inflacionista ou criar encargos orçamentais que não pode financiar numa base sustentável. Deve também impedir os movimentos sociais de paralisarem os serviços já frágeis.

A proliferação de greves pode, portanto, tornar-se uma ameaça direta ao governo. Mais uma vez, a estratégia não parece envolver uma mudança de equipe. O raciocínio é, provavelmente, que substituir um ministro não regula o financiamento dos salários ou os desequilíbrios estruturais da administração. Uma crise fiscal não desaparece com um novo titular de carteira.

Antes, o poder está tentando economizar tempo para construir uma resposta financeira. Isto explica igualmente a importância atribuída aos debates com o Fundo Monetário Internacional e à ajuda externa. A questão social tornou-se indissociável das reformas financeiras e do restabelecimento da confiança internacional.

Essa realidade, paradoxalmente, torna o redesenho menos útil. Uma nova equipe não teria recursos adicionais. Deve enfrentar imediatamente as mesmas exigências, restrições orçamentais e prazos internacionais.

Mudar o governo abriria uma batalha contra o equilíbrio

No entanto, o problema mais sensível continua a ser político. Uma vez aceito o princípio da reformulação, cada força procuraria saber quais funções estão envolvidas. Uma mudança limitada poderia rapidamente tornar-se uma negociação geral sobre a representação do governo.

O Líbano já está num período de fortes tensões em torno do Hezbollah, do Irão, das negociações com Israel e da soberania do Estado. Substituir um ministro associado a uma sensibilidade particular poderia ser interpretado como uma mudança de linha. A escolha de seu sucessor desencadearia imediatamente uma batalha no equilíbrio entre as diferentes forças.

A questão não se limitaria às partes. Os equilíbrios confessionais também devem ser preservados. Cada portfólio tem um peso institucional e simbólico. A substituição de um ministro poderia, portanto, exigir uma série de compensações que transformariam uma operação técnica em uma negociação política nacional.

A Presidência da República e o Grande Serail não têm nenhum interesse evidente na abertura deste edifício hoje. A sua prioridade é manter uma capacidade de decisão comum em questões importantes. O facto de a remodelação nem sequer ter sido discutida entre as duas Presidências é, portanto, um factor significativo. Afirma que a estabilidade do executivo é, por enquanto, considerada mais importante do que sua renovação.

O status quo não vale a pena satisfazer

Excluir a remodelação não significa, no entanto, que o governo se beneficie de uma sensação de branco. Há muitas críticas parlamentares. Na sessão de ação do governo, várias respostas ministeriais foram consideradas insuficientes pelos deputados. As questões sociais, económicas e de segurança continuam em aberto.

O governo deve também demonstrar que a estabilidade institucional produz resultados. Se ele invoca guerra e negociações para evitar uma mudança em sua composição, ele não pode usar essas mesmas circunstâncias para justificar a inação no interior indefinidamente. A continuidade torna-se, portanto, uma obrigação de resultado.

A questão é particularmente clara sobre a economia. As famílias enfrentam um aumento dos custos dos serviços privados que compensam a ausência ou inadequação dos serviços públicos. Eles pagam a eletricidade dos geradores, compram água, financiam diretamente uma parte crescente de suas despesas médicas e assumem um transporte extremamente caro. Ao mesmo tempo, os impostos indirectos e os direitos adicionais pesam sobre o consumo.

O executivo deve, portanto, responder a uma contradição: quer manter sua composição para garantir a continuidade, mas essa continuidade será julgada pela sua capacidade de melhorar uma situação cotidiana que está se deteriorando. O abandono da reorganização elimina o argumento de um período de ajustamento relacionado com a chegada de novos ministros. A equipa actual continua totalmente responsável pelos casos em curso.

A revisão está congelada, não necessariamente enterrada

A presente decisão deve, finalmente, ser incluída no seu calendário. O projeto já existia antes da guerra. Foi abandonada quando as prioridades mudaram. Não há, portanto, razão para concluir que uma reorganização seja definitivamente excluída até ao fim do mandato do governo.

A estabilização da frente, os progressos nas negociações com Israel ou a clarificação do pós-Final poderão voltar a alterar o cálculo. Um agravamento da crise social ou um grande fracasso em um ministério também poderia colocar o assunto sobre a mesa. A ideia já existe e pode reaparecer se as circunstâncias se tornarem favoráveis novamente.

Por enquanto, porém, a mensagem é inequívoca. Os nomes circulantes não correspondem a um processo institucional iniciado. Não está a ser preparado qualquer acordo entre Baabda e o Grande Serail para substituir vários ministros. O antigo projeto de renovação parcial da equipe foi ultrapassado pela guerra e as emergências resultantes.

O status quo do governo é, portanto, menos um resultado da satisfação geral do que um cálculo de risco. A abertura do governo hoje acrescentaria complexas negociações internas às negociações territoriais, militares, financeiras e diplomáticas em curso. O poder está atualmente escolhendo reter a equipe existente e gerenciar suas tensões internamente.

Esta decisão, no entanto, coloca Nawaf Salam e seus ministros em uma demanda crescente. Eles já não podem contar com a perspectiva de uma reformulação para dar a imagem de um novo começo. A recuperação terá que vir das próprias decisões: progresso no sul, resposta às greves, reforma da administração, negociação financeira, apoio ao exército e melhoria dos serviços. É agora sobre estes resultados, não sobre uma mudança de face, que a próxima fase do governo vai ter lugar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews