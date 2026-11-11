França: Yossi Dagan, chefe de colonos, voltou

Yossi Dagan, presidente do Conselho Regional de Samaria, disse que foi devolvido à sua chegada a França na semana passada. Uma fonte diplomática francesa confirmou a proibição administrativa do seu papel na colonização da Cisjordânia. Israel desafia a medida.

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Yossi Dagan, presidente do Conselho Regional de Samaria, representando assentamentos israelenses no norte da Cisjordânia ocupada, foi negado a entrada na França na semana passada, de acordo com seu escritório. O caso, divulgado na quarta-feira 11 de novembro de 2026, provocou um protesto israelense. Uma fonte diplomática francesa confirma a existência de uma proibição administrativa no território destinada ao responsável pelo seu papel na colonização.

A recusa na fronteira revelou vários dias após os fatos

De acordo com o comunicado dos seus serviçosi24NEWSYossi Dagan foi para Paris para encontrar funcionários eleitos franceses. Quando os passaportes foram verificados, os agentes o levaram à distância para questioná-lo, antes de notificá-lo de que não podia entrar no país.

O seu gabinete afirmou que os documentos apresentados por um funcionário francês se referiam às suas funções, ao seu envolvimento no desenvolvimento de 35 colonatos na Cisjordânia e ao seu apoio à restauração de colonatos israelitas em Gaza. Estes detalhes da manutenção da fronteira vêm de seus arredores. Não constituem a publicação da decisão administrativa francesa.

A cronologia deve ser distinguida da data do anúncio: a viagem remonta à semana anterior a 11 de novembro. O comunicado de imprensa citado pelos meios de comunicação social não especifica uma data específica. De acordo com seus serviços, Dagan então se juntou a Praga, onde conheceu políticos tchecos.

A diplomacia francesa confirma a proibição administrativa

Uma fonte diplomática francesa questionada porMonitor Alconfirma que a Dagan está sujeita a uma proibição administrativa de entrada em França. Invoca o seu papel activo na implementação da política de liquidação na Cisjordânia e recorda a posição francesa: esta política viola o direito internacional e compromete a solução de dois Estados.

Esta confirmação diz respeito à medida contra a Dagan e ao seu objectivo geral. Não especifica a data da sua assinatura nem todas as circunstâncias do controlo do aeroporto. As informações disponíveis permitem assim estabelecer a existência da proibição, atribuindo simultaneamente o relato pormenorizado da repulsão ao cargo do funcionário israelita.

Israel denuncia decisão política

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel descreveu a medida como « totalmente inaceitável », segundo a sua declaraçãoos Tempos de IsraelEle apresentou Dagan como candidato eleito cumpridor da lei e acusou a França de agir por razões políticas e ideológicas.

A diplomacia israelense anunciou que pediria explicações ao governo francês e consideraria o seguimento. Nesta fase, este anúncio não é uma medida retaliatória eficaz. Dagan, por sua vez, defendeu seu compromisso com as colônias em declarações divulgadas por seus serviços.

O que uma proibição administrativa abrange

O direito francês prevê um instrumento separado de condenação penal. Lartigo L321-1 do Código de Entrada e Residência dos Estrangeiros e do Direito de Asilopermite uma proibição administrativa contra um estrangeiro que normalmente não reside em França e está fora do território, quando a sua presença constituiria uma grave ameaça à ordem pública, à segurança interna ou às relações internacionais francesas.

O artigo L321-2 prevê uma decisão escrita, em princípio fundamentada, sob reserva de considerações de segurança do Estado. Este quadro jurídico explica a natureza da ferramenta anunciada, mas não permite a reconstrução do arquivo individual de Dagan. Nenhum dos elementos consultados justifica a apresentação da repulsão como prisão vinculada a um mandado penal ou como execução de uma condenação judicial.

Colonização no centro da disputa

As restrições francesas aos agentes de liquidação não começam com este caso. Em 13 de fevereiro de 2024, Paris anunciou proibições contra 28 colonos israelenses devido à violência contra palestinos na Cisjordânia, conforme relatado pelas autoridades israelensesReutersNo entanto, este precedente não permite que os fundamentos para cada processo sejam assimilados ou atribuídos à Dagan os actos alegados contra as pessoas em causa.

Na suaparecer consultivo de 19 de julho de 2024O Tribunal Internacional de Justiça considerou ilegal a presença contínua de Israel no Território Palestiniano Ocupado. Em particular, declarou que Israel deveria cessar qualquer nova atividade de assentamento e evacuar colonos. Este parecer, que trata das obrigações do Estado, não é uma condenação criminal individual de Dagan.

A disputa atual contrasta assim duas leituras explícitas da medida: Paris invoca participação em uma política contrária ao direito internacional, enquanto Israel denuncia uma restrição contra um funcionário eleito para suas atividades políticas. A decisão francesa complementa as tensões jásanções europeias relacionadas com colonatossem estabelecer por si só uma proibição geral de entrada contra funcionários israelitas.

Foto do arquivo: Yossi Dagan em frente a Nablus, 31 de maio de 2026. DedaSasha /Wikimedia Commons, licençaCC BY-SA 4.0. Versão redimensionada fornecida pela Wikimedia Commons, sem mais modificações.

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