Gaza: uma greve de morte no Hospital Nasser · Vozes globais

Um ataque atingiu Nasser Hospital em Khan Yunes na noite de 11-12 de novembro. Os relatórios provisórios indicam pelo menos cinco mortes.

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Uma greve israelense atingiu o complexo médico Nasser em Khan Yunes, no sul da Faixa de Gaza, no início da quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Pelo menos cinco pessoas foram mortas e cerca de 20 feridas, segundo a Defesa Civil de Gaza citada pela Reuters. A agência palestina Safa relata que seis pessoas foram mortas e mais de vinte feridas, também atribuídas à Defesa Civil.

Estes números permanecem provisórios. O número de mortes de cinco mortes é relatado em um relatório deReuters de 11 de Novembro de 2326 UTC12 de Novembro às 0126 horas em Gaza. Um cirurgião é uma das pessoas mortas, segundo este relato. Esta diferença na data é devido ao fuso horário: a greve é relatada nas primeiras horas de quinta-feira, em horário local.

O edifício al-Yassin atingiu

Safarelata que o bombardeio atingiu o edifício al-Yassin, dentro do complexo médico no oeste de Khan Yunes. A agência cita Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, pelo seu relatório de seis mortes e mais de vinte feridos. Este não é um segundo balanço a ser adicionado ao balanço da Reuters, mas um registro do mesmo balanço.

Dependendo do correspondente do canalAl-GhadPelo menos um míssil atingiu o segundo andar, onde estão localizados os serviços cirúrgicos. A cadeia relatou lesões entre pacientes, funcionários e atendentes, bem como um incêndio que exigiu resposta emergencial. A extensão total dos danos e as suas consequências para o funcionamento do estabelecimento ainda não estão estabelecidas.

Circunstâncias ainda incompletas documentadas

Reuters indicou que não recebeu nenhum comentário imediato do exército israelense. Por conseguinte, as informações disponíveis não estabelecem qual o objectivo que teria sido visado ou que justificação poderia justificar. Não há hipótese de assassinato em alvo aqui como um fato.

Al-Arabyrelata a greve e destaca o lugar de Nasser entre os principais hospitais de Gaza. Além da avaliação imediata, a questão da continuidade do cuidado é levantada em um prédio com serviços cirúrgicos. No entanto, seria prematuro deduzir um fechamento de todo o complexo ou um número específico de pacientes sem tratamento.

Um sistema de saúde já fragilizado

Esta greve ocorreu à medida que a violência continuou apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025. Está também numa situação de saúde marcada pela escassez. Al-Ghad, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Khalil al-Daqran, disse que 58% dos medicamentos necessários para salvar vidas não estavam disponíveis.

Esse achado de saúde não constitui uma avaliação da greve de Nasser. Da mesma forma, as vítimas de outros bombardeios relatados durante o dia de quarta-feira não devem ser somadas sem verificar as mortes relatadas no hospital. Nesta fase, os pontos a clarificar continuam a ser a avaliação final, o estatuto dos serviços afectados e uma possível reacção oficial israelita.

Ilustração: Jabaliya, 31 de maio de 2024. Esta imagem do arquivo não mostra nem o Hospital Nasser nem a greve de 12 de novembro de 2026. © Hussein Jaber / UNRWA,CC BY-SA 3.0 IGOviaWikimedia Commons. Imagem sem modificação.

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