Como se pode ler os números do desemprego no Líbano quando as publicações se aproximam de uma estimativa de cerca de 11 por cento e da taxa de 29,6 por cento em janeiro de 2022? A diferença por si só não permite anunciar um regresso espectacular ao emprego. Antes de calcular uma melhoria, o método, a população e o período de cada medida devem ser identificados.
O arquivo publicado por Nida al-Watan em 11 de novembro justaposes resulta de várias abordagens. O desafio é colocá-los em seu quadro. Um inquérito ao domicílio, uma série modelada e um inquérito aos empregados que perderam o emprego respondem a diferentes perguntas.
Que medidas de inquérito de janeiro de 2022
O Serviço Central de Estatística e a Organização Internacional do Trabalho realizaram um inquérito de acompanhamento sobre a força de trabalho em janeiro de 2022. Os resultados elevam a taxa de desemprego de 11,4% em 2018-2019 para 29,6%. Para os jovens de 15 a 24 anos, aumenta de 23,3% para 47,8%.
Esses percentuais descrevem um período observado. Não são uma pesquisa de novembro de 2026. O número para os jovens é para os deste grupo etário, nem para todos os jovens do país. Os estudantes que não trabalham e não procuram emprego não estão automaticamente desempregados.
Esta distinção baseia-se no denominador. A taxa de desemprego leva os desempregados, disponíveis e à procura de emprego, para a força de trabalho, que também inclui os empregados. Não traz todos os adultos sem pagamento a todos os habitantes.
Uma estimativa modelada usa outras ferramentas
A OIT também produz séries modeladas de estimativas. O seu objectivo inclui a comparação internacional e o tratamento de lacunas nas observações. Combinam as informações disponíveis com os procedimentos estatísticos; Um valor recente não indica necessariamente que nesse ano tenha sido realizado um novo inquérito completo no país.
A OIT distingue nos seus quadros os dados comunicados e os imputados. A versão da série e sua data de download devem ser mantidos como uma revisão pode alterar os valores anteriores. Uma taxa num artigo não é suficiente para reconstruir esta rastreabilidade.
A estimativa de aproximadamente 11% relatada pela imprensa para 2025 deve, portanto, permanecer identificada como uma estimativa modelada relatada, sem se tornar aqui uma taxa nacional recém-confirmada. Comparando-a diretamente com a pesquisa de 2022, misturaria diferentes períodos de produção e processos.
Perder um emprego nem sempre vai permanecer desempregado
Um levantamento de indivíduos anteriormente empregados no setor privado pode mensurar a proporção que perdeu essa posição. Esse resultado fornece informações sobre o grupo estudado. Não fornece automaticamente a taxa de desemprego para toda a população activa.
Após uma perda de emprego, uma pessoa pode encontrar outro emprego, trabalhar por conta própria, parar de procurar ou deixar o país. Essas trajetórias têm consequências diferentes para as estatísticas. Por conseguinte, a mesma proporção de despedimentos pode coexistir com diferentes taxas de desemprego, dependendo das oportunidades e saídas de emprego.
O desejo de emigrar é mais um registro. A intenção declarada não é uma partida feita. Transformá-lo em um número de trabalhadores já perdidos iria remover as restrições financeiras, familiares e administrativas que separam o projeto de sua realização.
Observe aqueles que param de procurar
A redução da taxa de desemprego pode ser acompanhada por um aumento do emprego, mas também por saídas da mão-de-obra. Para interpretar o movimento, é preciso olhar em conjunto para a participação, emprego, desemprego e subemprego. O rendimento e o horário de trabalho fornecem mais informações sobre a qualidade do emprego.
Este caso difere da questão do diploma adaptado à posição: este último diz respeito às pessoas já empregadas. Para seguir uma repetição, o primeiro teste continua a existir medidas comparáveis ao longo do tempo. Sem eles, as percentagens devem iluminar seus próprios objetos em vez de compor uma curva artificial.
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