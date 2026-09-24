Aeroporto de Beirute: quedas de tráfego em 24,17 por cento

- Advertisement -

28

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional Rafic Hariri em Beirute diminuiu acentuadamente desde o início de 2026. Entre janeiro e agosto, 3.581.861 viajantes foram registrados, uma diminuição de 24,17 por cento durante o mesmo período de 2025. As chegadas diminuíram 26,57 por cento e as partidas 21,54 por cento. O mês de agosto, no entanto, mostrou uma recuperação de julho, com 835.903 passageiros e um aumento mensal de 15,78 por cento.

Quase um quarto menos passageiros desde janeiro

Nos primeiros oito meses de 2026, o aeroporto de Beirute registrou 1.814.097 passageiros na chegada. O número deles caiu 26,57 por cento em um ano. Partidas atingiram 1.766.630 passageiros, uma diminuição de 21,54%.

Por conseguinte, esta contracção afecta os dois principais fluxos de passageiros. Reflecte as perturbações que afectaram o transporte aéreo desde o início do ano, num contexto marcado pela retomada das hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

O tráfego de trânsito continua a ser muito limitado. Alcançou 2.553 passageiros nos primeiros oito meses, aumentando 45,14% em um ano. No entanto, este aumento significativo das percentagens baseia-se numa base particularmente baixa e não altera a tendência global do tráfego.

Para o Líbano, este declínio é um indicador económico importante. O aeroporto de Beirute continua a ser o principal portal internacional para os viajantes. Sua atividade influencia diretamente os movimentos de diáspora e fluxos turísticos, com repercussões em hotéis, restaurantes, transportes e várias atividades comerciais.

Aeroporto de Beirute recupera em agosto

A situação melhorou durante o verão. Em agosto de 2026, 835.903 passageiros usaram o aeroporto, até 15,78 por cento a partir de julho.

Este aumento mensal é acompanhado pela retomada gradual das operações aéreas e pela melhoria das condições de viagem após a mitigação das hostilidades. No entanto, continua a ser insuficiente regressar aos níveis do ano anterior.

Em comparação com Agosto de 2025, o número total de passageiros continua a descer 10,04 por cento. Chegadas chegaram a 369.812 viajantes, abaixo de 6,61% ano após ano. As partidas foram de 465.804 passageiros, uma diminuição de 12,59%. O trânsito representou 287 passageiros, abaixo de 25,07 por cento.

A comparação entre julho e agosto também revela uma mudança na composição do tráfego. As chegadas diminuíram 15,39 % ao longo de um mês, enquanto as partidas aumentaram 63,68 %. O número de passageiros em trânsito diminuiu 20,2%.

Este aumento acentuado das partidas ocorreu no final da alta temporada de verão. Coincide com o retorno ao exterior de alguns dos expatriados e visitantes que vieram passar o verão no Líbano.

Rebote de verão não compensa 2026 perdas

O aumento registrado em agosto reduz parte do atraso desde janeiro, sem reverter a tendência anual. Com 3,58 milhões de passageiros ao longo de oito meses, o aeroporto permanece próximo de um quarto abaixo do seu nível no mesmo período de 2025.

Esta diferença entre a evolução mensal e anual é essencial para medir a situação. A curto prazo, a atividade aérea recuperou. No entanto, ao longo do ano, continua profundamente afectada pelas perturbações nos meses anteriores.

Agosto é, portanto, um mês de recuperação em vez de um retorno completo ao normal. O aumento de 15,78 % em Julho mostra que os fluxos de passageiros podem sair rapidamente quando há mais voos seguros e as condições de viagem melhorarem.

No entanto, o declínio das chegadas desde janeiro continua particularmente acentuado. Com um declínio anual de 26,57 por cento, o Líbano recebeu significativamente menos viajantes aéreos do que nos primeiros oito meses de 2025.

Isso afetou atividades que dependem de visitantes estrangeiros e expatriados libaneses. No entanto, o efeito económico exacto não pode ser deduzido apenas das estatísticas aeroportuárias, uma vez que estas não distinguem sistematicamente turistas, residentes, expatriados e viajantes empresariais.

O tráfego aéreo continua sensível à segurança

Os dados de 2026 ilustram novamente a elevada sensibilidade do transporte aéreo libanês à evolução da segurança. O novo conflito entre Israel e o Hezbollah interrompeu os programas de procura e de voo.

Mesmo após o anúncio de um cessar-fogo em meados de abril, o retorno das ligações aéreas foi feito gradualmente. As empresas podem reduzir suas frequências, suspender certos serviços ou modificar seus programas quando a situação de segurança se deteriorar.

Estas decisões têm um efeito imediato sobre a capacidade disponível. Eles também influenciam o comportamento dos viajantes, que podem atrasar a sua estadia quando temem a interrupção de conexões ou a rápida deterioração da situação.

A recuperação observada durante o verão mostra inversamente a velocidade com que as condições melhoradas podem sustentar o tráfego. Mas alguns meses de recuperação não é necessariamente suficiente para compensar as perdas acumuladas durante períodos de interrupção.

No final de Agosto, os números descrevem uma situação contrastante. O aeroporto de Beirute recuperou uma atividade mais sustentada durante o verão, com mais de 835 mil passageiros apenas em agosto. Nos primeiros oito meses de 2026, no entanto, ainda caiu 24,17 por cento ao longo de um ano. Os dados de queda medirão se a retomada das operações aéreas continua após o final da alta temporada.