« Porque é uma figura humana »: tanto íntima quanto universal, incisiva e poética, o terceiro romance de Nada B. Raad tem indícios de fim do mundo

Tudo começa quando Anne, a narradora, quebra um espelho por engano e alguém prevê sete anos de desgraça. Observando que a história está acelerando, ela escreve em tempo real uma crônica que vai do fogo de Notre Dame ao mandato atual de Trump, através de Gaza e dos Jogos Olímpicos. Uma crônica de suas visitas graciosas ao Líbano até o dia em que o país de sua infância fez manchetes.
O romance rapidamente caminha em direção a uma busca pessoal ao questionar seu relacionamento com sua mãe, instável e de rara intensidade, ela encontrará as chaves para isso enquanto a história se desenrola.
Em um mundo onde as liberdades são tensas e o perigo da IA é alto como uma espada de Dâmocles, este romance é, em primeiro lugar, a tentativa de colocar o Homem no coração da história. Ele é um livro no livro que Anne lê trechos de Martha, uma editora que não se parece com ela. Enquanto no filme Matrix, Morpheus diz a Neo: « Você já fez um daqueles sonhos que parecem mais reais do que a realidade? Se não conseguisses sair de um desses sonhos, como farias a diferença entre o mundo real e o mundo dos sonhos? Anne acredita que Martha é uma prisioneira deste último, quando em torno de seu « despertado » povo pavimentar o caminho para um novo mundo.