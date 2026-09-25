Sul do Líbano: Hezbollah aberto a uma solução política

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O deputado Hassan Fadllallah disse na sexta-feira que seu partido e o movimento Amal não se opuseram a uma « solução política » para o Sul e se declararam abertos a negociações indiretas se permitissem a retirada israelense, o retorno dos habitantes e a reconstrução. No entanto, o Parlamento rejeitou qualquer abordagem que considerasse como capitulação e criticou fortemente o acordo-quadro celebrado pelas autoridades libanesas. Esta declaração surge num momento em que o debate é tanto sobre os meios diplomáticos de pôr fim à situação no Sul como sobre as armas do Hezbollah e o papel do Estado.

Na sexta-feira, Hassan Fadallah formulou uma posição que esclarece as condições em que o Hezbollah prevê uma rota diplomática no sul do Líbano. O senhor deputado não rejeitou o princípio da negociação. Até aceitou explicitamente a hipótese de discussões indiretas com Israel, desde que alcancem objetivos que apresenta como não negociáveis: a libertação do território, o retorno dos habitantes deslocados e a reconstrução das áreas afetadas.

« Não somos partidários da guerra », disse Hassan Fadllallah. Segundo ele, os sucessivos conflitos foram impostos aos habitantes do Sul pela proximidade de Israel e por uma história marcada por invasões, ocupações e confrontos.

O MP definiu então a prioridade atual do Hezbollah. Após a destruição causada pela guerra e operações israelenses, ele disse que era « libertar o Sul, voltar e reconstruí-lo ».

Foi neste contexto que introduziu a possibilidade de uma abordagem diplomática.

« Apoiamos a diplomacia baseada em nossos direitos e estamos abertos a negociações indiretas se nos levarem a esse objetivo », disse ele.

O Hezbollah aceita o princípio das negociações indirectas

A referência às negociações indiretas é o ponto central da declaração de Hassan Fadllallah.

O deputado não propõe negociações diretas entre o Hezbollah e Israel. Também não é favorável à normalização das relações. Por outro lado, abre explicitamente a porta para um processo diplomático indireto que pode resolver as questões restantes no Sul.

Esta distinção corresponde a uma prática já utilizada nas relações entre o Líbano e Israel. Ambos os países não têm relações diplomáticas, mas vários casos foram tratados através de mediadores internacionais.

As negociações de fronteira marítima, concluídas em outubro de 2022, foram conduzidas com a mediação americana. Beirute e Tel Aviv haviam aceitado um acordo sem estabelecer relações diplomáticas diretas.

O mecanismo resultante do cessar-fogo de 27 de novembro de 2024 também se baseou na mediação internacional e em compromissos separados assumidos pelas partes.

Ao dizer que ele estava aberto a negociações indiretas, Fadallah, portanto, não rompeu com o princípio da ausência de relações diretas com Israel. Ele concordou, no entanto, que o caminho político poderia ser usado para alcançar resultados no Sul.

Três objectivos: retirada, regresso e reconstrução

Hassan Fadllallah associou esta abertura com três prioridades.

A primeira diz respeito à retirada de Israel. Apesar do cessar-fogo de 27 de novembro de 2024, a questão da presença e posições israelenses no sul do Líbano permaneceu no centro das tensões entre Beirute e Israel.

A segunda diz respeito ao regresso dos habitantes. Os combates e a destruição levaram a grandes deslocamentos populacionais nas aldeias fronteiriças. Embora parte da população tenha retornado desde a cessação das hostilidades, a situação permanece difícil em vários locais diretamente afetados por operações militares.

A terceira prioridade é a reconstrução. Aldeias, casas, infraestrutura e terras agrícolas sofreram danos significativos durante os confrontos. A reconstrução é, portanto, uma questão económica e social, bem como uma questão política.

Fadallah liga estas três perguntas. No seu discurso, uma solução política não pode ser julgada pela sua existência formal. Deve produzir resultados concretos no terreno.

É com esta condição que apresenta negociações indirectas como aceitáveis.

Fadllallah rejeita a solução « submissão »

Esta abertura diplomática é acompanhada de um limite claramente formulado.

Hezbollah MP diz que os objetivos que ele lista não podem ser alcançados por « capitulação », « subordinação » ou « subordinação ». Ele acredita que uma política baseada nestes princípios levaria à continuação da ocupação em vez de seu desaparecimento.

Fadallah dirige esta crítica directamente contra as autoridades libanesas.

Ele acusa o poder de consolidar a presença israelense através do acordo-quadro celebrado sob mediação americana. Esta acusação faz parte do conflito político entre o Hezbollah e o governo de Nawaf Salam sobre a estratégia seguida contra Israel e a questão das armas.

Pelo contrário, o governo defende uma abordagem baseada no fortalecimento do Estado, no destacamento do exército e na negociação de uma retirada israelense. Considera igualmente que as armas devem ser gradualmente colocadas sob a autoridade exclusiva das instituições estatais.

A divergência já não diz respeito apenas à existência de um caminho político. As declarações de Fadllallah mostram que abrange também o seu conteúdo, as suas condições e o equilíbrio de poder em que deve ser conduzida.

Desde novembro de 2024, o Hezbollah considera as propostas insuficientes

Hassan Fadllallah também escolheu 27 de novembro de 2024 como o ponto de partida para sua avaliação política.

Esta data corresponde à entrada em vigor do cessar-fogo que terminou mais de um ano de confronto entre Israel e Hezbollah, incluindo dois meses de guerra particularmente intensa no outono de 2024.

Segundo o deputado, desde então, nenhuma proposta política « razoável » foi apresentada ao Hezbollah e a Amal para resolver a situação de forma sustentável.

Ele definiu os critérios que deveriam ser cumpridos por essa proposta: proteger o Líbano, pôr fim aos assassinatos e permitir que os habitantes regressem às suas casas.

« O Hezbollah e o movimento Amal não fecharam portas e não estão contra uma solução política », insistiu.

Essa formulação permite ao deputado responder à acusação de que ambas as formações xiitas necessariamente favoreceriam a opção militar. Fadallah, pelo contrário, afirma que está disposto a considerar uma solução negociada, mas considera que as condições propostas até agora não garantem os objectivos que defendem.

Uma declaração no meio do debate sobre armas

Os comentários de Fadllallah foram feitos enquanto a questão da segurança no Sul do Líbano estava agora diretamente ligada ao debate nacional sobre as armas do Hezbollah.

O Presidente Joseph Aoun e o Primeiro-Ministro Nawaf Salam reiteraram repetidamente o princípio do monopólio estatal das armas. Espera-se que o exército libanês desempenhe um papel central no controle do território e nos arranjos para estabilizar a fronteira.

Joseph Aoun mais uma vez declarou esta semana antes do pessoal militar que as armas do exército eram « as únicas armas legítimas ». Ao mesmo tempo, salientou a necessidade de a instituição proteger todos os libaneses, incluindo aqueles que se opõem às decisões ou à autoridade do Estado.

O Hezbollah, por sua vez, contesta um desarmamento que ocorreria enquanto Israel mantém posições no Líbano e continua as operações no território.

Esta divergência permanece completa.

A declaração de Fadllallah não contém o compromisso de Hizbullah de entregar as suas armas no contexto de um possível acordo político. Trata da possibilidade de utilizar diplomacia e negociações indirectas para resolver a situação no Sul.

No entanto, as duas questões estão estreitamente ligadas nos debates em curso. As autoridades libanesas querem a retirada de Israel enquanto estendem o controlo do Estado e do exército. O Hezbollah pede o fim da presença e das operações israelitas para preceder qualquer questionamento final do seu arsenal.

O precedente da fronteira marítima

A abertura da Fadllallah às negociações indirectas tem um precedente importante: o acordo de fronteira marítima celebrado em 2022.

Na época, Hizbullah tinha aceitado o princípio das negociações conduzidas pelo Estado libanês com a mediação americana, sem participar diretamente em discussões com Israel.

O acordo estabeleceu a fronteira marítima entre os dois países e definiu os seus direitos às zonas de energia offshore.

No entanto, o precedente é limitado. A delimitação marítima envolveu um processo específico. As discussões atuais tratam de questões muito mais amplas: presença militar israelense, segurança nas fronteiras, retorno das populações, reconstrução, implantação do exército e o futuro do aparelho militar do Hezbollah.

Uma possível negociação sobre o Sul do Líbano seria, portanto, muito mais complexa política e segura.

No entanto, a declaração Fadllallah afirma que o Hizbullah não rejeita, em princípio, um mecanismo em que o Estado libanês negoceia através de terceiros.

Hezbollah mantém ministros no governo de Salam

Hassan Fadllallah também discutiu as relações de Hizbullah com o governo de Nawaf Salam na sexta-feira.

Apesar das suas críticas à política executiva, o partido não está a considerar retirar os seus ministros nesta fase.

O deputado explicou sua permanência no governo com « necessidades nacionais e políticas relacionadas à parceria ». Ele também mencionou um acordo com o movimento Amal para permanecer na empresa durante o período atual.

No entanto, na sua opinião, esta decisão não constitui um apoio à política governamental.

Fadllallah afirmou explicitamente que a presença de Hizbullah no governo não significava que Hizbullah considerava a política do gabinete bem sucedida, nem que a participação dos ministros de Hizbullah mudaria significativamente a sua direção.

Esta distinção reflete a atual posição do partido: permanecer nas instituições, desafiando várias decisões do governo central.

Hezbollah e Amal mantêm assim a sua participação no gabinete enquanto discordam de Nawaf Salam em questões importantes, em particular o tratamento das armas e da estratégia seguida contra Israel.

Entre negociação e desacordo com o governo

As declarações de Hassan Fadllallah esclarecem, portanto, os contornos da atual posição do Hezbollah no Sul do Líbano.

O partido não fecha a porta a uma solução política. Aceita o princípio da diplomacia baseado nos direitos reivindicados pelo Líbano e declara-se aberta a negociações indirectas. No entanto, estabelece os resultados esperados da retirada israelita, o regresso dos habitantes e a reconstrução.

Ao mesmo tempo, o Hezbollah recusa-se a associar esta via diplomática ao que considera uma capitulação face às exigências israelitas. Rejeita a abordagem do Governo relativamente ao acordo mediado pelos EUA e mantém a sua oposição ao desarmamento nas condições actuais.

Por conseguinte, a declaração não resolve o desacordo entre o partido e o executivo. Pelo contrário, esclarece o terreno em que se desloca: o Hezbollah não rejeita a própria negociação, mas desafia as condições políticas e de segurança em que se encontra actualmente.

O próximo passo dependerá, portanto, do conteúdo das propostas apresentadas em Beirute, da evolução da retirada de Israel e das garantias que poderão acompanhar uma possível solução. Para Fadllallah, o critério anunciado na sexta-feira permanece concreto: uma solução deve pôr fim às operações israelenses e permitir que os habitantes do Sul retornem às suas aldeias de forma sustentável.

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