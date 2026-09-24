Líbano: UE liberta 505 milhões de euros

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A União Europeia adoptou um novo envelope financeiro de 505 milhões de euros para o Líbano para 2026 e 2027. Anunciada em Nova Iorque à margem da 81a Assembleia Geral das Nações Unidas, esta ajuda deve financiar serviços essenciais, acompanhar reformas e recuperação económica, reforçar a segurança e a gestão das fronteiras, mas também apoiar as populações mais vulneráveis. É a segunda parte do programa de mil milhões de euros anunciado em Maio de 2024 pelo Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

505 milhões de euros para o Líbano em 2026 e 2027

O novo envelope europeu deve ser disponibilizado ao longo de dois anos. Chega num momento em que o Líbano tem de enfrentar simultaneamente as consequências do conflito, da deslocação, de uma situação económica frágil e da necessidade de prosseguir várias reformas institucionais.

Os 505 milhões de euros de ajuda serão divididos em três áreas principais: serviços essenciais e populações vulneráveis, recuperação económica associada a reformas e segurança e apoio à sociedade civil e à cultura.

A Comissária Europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, anunciou financiamento em Nova Iorque à margem da 81a Assembleia Geral da ONU.

Este novo envelope representa pouco mais de metade do programa europeu de mil milhões de euros anunciado em Beirute em Maio de 2024. Em Agosto de 2024, foi adoptada uma primeira parcela de 500 milhões de euros para cobrir os anos de 2024 e 2025.

Por conseguinte, o financiamento de 2026 e 2027 prorroga um regime já autorizado em vez de constituir um novo envelope independente de mil milhões de euros.

Saúde, educação, água e protecção social

Uma parte significativa da ajuda europeia será dedicada à manutenção de serviços essenciais. O programa inclui educação, saúde, protecção social e acesso à água.

O apoio financeiro deve ser concedido às famílias mais vulneráveis e às pessoas com deficiência. O financiamento deve também facilitar o acesso à atenção primária à saúde.

Este eixo responde a uma dificuldade estrutural no Líbano. Após vários anos de crise econômica, a capacidade financeira do Estado permanece limitada, enquanto as necessidades sociais aumentaram. As consequências dos confrontos e dos deslocamentos populacionais aumentaram ainda mais a pressão sobre as infra-estruturas e os serviços públicos.

Ao mesmo tempo, a União Europeia tenciona apoiar as autoridades libanesas para que possam assumir gradualmente mais responsabilidade pela gestão e financiamento desses serviços.

Esta dimensão é importante na nova programação. O objectivo declarado não é apenas financiar medidas de emergência, mas também aumentar gradualmente a capacidade das instituições libanesas para manter os serviços essenciais.

Os refugiados sírios também estão envolvidos

A questão dos refugiados sírios ocupa um lugar no programa. A União Europeia tenciona apoiar aquilo a que chama soluções duradouras para os refugiados da Síria.

O esquema menciona explicitamente retornos seguros, voluntários e dignos.

Esta formulação surge porque a questão dos refugiados sírios continua a ser um dos principais temas de discussão entre Beirute e os seus parceiros europeus. O Líbano continua a acolher uma grande população síria após mais de uma década de conflito na Síria.

Por conseguinte, o financiamento europeu tem de ter lugar a dois níveis. Continuará a apoiar as populações vulneráveis no Líbano, apoiando simultaneamente soluções para o regresso dos refugiados quando estiverem reunidas as condições necessárias.

Ao mesmo tempo, as autoridades libanesas devem ser ajudadas a retomar gradualmente a gestão dos serviços essenciais agora apoiados por parceiros internacionais.

Ajuda da UE ligada às reformas libanesas

A segunda maior parte do envelope diz directamente respeito às reformas institucionais e económicas.

A União Europeia tenciona apoiar o sector da justiça, os organismos de supervisão e as autoridades reguladoras. O Parlamento libanês está também entre as instituições envolvidas.

Os programas devem igualmente abordar os direitos humanos.

Esta abordagem faz parte da cooperação entre o Líbano e a União Europeia há vários anos. Reformas de governança e instituições são um dos principais eixos dessa relação.

O envelope deve igualmente reforçar a capacidade do sector privado para suportar choques e acompanhar a recuperação económica, em especial nas regiões directamente afectadas pelo conflito.

Este apoio surge num contexto em que a reconstrução e o relançamento da actividade constituem grandes desafios para várias regiões libanesas. A destruição, deslocamento e perturbação da atividade enfraqueceram as empresas e reduziram os rendimentos de muitas famílias.

No entanto, 505 milhões de euros não são apresentados como um fundo exclusivamente para reconstrução. O envelope abrange um âmbito muito mais vasto, desde os serviços sociais às instituições públicas, à segurança, às fronteiras e à sociedade civil.

Prioridades fronteiriças e de segurança

O reforço do sector da segurança é outro aspecto da ajuda europeia.

A União Europeia inclui o apoio à gestão das fronteiras. Este já era um dos objectivos do programa de mil milhões de euros anunciado em 2024.

A questão das fronteiras está na encruzilhada de várias prioridades europeias e libanesas: segurança territorial, luta contra o tráfico e gestão dos movimentos populacionais.

A ajuda deve igualmente contribuir para o reforço mais amplo do sector da segurança libanesa.

Esse aspecto tornou-se mais importante em 2026, dadas as consequências do conflito e os desafios do controle territorial. A União Europeia está também a preparar uma missão para aconselhar e formar as forças armadas libanesas.

O financiamento de 505 milhões de euros e esta futura missão são, no entanto, dois elementos distintos do compromisso europeu com o Líbano.

Um envelope também para a sociedade civil

O terceiro domínio diz respeito à sociedade civil e à cultura.

A União Europeia tenciona apoiar organizações activas nos direitos das mulheres, dos jovens, das minorias e das pessoas com deficiência.

Também devem ser financiadas iniciativas relacionadas com a participação democrática, a transparência e a luta contra a corrupção.

Parte da ajuda será consagrada à coesão social. Esta questão assume uma dimensão particular num país que enfrenta uma crise económica prolongada, deslocações e as consequências de vários episódios de conflito.

Por último, o património cultural libanês é uma das áreas abrangidas pelo programa europeu. O financiamento pode ser mobilizado para ajudar a protegê-lo.

O segundo componente do bilhão anunciado em 2024

O envelope anunciado esta semana faz parte de um compromisso assumido mais de dois anos antes.

Em maio de 2024, Ursula von der Leyen visitou Beirute e anunciou mil milhões de euros de ajuda europeia ao Líbano para o período de 2024-2027.

O programa destinava-se a contribuir para a estabilidade socioeconómica do país, a manutenção de serviços essenciais, reformas e recuperação económica. A segurança e a gestão das fronteiras também estavam entre as prioridades.

Em Agosto de 2024, foi adoptada uma primeira parcela de 500 milhões de euros, que abrange 2024 e 2025.

Os 505 milhões anunciados para 2026 e 2027 constituem agora a segunda fase deste programa. Assim, todas as duas vertentes atingiram um pouco mais de mil milhões de euros.

Este apoio é para além de outro financiamento europeu para o Líbano. Desde 2011, a União Europeia informa que mobilizou mais de 3,5 mil milhões de euros em assistência ao país, em especial para refugiados libaneses e sírios vulneráveis.

100 milhões de euros para ajuda humanitária em 2026

O novo envelope deve também ser distinguido da ajuda humanitária de emergência.

Em 2026, a União Europeia mobilizou 100 milhões de euros em ajuda humanitária ao Líbano. Este financiamento responde, em particular, às necessidades causadas por deslocações maciças da população.

Os programas humanitários abrangem cuidados médicos de emergência, alojamento, necessidades básicas, protecção e educação.

Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas para o Líbano desde a escalada do conflito em março de 2026. Esta situação aumentou consideravelmente as necessidades humanitárias, particularmente nas zonas afectadas pelos embates e entre as populações obrigadas a abandonar as suas casas.

Os 505 milhões de euros anunciados para 2026 e 2027 têm uma lógica diferente. Combinam assistência social, recuperação económica e apoio institucional durante um período mais longo.

Execução com as autoridades libanesas

O financiamento europeu deve ser implementado com várias categorias de parceiros.

As autoridades libanesas participarão directamente nos programas. As agências das Nações Unidas, as organizações internacionais e os intervenientes da sociedade civil participarão igualmente na sua implementação.

Esta organização significa que os 505 milhões de euros não correspondem a um único pagamento directo ao Governo libanês. Os fundos serão distribuídos entre diferentes programas e mecanismos de acordo com as áreas em causa e as respectivas modalidades de execução.

A Comissão Europeia já tinha adoptado decisões de financiamento em Julho de 2026 relativas ao apoio aos refugiados libaneses e sírios vulneráveis, bem como à recuperação, reformas, sociedade civil e cultura.

O anúncio feito em Nova Iorque formaliza agora a segunda parte do compromisso financeiro assumido em 2024. Os próximos passos incidirão sobre a implantação concreta dos vários programas em 2026 e 2027, bem como sobre a sua articulação com as reformas e as necessidades de reconstrução e recuperação económica no Líbano.