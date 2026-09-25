Ormuz: Irã inclui Líbano em seu plano de trégua

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O Irã incluiu o Líbano em uma proposta transmitida aos Estados Unidos para acabar com a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi disse a Nova Iorque que Teerão poderia reabrir esta rota marítima estratégica dentro de sete dias se as suas condições estivessem preenchidas. Entre eles está a cessação das hostilidades nas várias frentes do Oriente Médio, incluindo o Líbano. Assim, a proposta associa directamente as operações israelitas no território libanês com as negociações entre Washington e Teerão, enquanto as autoridades libanesas procuram simultaneamente um acordo no Sul.

O Líbano aparece agora explicitamente em condições iranianas para uma saída da crise com os Estados Unidos. Presente em Nova Iorque por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abbas Araghchi detalhou um plano, segundo ele, para pôr fim às hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz dentro de sete dias.

« Se certas condições forem cumpridas, o Estreito será aberto dentro de sete dias e as discussões começarão », disse o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros a vários meios de comunicação internacionais.

O projecto, no entanto, não diz apenas respeito às relações entre Washington e Teerão. Uma das exigências do Irão é a cessação das hostilidades na região. O Líbano é uma das frentes explicitamente envolvidas.

Esta condição confere ao caso libanês um lugar numa negociação que, no entanto, tem uma participação imediata a mais de 2.000 quilómetros de distância: o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima essencial para as exportações de energia do Golfo e que se tornou um dos principais meios de pressão do Irão no seu confronto com os Estados Unidos.

Irão apela à cessação das hostilidades no Líbano

De acordo com as evidências de Abbas Araghchi em Nova Iorque, o plano iraniano prevê a cessação das hostilidades nas várias frentes regionais durante o período que levou à reabertura do Estreito.

O Líbano está directamente incluído nesta exigência.

Nas discussões atuais, esta referência refere-se às operações militares israelenses no Líbano e faz parte de uma demanda iraniana mais ampla para parar de lutar nos vários teatros de confronto regional.

As autoridades iranianas já tinham ligado a questão do Estreito de Ormuz às operações israelitas no Líbano nos últimos meses. A posição apresentada esta semana em Nova Iorque formaliza ainda mais esta ligação integrando-se nas condições submetidas a Washington.

O Ministro iraniano afirma que, se os compromissos solicitados fossem cumpridos, Teerão estaria pronto para reabrir o Estreito no sétimo dia e iniciar discussões com os Estados Unidos.

Por conseguinte, a proposta coloca o Líbano num pacote diplomático muito mais vasto. As operações israelenses em seu território tornaram-se, na posição de Teerão, um dos elementos a serem resolvidos para permitir uma desfasamento entre o Irã e os Estados Unidos.

Sete dias para reabrir o Estreito de Ormuz

O calendário de Teerão é particularmente curto.

O Irão propõe uma sequência de sete dias durante a qual as condições nos Estados Unidos devem ser aplicadas. No final deste período, o Estreito de Ormuz seria reaberto.

Esta proposta tinha começado a circular no início desta semana. A agência japonesa Kyodo relatou, citando um alto funcionário iraniano, que Teerã havia proposto um mecanismo para reabrir o Estreito nos Estados Unidos dentro de uma semana.

Os meios de comunicação iranianos contestaram inicialmente certas informações sobre a proposta, sem que as autoridades de Teerão esclarecessem imediatamente todo o esquema.

As declarações feitas desde então em Nova Iorque por Abbas Araghchi esclarecem algumas delas. O chefe da diplomacia iraniana confirma a existência de um plano e condiciona a reabertura de Ormuz com medidas americanas e regionais.

No entanto, ainda é necessário cautela sobre os detalhes exatos das condições. Várias versões do plano circularam e nem todos os funcionários iranianos apresentaram publicamente uma lista idêntica.

No entanto, um ponto aparece numa base recorrente: Teerão quer que a des-escalação vá além da face-a-face iraniana-americana.

Renúncia de sanções e 12 bilhões de dólares em ativos congelados

As exigências iranianas têm também uma componente económica importante.

De acordo com as condições delineadas por Abbas Araghchi, Washington deve permitir a liberação de bens iranianos congelados no exterior. Seu montante é estimado em pelo menos 12 bilhões de dólares na proposta desta semana.

Teerão também apela para a flexibilização ou levantamento de sanções contra as suas exportações de petróleo.

Este requisito é fundamental para a economia iraniana. O petróleo continua a ser uma importante fonte de receita para o país, enquanto as sanções norte-americanas limitam seu acesso ao sistema financeiro internacional e complicam suas transações comerciais.

O Irão apela também ao fim do bloqueio naval americano às suas actividades marítimas.

Estas condições permitem-nos compreender porque é que Teerão está a associar a reabertura de Ormuz a um acordo político mais amplo. O controle da passagem marítima é uma das suas principais alavancas no confronto com Washington.

O Irão propõe abrir mão desta alavanca em troca de medidas militares, económicas e diplomáticas.

Araghchi conheceu Steve Witkoff em Nova Iorque

As propostas não são apenas divulgadas através de declarações públicas.

Abbas Araghchi reuniu-se esta semana em Nova Iorque Steve Witkoff, o emissário do Presidente dos EUA Donald Trump. As discussões incluíram as condições iranianas, a reabertura do estreito de Ormuz e a possibilidade de retomar o diálogo.

O encontro aconteceu enquanto os dois países permaneceram envolvidos em um confronto militar, apesar de várias tentativas de mediação desde o início do ano.

Araghchi agora diz que está à espera de uma resposta americana.

Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas indicaram que Washington tinha alguns dias para decidir sobre as condições transmitidas por Teerão. O secretário do Supremo Conselho de Segurança iraniano, Mohsen Rezaei, disse que os pedidos devem ser plenamente implementados.

De acordo com esta posição, o Irão já não pretende abrir uma nova negociação sobre a lista de condições antes da sua implementação. Teerão agora exige ação de Washington.

O lado dos EUA foi mais cauteloso. O Secretário de Estado Marco Rubio recusou-se a apresentar as trocas de Nova Iorque como um grande avanço diplomático, mantendo aberta a possibilidade de discussões.

Por que o Líbano se encontra nas negociações sobre Ormuz

A presença do Líbano nesta negociação não se deve ao próprio estreito. Resulta da forma como o Irão vem apresentando guerra regional há vários meses.

Teerão considera que os vários teatros de confronto estão ligados. Assim, uma trégua com os Estados Unidos não poderia, de acordo com esta posição, ser sustentável se as operações continuassem simultaneamente no Líbano ou em outras frentes.

Esta abordagem já tinha produzido consequências concretas na Primavera e no início do Verão.

As discussões entre Washington e Teerão incluíram referências à cessação das hostilidades no Líbano. Em junho, o Irã novamente acusou os Estados Unidos de não honrarem seus compromissos devido às contínuas operações israelenses no território libanês.

O caso libanês, portanto, não aparece pela primeira vez no comércio iraniano-americano. O que muda esta semana é a sua integração explícita num mecanismo proposto para a rápida reabertura da Ormuz.

Para o Líbano, este desenvolvimento é importante porque internacionaliza ainda mais um caso que Beirute procura colocar sob seu próprio controle.

Beirute também está buscando seu próprio assentamento no Sul

A proposta iraniana surge quando as autoridades libanesas seguem uma abordagem diplomática separada.

O Presidente Joseph Aoun e o Governo de Nawaf Salam procuram o fim das operações israelitas, a retirada de Israel das posições ainda ocupadas e o regresso dos habitantes às zonas fronteiriças.

Ao mesmo tempo, defendem a extensão da autoridade estatal em todo o Líbano e o monopólio das armas pelas instituições libanesas.

Novamente esta semana, Joseph Aoun disse aos soldados que as armas do exército libanês eram « as únicas armas legítimas ». No entanto, o presidente salientou a necessidade de o exército manter a confiança de todos os libaneses e proteger todos os cidadãos.

Hezbollah eo movimento Amal disse na sexta-feira que eles não eram contra uma « solução política » no sul do Líbano.

O deputado Hassan Fadllallah afirmou que as duas formações estavam abertas a negociações indiretas se permitissem a libertação do território, o retorno dos habitantes e a reconstrução.

Essas posições mostram que vários canais diplomáticos estão evoluindo simultaneamente em torno do Sul do Líbano.

Por um lado, Beirute está buscando um assentamento no qual o estado e o exército recuperariam o controle total do território. Por outro lado, Teerão agora inclui a cessação das hostilidades no Líbano como parte de sua própria negociação estratégica com Washington.

O precedente de Junho

A situação recorda as discussões realizadas alguns meses antes.

Em junho, os Estados Unidos e o Irã assinaram um memorando para acabar com sua guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e lançar discussões sobre o programa nuclear do Irã.

No entanto, o acordo não tinha produzido uma solução duradoura.

As tensões haviam rapidamente retornado ao Estreito. Em especial, o Irão tinha disparado contra embarcações comerciais que acusava de não cumprir as vias navegáveis e os procedimentos de licenciamento impostos por Teerão.

Os Estados Unidos reagiram com greves pontuais contra as zonas costeiras iranianas.

Desde então, o estreito permaneceu no centro do equilíbrio de poder.

Esta experiência explica também o desejo actual do Irão de obter garantias em várias frentes antes de abandonar os seus principais meios de pressão marítima.

Ormuz, uma questão global

O Estreito de Ormuz dá à negociação uma dimensão muito para além do Médio Oriente.

Esta estreita via marítima entre o Irão e Omã liga o Golfo Pérsico com o Golfo de Omã e o Oceano Índico. Uma parte importante do petróleo e do gás exportados pelos produtores do Golfo é transportada para lá.

Por conseguinte, qualquer perturbação da navegação afecta rapidamente os mercados da energia, os custos de transporte e os prémios de seguro.

O encerramento ou restrição da passagem não afeta apenas os Estados Unidos e o Irã. Diz directamente respeito aos produtores do Golfo e às principais economias de importação de energia na Ásia e na Europa.

Esta dimensão explica o envolvimento de vários poderes nos esforços diplomáticos.

Abbas Araghchi afirma, em particular, que a China apoia o plano iraniano. Pequim tem um grande interesse na estabilidade do aprovisionamento energético no Golfo.

O presidente chinês Xi Jinping também está nos Estados Unidos esta semana para discussões com Donald Trump, adicionando um potencial canal diplomático às discussões em curso.

Iémen também integrado em aplicações iranianas

O Líbano não é a única frente regional mencionada nas exigências de Teerão.

Hossein Mohebi, porta-voz da Guarda Revolucionária, disse que acabar com as hostilidades no Iêmen também era uma das demandas do Irã.

Esta questão está directamente relacionada com a segurança marítima. Os Houthis controlam as áreas de acesso do Iêmen ao Estreito de Bab al-Mandeb, outra travessia essencial para o comércio entre o Oceano Índico, o Mar Vermelho e o Canal de Suez.

Autoridades militares iranianas advertiram que uma continuação da escalada também poderia afetar esta passagem.

Por conseguinte, a defesa de Teerão combina duas das rotas marítimas mais estratégicas da região com uma cessação mais geral das hostilidades.

Washington tem agora de responder

A administração Trump ainda não aceitou publicamente as condições iranianas. Nem o comércio de Nova Iorque levou ao anúncio de um novo acordo.

Por conseguinte, a proposta deve tomar várias medidas antes de poder produzir um cessar-fogo no Líbano.

Primeiro, Washington deve aceitar as condições ou chegar a um compromisso com Teerão. Em seguida, a questão de sua aplicação por Israel surgiria, uma vez que a cessação das operações no Líbano não depende apenas dos Estados Unidos.

Por conseguinte, a formulação iraniana não significa que um cessar-fogo libanês seja adquirido dentro de sete dias. Significa que Teerão agora o torna uma condição da sua oferta em Washington.

Esta distinção é essencial à medida que várias versões do plano circulam e as negociações prosseguem.

Para Beirute, o desenvolvimento coloca mais uma vez o Líbano na intersecção de dois processos: as suas próprias discussões sobre a retirada de Israel, o controlo do Sul e as armas Hezbollah, e negociações muito mais amplas entre Washington e Teerão.

A resposta dos Estados Unidos ao plano de Abbas Araghchi determinará agora se esta proposta continuará a ser uma lista de condições iranianas ou se se tornará a base para uma nova ronda de negociações em que o cessar-fogo no Líbano será um dos elementos do acordo regional.

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