Aoun: « Suas armas são as únicas legítimas »

- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O presidente libanês Joseph Aoun reafirmou na segunda-feira o monopólio de armas do Estado, dirigindo-se diretamente aos militares. « Suas armas são as únicas armas legítimas », disse o chefe de Estado, que pediu ao exército para continuar a proteger todos os libaneses, incluindo a « muito pequena minoria » que se opõem ao Estado. Estas declarações chegam num momento em que a instituição militar está no centro do mecanismo de extensão da autoridade do Estado, acompanhando a retirada israelita do Sul do Líbano e abordando a questão das armas do Hezbollah.

Joseph Aoun escolheu colocar a confiança libanesa em seu exército no centro de sua mensagem. Diante dos militares, o presidente da República destacou tanto a legitimidade exclusiva da instituição militar quanto a sua obrigação de proteger toda a população, independentemente das divisões políticas que atravessam o país.

« Você protege todo o nosso povo, mesmo a minoria muito pequena que está contra a nossa pátria e nosso estado », disse ele. Aoun então formulou mais diretamente o princípio defendido desde sua chegada à presidência: « Suas armas são as únicas armas legítimas. »

No entanto, o Chefe de Estado esclareceu imediatamente o significado que deu a esta legitimidade. Ele repousa, segundo ele, « não na força, nem na tutela de ninguém », mas na confiança colocada no exército pelos libaneses. Esta confiança é, acrescentou, « a arma mais importante e poderosa. ».

O ponto surge numa altura em que a questão da autoridade militar do Estado já não é apenas uma questão de princípio consagrado nas declarações oficiais. Está no centro das decisões tomadas pelas autoridades libanesas e das negociações destinadas a estabilizar o Sul do Líbano.

Aoun coloca a confiança libanesa no centro da missão do exército

Joseph Aoun, que liderou o exército libanês antes de sua eleição como Presidente da República, dedicou uma parte importante de sua intervenção à relação entre os militares e a população. Pediu à instituição que preservasse essa confiança, pois assumia missões cada vez mais sensíveis no território.

« Nenhum exército com o qual o povo esteve ao seu lado jamais foi derrotado, e nenhum exército contra o qual o seu povo jamais teve sucesso », disse o presidente.

Esta ideia não é nova no seu discurso. Quando comandou o exército, Joseph Aoun já insistiu no apoio popular como um dos principais elementos da capacidade da instituição militar para realizar suas missões. Desde que assumiu a presidência, assumiu este conceito num contexto muito mais directamente ligado ao debate sobre as armas.

Assim, o Presidente associou dois elementos: o exército deve ser a única força armada legítima no país, mas essa legitimidade deve basear-se na adesão da população e não numa lógica de confronto interno.

Este esclarecimento vem porque o arquivo de armas do Hezbollah continua a ser um dos assuntos mais sensíveis da política libanesa.

« As únicas armas legítimas »

A sentença de segunda-feira é a passagem política central da intervenção presidencial.

Ao afirmar perante os militares que suas armas são « as únicas armas legítimas », Joseph Aoun reitera o princípio demonopolização estatal de armasjá defendida em várias ocasiões pela presidência e governo de Nawaf Salam.

Em especial, no final de Agosto, o Presidente reafirmou o compromisso do Líbano de limitar as armas legítimas às instituições estatais e de alargar a autoridade do exército em todo o país. Em seguida, associou este objectivo à implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ao restabelecimento da plena soberania libanesa.

No 81o aniversário do exército em 1 de agosto, Aoun também declarou que não havia legitimidade para armas fora do estado. Ele tinha apresentado o exército como a garantia da unidade, soberania e independência do Líbano.

A mensagem de segunda-feira segue, portanto, uma linha estabelecida. A sua particularidade reside na forma como é formulada: Aoun fala diretamente aos militares e se opõe à legitimidade de suas armas não só à existência de outros arsenais, mas também a qualquer ideia de coerção ou tutela externa.

Hezbollah directamente afectado pelo monopólio das armas

Joseph Aoun não precisava nomear sistematicamente o Hezbollah quando se referiu à necessidade de reservar armas para instituições estatais. O movimento xiita continua sendo a principal organização libanesa com um aparato militar autônomo e um arsenal além do controle direto do exército.

A questão deste arsenal assumiu uma nova dimensão desde a guerra com Israel e o enfraquecimento militar sofrido pelo Hezbollah. Agora ocupa um lugar central nas relações entre a presidência, o governo, o exército e o movimento liderado por Naïm Qassem.

Joseph Aoun e o primeiro-ministro Nawaf Salam defenderam o princípio de um Estado com o direito de manter armas e decidir apenas a guerra e a paz. O governo engajou o exército na implementação desta orientação, procurando impedi-lo de conduzir a um confronto entre os libaneses.

Esta última dimensão explica a importância do resto do discurso presidencial. Ao pedir aos militares que protejam mesmo aqueles que se opõem ao Estado, Aoun recorda que o exército deve manter o seu papel de instituição nacional ao mesmo tempo que é chamado a implementar decisões susceptíveis de encontrar oposição política e popular.

O Presidente já tinha insistido em que o assunto fosse tratado de forma a respeitar a paz civil. Esta linha permanece particularmente sensível em áreas onde Hizbullah mantém uma forte presença política e social.

Um exército para proteger os opositores do Estado

O texto utilizado na segunda-feira vai além da questão das armas.

« Você protege a todos nós », disse Aoun aos militares, antes de dizer que essa proteção se estendia até mesmo àqueles que estão contra « nossa pátria e nosso estado ».

Por conseguinte, o Presidente não os exclui do âmbito de protecção da instituição militar. O exército continua a ser responsável pela sua segurança e de todos os outros cidadãos.

Este princípio assume uma dimensão particular no contexto libanês. A instituição militar deve levar a cabo as decisões do governo, evitando ao mesmo tempo tornar-se um ator em um confronto político interno. Intervém num país onde as divisões em torno do Hezbollah, as relações com Israel e a política regional permanecem profundas.

Aoun já tinha afirmado que a decisão sobre o monopólio das armas era uma decisão libanesa tomada pelo Conselho de Ministros e não uma medida externamente imposta. Ele também explicou que sua aplicação dependia de capacidades militares e condições no terreno.

Sua mensagem de segunda-feira ecoa esta articulação. O Estado reivindica a exclusividade das armas, mas o presidente apresenta a confiança nacional como base da autoridade do exército.

A retirada israelense continua associada ao arquivo de armas

No entanto, esta questão não pode ser separada da presença israelita e da situação no Sul do Líbano.

Em Junho, os governos libanês e israelita celebraram, no âmbito da mediação dos Estados Unidos, um acordo-quadro que prevê uma retirada gradual de Israel e o destacamento do exército libanês nos sectores em causa. O acordo combina a retirada israelita com o reforço do controlo do Estado libanês e o tratamento das armas Hezbollah.

Desde então, a sua implementação tem permanecido difícil. As autoridades libanesas acusam Israel de comprometer o processo através das suas operações militares e de manter posições no território libanês.

O próprio exército já advertiu que as acções israelitas estão a dificultar o seu destacamento e a execução das suas missões no Sul.

Joseph Aoun, por sua vez, tem por várias vezes ligado o processamento do ficheiro de armas Hezbollah a três elementos: o fim da ocupação israelita, a completa tomada do território pelo exército e um programa de reconstrução sob a responsabilidade do Estado.

Esta posição permite à Presidência defender o princípio do monopólio das armas sem apresentar o desarmamento como um processo independente de obrigações impostas a Israel.

Hezbollah recusa-se a desarmar em condições atuais

O Hezbollah continua a rejeitar o desarmamento nas actuais condições. Em particular, a presença e as operações israelitas contra o território libanês impedem o encerramento unilateral da questão das suas armas.

Ele também se opôs ao acordo-quadro com Israel e às negociações diretas com o Estado hebraico.

Essa divergência coloca o Estado libanês diante de uma dificuldade concreta. O Governo estabeleceu um objectivo de monopólio das armas, mas a sua aplicação deve ser realizada por um exército cujas autoridades pretendem preservar a coesão e o estatuto nacional.

O ficheiro não se limita, portanto, a recolher armas. Abrange igualmente o controlo territorial, as posições militares, as rotas de abastecimento, a capacidade do Estado para garantir a segurança da população e a reconstrução de zonas afectadas pela guerra.

O papel do exército torna-se tanto mais importante quanto as autoridades querem evitar estruturas militares paralelas sem abrir confronto armado dentro do país.

Uma linha já defendida de Baabda

Desde sua eleição, Joseph Aoun tem progressivamente reforçado sua posição sobre as armas sem abandonar seu apelo para uma solução interna.

No início de 2026, explicou que a decisão de reservar armas ao Estado tinha sido tomada pelo Conselho de Ministros e deveria ser implementada pelo exército de acordo com as possibilidades disponíveis e a situação no terreno. Além disso, considerou que as armas fora do Estado tinham perdido a sua função dissuasiva e tinham-se tornado um peso para o seu próprio ambiente como para o Líbano como um todo.

Nas suas declarações subsequentes, o Presidente reiterou que a protecção do território deveria ser da responsabilidade do Estado e das suas forças armadas.

Em julho, porém, durante uma visita aos Estados Unidos, ele havia esclarecido as condições que considerava necessárias para avançar na questão do Hezbollah: pôr fim à ocupação israelense, permitindo que o exército exercesse controle completo e lançar a reconstrução estatal.

Esta abordagem continua a estruturar a posição presidencial em Setembro. Aoun não separa o monopólio de armas da restauração da soberania libanesa sobre áreas ainda ocupadas ou sujeitas a operações israelenses.

Exército no centro da próxima etapa

O discurso de segunda-feira coloca o exército acima de tudo no centro desta equação.

A instituição deve fortalecer sua implantação, controlar as áreas sob a autoridade do Estado, impor decisões governamentais e, ao mesmo tempo, manter a confiança dos diversos componentes da população.

Foi precisamente neste último ponto que Joseph Aoun insistiu perante os militares. A legitimidade do exército não é apenas uma questão de Constituição ou decisão do governo. A Presidente também a atribuiu à confiança que os libaneses deram a uma instituição que deveria protegê-los sem distinção.

Esta confiança torna-se tanto mais importante quanto as tarefas confiadas ao exército afectam agora directamente a questão mais conflituosa da política de segurança libanesa.

A declaração presidencial também vem, enquanto a implementação do acordo de Junho ainda depende da evolução no terreno. As discussões sobre a retirada de Israel, o destacamento do exército e o destino das armas Hezbollah mantêm-se estreitamente ligadas.

Ao afirmar que os militares devem proteger mesmo aqueles que se opõem ao Estado, Joseph Aoun estabelece assim dois limites para a ação que ele exige: nenhuma arma deve ter a mesma legitimidade que o Estado, mas a aplicação deste princípio não deve transformar o exército em uma força dirigida contra uma parte da população libanesa.

O momento e as modalidades para traduzir este princípio no terreno permanecem agora no centro das discussões entre Baabda, o governo, o comando do exército e as várias forças políticas libanesas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews