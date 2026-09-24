Após a Final: dez países europeus em posição, mas o Sul do Líbano continua a enfrentar o risco de um vazio

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Baabda coloca primeiro a prevenção do vácuo de segurança

No prazo de alguns meses a contar do final previsto da missão da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, as discussões sobre os acordos seguintes estão a intensificar-se. Contudo, ainda não resultaram numa fórmula definitiva. Vários cenários circulam nas trocas diplomáticas. Está a ser estudada uma iniciativa europeia. Cerca de 10 países afirmaram estar dispostos a participar. No entanto, nem o seu mandato, nem a sua composição, nem as modalidades de sua implantação foram ainda finalizadas.

Esta incerteza explica a mensagem agora transmitida pelas autoridades libanesas: a prioridade é evitar a criação de um vazio de segurança no Sul. O Presidente da República, Joseph Aoun, definiu esta posição nas suas discussões com o Alto Representante britânico para a Defesa do Médio Oriente, Edward Ahlgren. O Chefe de Estado declarou que o Líbano estava disposto a acolher uma força internacional de substituição se a manutenção da Finul se tornasse impossível.

A missão prevista deverá contribuir, na concepção libanesa, para a prossecução da aplicação da Resolução 1701 e apoiar o exército no exercício da autoridade estatal até às fronteiras internacionalmente reconhecidas. O desafio não é apenas substituir soldados internacionais por outros. O objectivo é preservar uma arquitectura de segurança que permita ao exército libanês continuar a receber apoio internacional numa área ainda marcada por operações militares.

Joseph Aoun advertiu acima de tudo que um desaparecimento do Finul sem um dispositivo de substituição criaria um vácuo perigoso. Esta preocupação assume uma dimensão particular enquanto a presença israelita continuar em determinadas áreas e as operações continuarem a ser realizadas no Sul.

Nessa perspectiva, a questão da força internacional não pode ser separada do retorno dos habitantes. As aldeias atingidas pelos combates necessitam de um mínimo de estabilidade para permitir o regresso sustentável das populações. O exército tem de poder planear o seu destacamento e as suas missões com base num quadro conhecido. Um período indefinido entre a partida de uma força e a eventual chegada de outra complicaria esses dois objetivos.

Existe uma iniciativa europeia, mas ainda não se chegou a acordo

As informações recolhidas nos círculos diplomáticos referem-se a uma iniciativa italiana que envolve também a França. Cerca de 10 países europeus declararam-se dispostos a participar numa nova força. Esta indicação confere uma coerência política ao projecto. No entanto, isso não significa que já exista uma força de substituição.

Ainda não foi alcançado qualquer acordo final.

As questões mais sensíveis permanecem precisamente aquelas que determinarão a viabilidade do projeto. Os países participantes, o seu pessoal, o seu financiamento e as regras de participação devem ser estabelecidos. Acima de tudo, é necessário definir o mandato da futura presença internacional e a sua relação com o exército libanês.

A questão da transição da Final para um novo mecanismo é uma dificuldade adicional. A força das Nações Unidas tem experiência acumulada há décadas, instalações, logística e um conhecimento profundo do terreno. Uma nova estrutura deverá impedir que algumas destas capacidades desapareçam no momento da transição.

Assim, a continuidade operacional torna-se quase tão importante quanto a composição da força.

Por conseguinte, as consultas dizem respeito a um acordo muito mais complexo do que uma simples coligação de países voluntários. Uma dúzia de estados podem declarar-se prontos para contribuir. No entanto, têm de concordar com a missão que aceitarão.

Esta distinção explica a prudência das fontes diplomáticas. O projecto europeu é real na fase dos debates, mas a sua transformação numa task force ainda depende de decisões políticas e militares que não foram tomadas.

França empurra o projeto, mas encontra vários obstáculos

Paris desempenha um papel activo nas discussões. A França tem procurado desde há vários meses preservar uma presença internacional significativa no Líbano e manter o seu envolvimento na questão do Sul. Trabalha igualmente para apoiar o exército libanês e esteve envolvido na preparação de um mecanismo internacional para reforçar as capacidades das instituições de segurança.

Em particular, Emmanuel Macron insistiu que os trabalhos preparatórios para a conferência militar e de apoio à segurança não deveriam ser atrasados. Esta mobilização francesa é acompanhada por intercâmbios estreitos com a Itália no pós-Final.

Mas há vários obstáculos.

Há provas de oposição israelita a certas opções previstas para o Sul. A presença francesa seria particularmente sensível nas discussões. No entanto, seria prematuro inferir que uma composição definitiva já foi rejeitada, uma vez que ainda não foi acordada uma fórmula completa.

Outro desconhecido é a posição americana. Washington continua a ser um jogador indispensável em qualquer mecanismo projetado para operar de forma sustentável no Sul. No entanto, as informações recolhidas não permitem concluir que o projecto europeu actualmente em discussão é definitivamente aceite pelos Estados Unidos.

O tempo também joga contra negociadores. A construção de uma força multinacional requer acordos políticos, mas também preparação militar. É necessário identificar unidades, organizar a cadeia de comando, estabelecer regras de engajamento, definir relações com as autoridades libanesas e preparar meios logísticos. Estas decisões não podem ser tomadas alguns dias antes de uma transição.

É precisamente por esta razão que Beirute procura acelerar as consultas.

Que mandato para os sucessores dos Capacetes Azuis?

O mandato é provavelmente a questão mais sensível.

A Finul opera no âmbito das Nações Unidas e em conformidade com resoluções específicas. Uma força sucessora poderia assumir várias formas. Os documentos disponíveis ainda não identificam quais serão conservados.

Para o Líbano, a preferência expressa continua a ser a de uma presença internacional que ajuda o exército a implementar a Resolução 1701 e consolidar a autoridade do Estado. Esta formulação preserva o princípio de que a soberania pertence às instituições libanesas. A força internacional deveria, portanto, apoiar estas instituições, não substituí-las.

Qualquer alteração significativa das prerrogativas levantaria imediatamente questões políticas internas.

Algumas posições libanesas já alertaram contra a transformação da missão internacional numa força com poderes mais amplos nas aldeias, incluindo a busca e intervenção direta. Estas preocupações demonstram como a definição de mandato pode tornar-se um tema de confronto interno.

O desafio é encontrar um equilíbrio entre a eficácia operacional e a aceitabilidade política.

Uma força demasiado limitada poderia ser considerada incapaz de satisfazer as expectativas internacionais. Uma força com poderes muito mais amplos poderia encontrar forte oposição no Líbano e complicar sua relação com as populações locais.

A isso se acrescenta a questão fundamental da relação com o exército. As autoridades libanesas apresentam-no como o pilar do futuro mecanismo. Por conseguinte, a presença internacional deverá aumentar as suas capacidades e facilitar a sua implantação, em vez de criar uma estrutura de segurança paralela.

O exército no centro da equação pós-Final

Ao mesmo tempo, o comando do exército insiste na coesão da instituição e sua capacidade de continuar suas missões, apesar da pressão. Durante uma visita ao regimento de comandos em Roumieh, o general Rodolphe Haykal enfatizou a formação de unidades especializadas, a resistência moral dos militares e seu papel na proteção de todos os libaneses.

Esta comunicação surge num momento em que o exército é chamado a assumir mais responsabilidade.

O futuro Sul dependerá em grande parte das suas capacidades humanas, financeiras e materiais. Uma redução da presença internacional sem um aumento paralelo dos recursos militares criaria uma dificuldade óbvia. As autoridades libanesas utilizam este argumento precisamente nas suas discussões com parceiros estrangeiros.

Um relatório sobre as necessidades do exército e das forças de segurança foi apresentado numa reunião preparatória em Paris. As autoridades libanesas alegam ter recebido reacções encorajadoras. Mas, mais uma vez, a transformação dos compromissos políticos em financiamento e equipamento eficazes é o passo decisivo.

Após Finul está, portanto, diretamente ligado à Conferência de Apoio ao Exército.

A lógica de Beirute é combinar dois elementos: uma presença internacional agora um quadro de estabilidade e um exército libanês progressivamente reforçado. O objectivo declarado é que o Estado exerça plenamente a sua autoridade, sem que a brutal retirada internacional imponha responsabilidades adicionais sem os meios correspondentes.

Operações israelitas complicam os preparativos para a transição

A preparação de um novo sistema ocorre enquanto a situação no terreno permanece instável.

Bombardeamentos israelenses, destruição e movimentos militares continuam sendo relatados em várias áreas do Sul. As autoridades libanesas consideram que estas operações põem em perigo o regresso dos habitantes e complicam o trabalho do exército.

Joseph Aoun também afirma que Israel não está cumprindo os compromissos assumidos no âmbito dos acordos negociados com a mediação americana. Cita, nomeadamente, a continuação das operações, a destruição das casas, as questões relativas aos pontos contestados da Linha Azul e o processo dos detidos libaneses.

Nestas circunstâncias, o desaparecimento de uma presença internacional antes da estabilização das fronteiras poderia aumentar a incerteza.

O problema não é apenas a vigilância militar. O Finul também representa um canal de ligação entre as diferentes partes. Ajuda a resolver os incidentes e impede que os acontecimentos locais assumam uma dimensão maior.

Qualquer estrutura de substituição deve, portanto, provavelmente assumir pelo menos parte desta função.

A situação da população civil reforça ainda mais esta necessidade. Várias aldeias permanecem afetadas pela destruição. A reconstrução, a reutilização das infra-estruturas e o regresso dos residentes dependem directamente da evolução da segurança. Sem um quadro estável, o investimento público e internacional na reconstrução permaneceria exposto a mais destruição.

Londres inicia consultas sobre as futuras disposições

A visita de Edward Ahlgren a Beirute mostra que as consultas vão agora além do único eixo franco-italiano. O oficial britânico discutiu com Joseph Aoun e o ministro da Defesa Michel Menassa os desafios que o Líbano poderia enfrentar após o fim da missão Finul.

A Grã-Bretanha renovou o seu apoio ao exército e ao Estado libaneses. Os debates incidiram igualmente sobre as diferentes opções previstas para o período seguinte.

Este envolvimento não significa necessariamente que Londres decidiu participar militarmente numa força futura. Não há provas que apoiem isto. Mostra, no entanto, que os parceiros ocidentais procuram antecipar as consequências da transição.

A Alemanha é igualmente afectada pelas consultas. As discussões em Nova Iorque centraram-se na necessidade de manter uma presença internacional no Sul e no apoio ao exército. Chipre é também um dos interlocutores com quem o Líbano examina possíveis opções.

Assim, Beirute procura construir uma rede de apoio antes das decisões finais serem tomadas.

Esta diplomacia responde a uma simples preocupação: não espere até ao último prazo para descobrir que nenhuma alternativa está operacional.

Dez países interessados ainda não fazem uma força

O anúncio de interesse de uma dúzia de países europeus pode dar a impressão de que uma solução está próxima. Na verdade, é apenas um primeiro passo.

Uma força internacional exige uma estrutura política e militar coerente. Os Estados participantes devem saber sob que autoridade os seus soldados seriam colocados. Precisam de conhecer as suas missões e os riscos que enfrentarão. Devem também determinar em que circunstâncias podem usar a força.

Outro problema é o financiamento. O Finul baseia-se no sistema das Nações Unidas. Uma nova coligação pode exigir um mecanismo diferente. Os custos de implantação, transporte, bases, equipamentos e apoio logístico devem ser repartidos.

O estatuto jurídico dos soldados também deve ser determinado.

Por último, a relação com Israel deve ser suficientemente clara para permitir que as unidades internacionais cumpram a sua missão sem estarem expostas a incidentes permanentes. O mesmo requisito aplica-se às suas relações com os actores do lado libanês.

Isto explica porque nenhum funcionário ainda pode apresentar o projecto europeu como uma sucessão adquirida.

Uma corrida contra o calendário

O dossiê pós-Final torna-se assim uma corrida contra o tempo. Quanto mais tempo se aproxima sem um dispositivo definido, maior o risco de um período de transição mal preparado.

O Líbano procura três garantias. A primeira diz respeito à continuidade de uma presença internacional. O segundo diz respeito ao apoio material e financeiro ao exército. O terceiro diz respeito à criação de condições de segurança para o regresso dos habitantes e à reconstrução do Sul.

Os parceiros estrangeiros têm as suas próprias necessidades. Querem saber o papel exacto do exército, a evolução do monopólio das armas e a capacidade das autoridades para exercerem a sua soberania. Alguns também condicionam o seu apoio a novas reformas económicas e administrativas.

Depois que Finul se tornou o ponto de encontro para vários casos que excederam muito a missão dos pacificadores.

Ao mesmo tempo, o debate centrou-se na fronteira, no exército, nas armas, na reconstrução, nas relações com Israel e no apoio financeiro internacional.

Para Joseph Aoun, o princípio anunciado permanece que não há vácuo. Para os parceiros europeus, a vontade política começa a tomar forma, mas continua a ter de ser traduzida num mecanismo operacional. Entre estas duas posições permanece uma série de questões não resolvidas.

O número de dez países europeus interessados é, portanto, um sinal político importante. Ainda não é uma garantia. Enquanto o mandato, comando, força, regras de engajamento e financiamento não forem estabelecidos, o Sul permanece confrontado com um recorte temporal cujos contornos permanecem incertos.