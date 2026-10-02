Em Nabatiyah, Salam revive a reconstrução do Sul

Em Nabatiyé, Nawaf Salam anuncia 23 propostas para a reconstrução do Sul e reconhece que as necessidades excedem a capacidade do Estado.

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Primeiro-Ministro do LíbanoNawaf Salamanunciou sexta-feira, 2 de outubro em Nabatiyah, o lançamento ou preparação de várias dezenas de contratos para restaurar os serviços públicos e apoiar a reconstrução do Sul do Líbano. O Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução lançou 23 concursos e prevê-se a abertura de outros 12 no decurso do mês, incluindo cinco hospitais. Numa visita a uma região fortemente afectada pela guerra, contudo, o Chefe de Governo reconheceu que as necessidades ultrapassavam a capacidade financeira do Estado. Estabeleceu três prioridades: parar os ataques israelitas, retirar totalmente Israel do território libanês e garantir o regresso seguro dos seus habitantes.

Salam anuncia 23 propostas em Nabatiyah

Para sua terceira visita a Nabatiyah desde a formação de seu governo, Nawaf Salam queria apresentar realizações concretas em vez de um novo cronograma de promessas.

O primeiro-ministro visitou a Companhia de Forças de Segurança Interna de Nabatiyah em Kfarjouz na sexta-feira. Foi acompanhado pelo Ministro das Finanças, Yassine Jaber, pelo Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, pelo Ministro do Interior e dos Municípios, Ahmad Hajjar, bem como pelos funcionários de segurança e organismos públicos.

Salam anunciou que o Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução tinha lançado23 concursosincluindo vários projetos no distrito de Nabatiyah.

Estes incluem a eliminação dos obstáculos, a reabilitação das estradas e a reabilitação dos centros de alojamento. O programa prevê igualmente a aquisição de ambulâncias, equipamento médico e equipamento de rádio e comunicações por satélite.

Em Outubro, serão previstos doze concursos suplementares.

Incluem a reabilitação de cinco hospitais, incluindo o hospital do governo em Nabatiyah, bem como o fornecimento de veículos e equipamentos para operações de emergência e combate a incêndios.

Os mercados de reabilitação de centrais eléctricas e de sistemas de água também estão em preparação.

Para o governo, esses projetos devem marcar a transição de uma fase dedicada à avaliação da destruição para a dos contratos públicos e à execução de obras.

Serviços públicos reabrem na cidade

A visita também foi dedicada ao retorno das administrações públicas a Nabatiyah.

Salam anunciou a conclusão da restauração do seral do governo da cidade, realizada através de uma iniciativa do Husseini Club. Ao mesmo tempo, vários serviços devem retomar suas atividades.

O Centro de Segurança do Estado e o Serviço de Registo Civil estão a reabrir, tal como o Centro de Segurança Geral. O Tribunal deverá igualmente retomar as suas actividades num futuro próximo.

O Chefe de Governo apresentou estas reaberturas como um componente do regresso do Estado a uma região profundamente perturbada pela guerra.

O Conselho do Sul intervém após avaliar os danos e remover os escombros. Deve começar a construção de uma nova sede da Defesa Civil, cuja primeira pedra é colocada por ocasião da visita do governo.

A dimensão segurança também estava presente. Começando pela empresa ISP em Kfarjouz, Salam queria se concentrar no papel das forças de segurança e no fortalecimento de suas capacidades.

Sua mensagem para a polícia centrou-se em sua proximidade com a população. O governo quer combinar a reconstrução material, o retorno das administrações e a restauração das instituições de segurança.

A reconstrução do Sul excede a capacidade do Estado

Apesar destes anúncios, Nawaf Salam reconheceu que os projetos empreendidos permanecem limitados em termos da extensão da destruição.

O Primeiro-Ministro referiu-se à destruição da habitação, à deslocação e à perda de postos de trabalho ou de fontes de rendimento. Mais importante ainda, reconheceu que o financiamento disponível não permitia ao Estado satisfazer todas as necessidades por si só.

« O volume de necessidades excede a capacidade do Estado libanês », disse em substância aos funcionários e habitantes de Nabatiyah.

O governo continua à procura de financiamento externo significativo.

Salam lembrou ter carregado as necessidades do Sul durante suas recentes viagens a Nova Iorque e Washington. Suas discussões com funcionários internacionais incluíam os recursos necessários para financiar a recuperação e reconstrução.

Na semana passada, ele participou de várias reuniões em Nova Iorque para mobilizar o apoio árabe e internacional ao Líbano.

A questão do financiamento tornou-se central à medida que a escala da destruição aumentava. O primeiro-ministro havia estimado recentemente que o custo cumulativo das guerras poderia exceder US $ 27 bilhões.

Os projectos anunciados na sexta-feira cobrem, portanto, apenas uma parte das necessidades. Acima de tudo, devem permitir o restabelecimento de infra-estruturas e serviços essenciais em áreas onde a intervenção possa começar imediatamente.

Reconstrução adiada pela nova guerra

Salam também colocou os anúncios de 2 de outubro de volta na linha do tempo dos últimos meses.

Durante sua primeira visita a Nabatiyah, depois de seu governo ter obtido confiança parlamentar, ele se encontrou com moradores e funcionários locais para identificar suas necessidades.

Alguns meses depois, uma segunda visita foi dedicada ao lançamento do processo de reconstrução, depois de obter um primeiro envelope de financiamento.

A nova guerra interrompeu esta dinâmica.

A destruição adicional aumentou as necessidades, resultou numa maior perda de vidas e criou emergências que não existiam nas fases iniciais do programa.

O Governo deve agora assumir os projectos anteriores, integrando as consequências desta nova fase do conflito.

Neste contexto, na sexta-feira Salam insistiu na natureza concreta das propostas anunciadas. No entanto, ele se recusou a apresentar as obras como uma resposta suficiente para os danos sofridos por Nabatiyah e todo o Sul.

O financiamento disponível determinará a rapidez e a extensão da reconstrução.

Salam estabelece três prioridades para o Sul

Para além dos projectos de infra-estruturas, o Primeiro-Ministro definiu as prioridades políticas do seu governo para o Sul do Líbano.

As primeiras preocupaçõesparar ataques israelenses.

O segundo diz respeito àtotal retirada das forças israelitas do território libanês.

O terceiro diz respeito àregresso seguro e digno às suas casascom a restauração de seus meios de vida.

Estes objectivos mantêm-se estreitamente ligados à reconstrução. A reabilitação de um sistema rodoviário, hospitalar ou hídrico não é suficiente para permitir o regresso sustentável de uma população se não forem satisfeitas as condições de segurança.

Os ataques israelenses continuaram em várias áreas do Sul, apesar da diminuição da intensidade da violência observada desde junho. Em particular, a região de Nabatiyah e seus arredores continuaram a ser afetados.

Em 25 de setembro, várias áreas em torno de Nabatiyé foram novamente atingidas, incluindo Bani Hayyan, Kfartebnit e Zawtar al-Sharkiyé. Incêndio de artilharia também havia sido relatado em várias localidades.

Por conseguinte, a situação de segurança continua a ser um dos principais obstáculos à reconstrução sustentável e ao regresso das pessoas deslocadas.

« Um exército, uma decisão » : Salam reafirma sua linha

A visita de Nabatiyah também deu origem a uma postura política sobre as condições, segundo Nawaf Salam, necessárias para evitar uma nova guerra.

Quando perguntado sobre garantias para evitar uma retomada das hostilidades, o primeiro-ministro defendeu o fortalecimento do Estado e de suas instituições.

Ele implorou por « um único Estado para todos os seus cidadãos », com um único exército e autoridade de tomada de decisões, incluindo em guerra e paz.

Essa posição prolonga a posição de Salam nas últimas semanas.

Durante as suas reuniões em Nova Iorque e depois em Washington, ele já tinha declarado que a decisão de travar guerra e paz deveria ser tomada exclusivamente pelo Estado libanês. Ao mesmo tempo, pediu a retirada de Israel e a restauração da soberania libanesa sobre todo o território.

Esta linha enfrenta a recusa de Hizbullah em desarmar enquanto os territórios libaneses permanecerem sob ocupação israelense. O tema continua sendo um dos principais pontos de tensão política no país.

Salam reconheceu a Nabatiyah a existência de diferenças nesta questão. Ele sustentou, no entanto, que a reconstrução de um Estado capaz de exercer sua autoridade era, de acordo com seu governo, a garantia de reduzir o risco de uma nova guerra.

Governo se recusa a esperar por um grande acordo regional

O Primeiro-Ministro também rejeitou a ideia de suspender as decisões libanesas para um futuro acordo regional.

Na sua opinião, tal solução poderia levar vários anos, nunca se materializar ou intervir em condições desfavoráveis para o Líbano.

Em particular, Salam levantou a questão do custo para o povo do Sul de uma nova guerra regional.

O seu argumento diz respeito à urgência: as pessoas deslocadas não podem permanecer indefinidamente à espera, enquanto a reconstrução de casas, serviços públicos e actividades económicas permanece suspensa.

Esta posição está de acordo com a abordagem do Governo relativamente aos Estados Unidos e aos seus parceiros internacionais.

Em 29 de Setembro, em Washington, durante uma reunião com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, Salam apelou para que fossem tomadas medidas concretas nos acordos Líbano-Israel. Em particular, tinha exigido uma retirada completa de Israel e a restauração da soberania do Estado.

Em Nabatiyé na sexta-feira, este discurso diplomático foi traduzido em uma série de anúncios locais: reabertura de administrações, reabilitação de infraestrutura, equipamentos de emergência e novos concursos.

O calendário deste trabalho dependerá agora dos procedimentos de atribuição e, em especial, do financiamento disponível. Após as 23 propostas já lançadas,12 outros são devidos em outubroincluindo a reabilitação de cinco hospitais, incluindo Nabatiyah.