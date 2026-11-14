Zelensky: OTAN evocado contra a retirada de Donbas

Zelensky afirma que Washington se referiu a uma entrada na OTAN contra uma retirada ucraniana de Donbas. Recusou-se a aceitar qualquer designação e exigiu garantias precisas antes de uma consulta popular. As observações, publicadas em 14 de Novembro, não constituem uma oferta finalizada dos EUA nem um acordo entre as partes interessadas.

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Volodymyr Zelensky afirma que os negociadores dos EUA fizeram uma nova pergunta: a Ucrânia concordaria em se retirar dos Donbas se entrasse na OTAN? Suas declarações, feitas em frente aos jornalistas na sexta-feira 13 de novembro e divulgadas no sábado 14 de novembro de 2026, colocaram a adesão da Aliança no centro das discussões sobre o fim da guerra. No entanto, não constituem uma oferta finalizada dos EUA nem um acordo ucraniano.

O Presidente ucraniano mantém a sua recusa em entregar o seu território. Ele planeja consultar com ucranianos apenas se Washington e seus parceiros apresentarem um conjunto concreto de garantias. Nesta fase, salientou, as discussões não produziram esta proposta detalhada.

Donbas e NATO: uma pergunta, não um acordo

O novo ponto diz respeito aos termos da troca relatada por Zelensky. Até à data, Kiev procurou protecção com base nas garantias de defesa colectiva da Aliança. Desta vez, de acordo com o presidente, os americanos ligaram diretamente uma possível adesão a uma retirada ucraniana dos Donbas. Ele afirma que esta pergunta nunca tinha sido feita dessa forma antes.

A distinção é essencial. Uma questão exploratória não é um compromisso dos Estados Unidos. Nem prova que os outros membros da NATO aceitariam esta fórmula ou que a Rússia concordaria com ela. Nos itens auditados deste artigo não foi identificada nenhuma confirmação separada dos EUA desse cenário específico.

Donbas inclui as regiões de Donetsk e Luhansk no leste da Ucrânia. Por conseguinte, o debate diz respeito ao destino de um território, mas também às posições que o exército ucraniano continua a defender. A retirada militar e o reconhecimento legal da anexação russa são duas decisões diferentes. Zelensky exclui esse reconhecimento, mesmo que um acordo seja negociado.

Kiev quer saber o conteúdo das garantias

O Presidente da Ucrânia descreveu três componentes a serem discutidos em conjunto. Solicita garantias de segurança precisas, um exército ucraniano suficientemente equipado e financiado e um plano de reconstrução baseado em recursos identificados. O número, as armas e a duração do apoio financeiro estavam entre os parâmetros que ele queria ver definidos.

Este requisito explica a sua cautela nas fórmulas gerais. Segundo o seu relato, Washington continua também a referir-se a acordos bilaterais comparáveis a certas proteções concedidas aos seus parceiros. Zelensky disse que perguntou se a proteção da OTAN envolveria a presença de soldados americanos na Ucrânia. A resposta americana teria sido negativa.

Por conseguinte, não apresenta estes mecanismos como intercambiáveis. Uma promessa de assistência, uma presença militar e a entrada numa aliança não envolvem parceiros da mesma forma. Em particular, o Chefe de Estado perguntou como as salvaguardas funcionariam na prática face a um novo ataque.

Uma consulta popular condicional

Zelensky prevê um referendo se lhe for apresentado um pacote completo e credível. Ele disse que queria abrir uma discussão com a sociedade ucraniana, em vez de decidir apenas uma decisão deste âmbito. Esta abertura condicional não significa que ele já aceite uma retirada.

Nenhuma data de consulta ou formulação de perguntas acompanhará as suas observações. O pré-requisito continua a ser uma proposta suficientemente precisa, confirmada pelos parceiros em causa. Ao mesmo tempo, o Presidente insiste em manter a posição ucraniana sobre os territórios ocupados.

Washington não pode decidir só sobre a adesão

A entrada na NATO é um procedimento colectivo. O artigo 10o do Tratado fundador prevê um convite aceite por unanimidade pelos aliados. Os Estados Unidos desempenharam um papel importante nessa organização, mas não puderam atribuir a adesão apenas a um país candidato.

Esta regra ainda separa o cenário referido por Zelensky da perspectiva de uma adesão ativada. A NATO recorda igualmente que as decisões de alargamento pertencem aos aliados e ao país candidato, sem o veto de um Estado externo. Por conseguinte, a questão diplomática manteve-se aberta a vários níveis.

Após Abu Dhabi, as discussões permanecem inacabadas

Estas declarações seguem as conversações trilaterais realizadas em 10 e 11 de novembro em Abu Dhabi entre representantes ucranianos, russos e americanos. Steve Witkoff e Jared Kushner conheceram Vladimir Putin em Moscou, depois Zelensky em Dublin. Em particular, o Presidente da Ucrânia comunicou acordo de princípio sobre um importante intercâmbio de prisioneiros e sobre a continuação das discussões.

Os europeus procuram também clarificar o seu papel. Em 13 de Novembro, António Costa anunciou uma equipa envolvendo instituições da UE em França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido. Ele lembrou que as escolhas relativas ao território e soberania da Ucrânia pertencem a Kiev.

O próximo ponto a ser verificado será a transição da questão americana relatada por Zelensky para uma proposta formalizada. O seu conteúdo, os compromissos dos aliados e as modalidades de qualquer consulta ucraniana ainda não foram estabelecidos.

Foto da capa: Vilnius, julho de 2023, campanha pela Ucrânia na OTAN. Arquivo da Embaixada da Ucrânia na Lituânia, CC BY 4.0. Original preservado sem retoque.

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