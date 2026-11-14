Polônia: Nawrocki Blocks Online Content Law · Global Voices

Karol Nawrocki vetou a lei polonesa em 13 de novembro de 2026, organizando um novo procedimento para bloquear conteúdos ilegais online. O Presidente contestou os poderes confiados à administração e as garantias oferecidas aos autores das publicações. Pelo contrário, o governo defende um mecanismo para acelerar a resposta às ameaças e à violência na Internet.
Este veto não elimina o regulamento europeu sobre serviços digitais, o DSA. Também não põe em causa a designação da autoridade polaca responsável pela coordenação da sua aplicação. Bloqueia uma segunda lei nacional sobre liminares de conteúdo após a entrada em vigor de uma primeira lei.
Veto de Nawrocki: dois textos com funções diferentes
O desacordo diz respeito à Lei de 22 de outubro de 2026 que altera as regras relativas aos serviços eletrónicos. Vem do Projeto Parlamentar 2693. O calendário Sejm distingue várias etapas: uma terceira leitura votação em 8 de outubro, o exame das emendas do Senado em 22 de outubro e a transmissão para o Presidente em 23 de outubro.
Esta cronologia é importante: o texto tinha completado a sua viagem parlamentar, mas não tinha sido aplicável. A recusa presidencial impede a sua promulgação nesta forma. A razão do veto, enviado ao Sejm em 13 de Novembro, exige uma nova revisão do mecanismo.
O Ministério dos Assuntos Digitais lembra que um veto anterior em janeiro de 2026 levou à separação da reforma em duas leis. O primeiro, em vigor desde 6 de Novembro, nomeia o Presidente do Gabinete das Comunicações Electrónicas, UKE, como coordenador de serviços digitais. A segunda foi adicionar um procedimento de reação ao conteúdo ilegal.
Governo quer acelerar liminares
Na sua apresentação do regime, o Ministério explicou que as injunções poderiam ter sido emitidas pelo Presidente da UKE, pelo Presidente do Conselho Nacional de Radiodifusão e Televisão, pela KRRiT e pelos tribunais. Cita, nomeadamente, ameaças, violência e infracções contra as crianças.
Para algumas situações graves, um pedido da polícia ou do promotor teria permitido a execução imediata de uma decisão de bloqueio. Exemplos do Ministério incluem incitação ao suicídio e certas ameaças ou violências relacionadas com origem, religião ou filiação política.
O Vice-Primeiro-Ministro dos Assuntos Digitais, Krzysztof Gawkowski, acredita que o veto priva o Estado de meios mais rápidos contra estes crimes. Também denuncia o poder de grandes plataformas para lidar com alertas e retirar publicações. Esta é a avaliação do governo das consequências da decisão, não uma constatação de impunidade geral na Internet.
Presidente contesta intervenção perante juiz
Karol Nawrocki diz que compartilha o objetivo de combater o conteúdo criminal. Sua crítica é sobre como restringir o acesso às publicações. Considera que o lugar atribuído às decisões administrativas tomadas antes da revisão judicial é excessivo.
Em seu argumento escrito, ele reconhece várias mudanças feitas após seu primeiro veto, incluindo a separação da reforma. No entanto, considerou que as garantias se mantinham insuficientes. Em particular, invoca a liberdade de expressão, a proporcionalidade das restrições e a eficácia do recurso ao juiz.
A possibilidade de bloquear um domínio inteiro é outro ponto do seu desafio. O presidente teme que uma medida destinada ao conteúdo também afete publicações lícitas. Esta objecção deve distinguir-se de um bloqueio efectivo: a lei contestada não entrou em vigor.
O Governo, por sua vez, sustentou que o regime previa a contestação e a fiscalização judicial. Por conseguinte, as duas posições não se opõem apenas à existência de um recurso. Diferem do calendário da intervenção do juiz e da capacidade de controlo posterior para remediar as consequências de uma retirada.
O quadro europeu não desaparece
A DSA estabelece obrigações comuns para os serviços digitais. A Comissão Europeia assegura a sua execução com os coordenadores nacionais. Estas autoridades supervisionam as plataformas sob a sua jurisdição e cooperam a nível europeu. O regulamento distingue este quadro de acompanhamento das decisões relativas a conteúdos específicos.
O artigo 9.o da Lei regula as liminares contra os conteúdos ilegais emitidos com base no direito europeu ou nacional. O veto polaco diz respeito a um procedimento nacional previsto neste contexto jurídico. Não transforma conteúdo ilegal em conteúdo autorizado e não apaga outros instrumentos já aplicáveis.
Tanto a Presidência como o Governo reconhecem que a primeira componente institucional permanece. O seu confronto diz agora respeito aos meios adicionais para as autoridades agirem sobre publicações. O Ministério anuncia que continuará o seu trabalho com instituições e plataformas relevantes. Nenhuma nova votação pelo Sejm ou calendário de substituição é estabelecido nos documentos oficiais consultados.
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