Líbano-Iraque: Matar preserva zero em Bassora

Líbano manteve Iraque em cheque sexta-feira em Bassora. Mostafa Matar multiplicou as paradas e Leonardo Chahine encontrou o bar. Reda Khadra, detentor da sua estreia internacional, saiu aos 38 minutos após um desconforto muscular. A Palestina está agora à espera dos libaneses na próxima terça-feira no torneio.

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Líbano realizou Iraque em xeque na sexta-feira 13 novembro 2026 em Bassora (0-0). Para sua primeira partida internacional no Palmier Stadium, os jogadores de Madjid Bougherra resistiram às ofensivas dos anfitriões. Mostafa Matar preservou a pontuação com várias intervenções, incluindo uma parada contra Younes Hamoud no 89o minuto.

A seleção libanesa também teve suas oportunidades. Leonardo O Chahine encontrou a barra no sexto minuto. A noite foi mais curta para Reda Khadra: suporte para sua primeira aparição com o Líbano, ele deixou o campo antes da pausa depois de sentir um desconforto muscular.

Líbano-Iraque: Bar de Shahine, Paradas de Matar

A primeira oportunidade franca veio do lado libanês. Hassan Kaafarani avançou no flanco esquerdo antes de bater. O goleiro iraquiano Kamil Saadi empurrou a bola de volta para Leonardo Shahine, cuja tentativa atingiu o bar. Assim, o Líbano ameaçou o gol oposto muito cedo, sem conseguir abrir o placar.

Os iraquianos então solicitaram Mostafa Matar. Aos 27 minutos, a guarda libanesa capturou um ataque de Aymen Hussein perto da superfície. Ele respondeu novamente na cabeça do mesmo atacante um minuto depois.

Após o intervalo, as mudanças iraquianas acompanharam uma aceleração do jogo host. Matar rejeitou uma poderosa tentativa distante por substituir Amir Fouad no 69o minuto. O Líbano respondeu por Ali Kassas, cujo ataque na superfície passou perto do posto esquerdo.

Os dois guardas ainda eram decisivos no final da reunião. Matar venceu seu duelo com Younes Hamoud a um minuto do fim do tempo regulatório. Nos últimos momentos, Kamil Saadi rejeitou a tentativa de Khalil Badr. Nenhum dos dois lados conseguiu agitar o jogo.

Um primeiro atalho para Reda Khadra

O encontro marcou o início da Reda Khadra na seleção libanesa. Bougherra tinha se alinhado desde o início, mas um desconforto muscular o forçou a desistir de seu lugar para Hussein Chakrun no 38o minuto.

O criador então fez duas mudanças no 62o minuto: Ali Kassas substituiu Wahbi Fawaz e Khalil Badr entrou no lugar de Leonardo Chahine. No dia 80, Badr Kawam sucedeu Hassan Farhat e Mahmoud Zbib a Hussein Monzer.

Esta partida preparatória opôs Bougherra ao australiano Graham Arnold, vencedor do Iraque. O torneio também inclui Irã e Palestina. Após este primeiro sorteio, o Líbano tem de regressar à selecção palestiniana na terça-feira, 17 de Novembro.

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