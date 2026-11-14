Egito: Apoio defensivo anunciado em Riade

Badr Abdelatty confirma uma presença militar na Arábia Saudita. O Cairo descreve uma missão defensiva, distinta de uma intervenção no Iémen.

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Badr Abdelatty afirma que as forças egípcias estão presentes na Arábia Saudita há vários meses a pedido de Riade. Nas suas conversações em Paris esta semana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros descreve uma missão para reforçar as capacidades defensivas do reino, sem intervenção no Iémen.

Apoio militar apresentado como defesa

As declarações do Ministro, comunicadas em 10 e 11 de Novembro, dizem respeito, em especial, à protecção de sítios sensíveis no território saudita. Abdelatty liga esta assistência à segurança nacional egípcia e ao mandato conferido pelo Parlamento ao Presidente Abdel Fattah al-Sissi em 26 de Outubro.

No entanto, a confirmação de uma presença não especifica seu tamanho ou composição das unidades. Os números e listas de equipamentos que circulam ao abrigo de fontes anónimas não são oficialmente anunciados pelo Ministro.

Ao mesmo tempo, Abdelatty sustenta que o Cairo continua seus contatos para parar os ataques e permitir que as negociações retomem. Apresenta, portanto, apoio defensivo e esforços diplomáticos como dois componentes da mesma política.

Um limite já formulado por Sissi

Esta distinção foi incluída numa intervenção do Presidente egípcio em 21 de Outubro, cujo relatório foi publicado pela Presidência. Sissi afirmou que o esforço militar visava defender o território e as fronteiras da Arábia Saudita, e não incluía um ataque ao Iêmen.

Alargou este princípio à assistência solicitada por outros Estados árabes, salientando a continuação da acção dentro dos limites do país apoiado. O Presidente reafirmou também a estabilidade dos Estados do Golfo à segurança nacional egípcia. Esta doutrina por si só não fornece detalhes de operações no local.

Consultas em Paris para evitar a escalada

Em 10 de novembro, Abdelatty reuniu-se em Paris com o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, bem como o chefe saudita da diplomacia, Fayçal bin Farhane. O comunicado egípcio descreve as discussões sobre a des-escala e as diligências diplomáticas após o oficial do Qatar em Washington.

No mesmo dia, em sua reunião com Jean-Noel Barrot, Abdelatty reafirmou o apoio do Egito para uma solução política da crise iemenita. Estas declarações não indicam uma nova ordem de destacamento ou uma entrada de forças egípcias no Iémen.

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