Estado 2030: reorganização antes do recrutamento

Fadi Makki completou o plano mestre de reforma administrativa. No Parlamento, Farid Boustany pede para rever as estruturas antes do recrutamento.

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O plano estadual de 2030 está dando um novo passo, sem ainda ter que reorganizar as administrações. Em 12 de novembro, Fadi Makki apresentou Joseph Aoun com a conclusão de seu plano mestre. O Ministro do Desenvolvimento Administrativo anuncia recomendações para a próxima reunião do Conselho de Ministros. Um dia antes, no Parlamento, Farid Boustany tinha defendido uma ordem de prioridade: rever estruturas antes de preencher vagas.

Um plano mestre pronto para o governo

Segundo Fadi Makki, o projeto de reorganização das administrações públicas e instituições foi lançado cerca de um ano antes. O Ministro afirma que primeiro consultou cidadãos e administrações. As recomendações resultantes deste trabalho dizem respeito à organização das instituições, às suas capacidades humanas e à qualidade dos serviços.

A reunião de Baabda assinala a conclusão anunciada dos trabalhos preparatórios. Não vale a pena adotar todas as medidas do governo. O Ministro ainda não apresentou as suas principais recomendações ao Conselho de Ministros.

Makki também anunciou que uma carta do cidadão estava pronta. Com base nas expectativas obtidas durante as consultas, deve especificar os direitos dos usuários em sua relação com a administração e as obrigações da administração para com eles.

Reorganizar antes de recrutar

A Comissão Parlamentar da Economia dedicou a sua reunião em 11 de Novembro ao efeito da reforma administrativa sobre o crescimento económico e a estabilidade. Fadi Makki apresentou sua abordagem a convite do presidente da comissão, Farid Boustany.

No final desta sessão, Boustany pediu para rever a estrutura do setor público antes de aumentar o pessoal ou preencher vagas. Para o MP, a reorganização deve preceder o recrutamento para melhorar a eficiência e a produtividade. Esta é a posição expressa pelo presidente da comissão, e não o anúncio de um novo concurso.

Boustany também prestou homenagem aos oficiais que continuam a lidar com o processo, apesar dos baixos salários e recursos. Apelou a um tratamento justo e não a uma redução do funcionamento do sector público para a percentagem de administrações activas. Por conseguinte, a sua posição combina a reestruturação dos serviços com a situação do pessoal.

Mais de 200 iniciativas anunciadas

Em uma intervenção na Universidade Libanesa-Americana, relatada em 12 de novembro, Makki descreveu um programa de mais de 200 iniciativas. A fusão de certos estabelecimentos e a abolição de outros são algumas das vias apresentadas. O Ministro procura um quadro administrativo, legislativo e digital mais coerente.

Ele citou a carta do cidadão, a construção da estratégia anticorrupção 2027–32 e um indicador anual para medir a satisfação do usuário e a confiança na administração. Esses instrumentos têm diferentes funções: definir compromissos, prevenir práticas irregulares e medir serviços prestados.

A nível digital, Makki relatou mais de 26 mil passos dados através de 32 departamentos do Ministério do Trabalho. Apresentou o registro criminal eletrônico e a digitalização das autorizações hospitalares do CNSS como próximos passos. Estes anúncios não significam que todos estes serviços já estejam abertos.

O Ministro também fixou no final de 2027 o objetivo de uma identidade digital unificada, concebida para ligar aproximadamente 2.700 serviços públicos. Este prazo continua a ser um objectivo. Para o Estado de 2030, a próxima decisão prevista é agora a consideração das recomendações do Conselho de Ministros, antes das acções específicas de cada administração.

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