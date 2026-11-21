Em Salim Árabe, Zeinab Moukalled ajudou a tornar o desperdício de uma organização coletiva liderada por mulheres. O recebimento da associação Nidaa Al Ard em 1998 e o testemunho de uma visita do SOLILS em 2015 nos permitem traçar esta história sem remover suas dificuldades: falta de espaço, dinheiro e cooperação. Este retrato histórico distingue os arquivos documentados de uma avaliação atual que essas fontes não permitem estabelecer.

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Antes de se tornar um exemplo citado além de sua aldeia, o compromisso de Zeinab Mukaled foi construído em torno de um problema concreto: o desperdício de Salim árabe, em Nabatiyah. Sua viagem fala menos de um gesto individual espetacular do que de uma organização paciente, levada por mulheres, com casas, materiais para separar e oportunidades de encontrar.

Uma associação enumerada nos documentos

Um marco ajuda a ancorar esta história: Recibo no 123 de 4 de novembro de 1998 reconhece a associação Nidaa Al Ard, « O Chamado da Terra », em Salim Árabe. O documento, conservado na base jurídica da Universidade Libanesa, menciona um pedido registado em 7 de Outubro de 1997 e publicado no Jornal Oficial em 19 de Novembro de 1998.

Ele nomeou doze fundadores e nomeou Zeinab Mahmoud Moukalled como representante das autoridades públicas. Os seus objectivos incluem a protecção do ambiente, a sensibilização através de conferências e actividades práticas, incluindo a triagem de resíduos, as campanhas de limpeza e a distribuição de contentores. A educação e a ação material não são, portanto, duas histórias distintas: elas aparecem juntas no projeto comunitário.

Esta data administrativa não deve ser confundida com a dos primeiros actos voluntários. Ela atesta a formalização da associação, não o dia em que os habitantes começaram a ordenar.

Casas no centro de classificação

O depoimento de uma equipe do SOLILS, publicado em sua carta de dezembro de 2015, dá acesso ao funcionamento desta iniciativa. Para preparar outro projeto de gestão de resíduos, a equipe disse que tinha sido bem-vinda ao centro de Salim Árabe por Zeinab Moukalled e depois guiada nas operações.

A história descreve uma progressão: as mulheres separaram primeiro materiais recicláveis de suas casas, procuraram fábricas prontas para levá-los de volta, depois organizaram suas ações em associação e garantiram financiamento para um centro. Ele também mencionou os obstáculos: falta de espaço e dinheiro, cooperação desigual, consciência difícil e as consequências da guerra de 2006.

Este documento não descreve um sistema sem fragilidade. Mostra, sobretudo, que uma caixa de triagem é apenas um começo: requer um lugar, uma organização e um destino para os materiais recolhidos.

Um reconhecimento que não substitui os meios

Em março de 2019, o Greenpeace MENA incluiu Zeinab Moukalled entre cinco figuras femininas no engajamento ambiental na região. A organização recordou a sua profissão docente e o papel das mulheres da aldeia na iniciativa. Este olhar amplia o dos atores que vieram observar o centro: um projeto local também pode servir como um lugar de aprendizagem.

Estes arquivos não são suficientes para quantificar a actividade do centro em 2026, nem para afirmar que os seus recursos resistiram a todas as crises subsequentes. Por outro lado, estabelecem uma história coletiva precisa, onde o desejo de limpar uma aldeia se tornou uma associação, um espaço de trabalho e uma experiência transmissível. É esta construção, em vez de uma imagem de sucesso sem dificuldade, que dá o seu alcance ao curso de Zeinab Moukalled.

Foto ilustração genérica: pontos de coleção não relacionados com Salim árabe, Zeinab Moukalled ou seu centro. Polina Tankilevitch / Pexels.

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