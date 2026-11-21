A Rockstar estima que as vendas globais de varejo da GTA VI no final de 19 de novembro sejam de US$ 3,79 bilhões. O estúdio também anuncia 32,5 milhões de cópias vendidas antes do lançamento. Estes números não dão o número total de unidades deixadas no primeiro dia ou as receitas da Take-Two.

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A Rockstar Games estima que as vendas globais de varejo da GTA VI sejam de US$ 3,79 bilhões no final de 19 de novembro, dia de seu lançamento. O estúdio anuncia separadamente 32,5 milhões de cópias vendidas antes do lançamento. O montante publicado mede as vendas de retalho estimadas do jogo, e não o volume de negócios que a Take-Two-mãe registará nas suas contas.

A Take-Dois transmitiu a declaração da Rockstar ao regulador de mercado dos EUA em 20 de novembro, como apêndice de um formulário 8-K. A nota do comunicado especifica a data da estimativa, 19 de novembro à noite, e seu escopo global. Não define um tempo comum de UTC para todos os países ou um detalhe por mercado. No lançamento, o jogo foi lançado no PlayStation 5 e Xbox Series X.

Uma estimativa em dólares e uma contagem de cópias

A Rockstar apresenta os 32,5 milhões de unidades como vendas pré-lançamento, todas as plataformas combinadas. Este não é o número de cópias vendidas em 19 de novembro, nem uma contagem de jogadores que abriram o jogo naquele dia. Os $3,79 bilhões e o número de unidades antes da saída não se relacionam com o mesmo período de tempo. Assim, dividi-los não daria um preço médio confiável.

O estúdio reivindica um lançamento de entretenimento. O documento apresentado ao regulador não fornece uma série comparável para verificar esta alegação relativamente a todos os jogos, filmes e outros produtos de entretenimento. Também não detalha as vendas publicando, plataforma ou canal no final do primeiro dia.

O que as contas Take-Dois verão

A Take-Dois publica nos seus resultados dois números distintos: o seu volume de negócios contabilístico líquido e o seu cozimento líquido, um indicador de atividade que abrange vendas e vendas digitais a distribuidores físicos, bem como outras receitas, incluindo licenças. A estimativa fornecida pela Rockstar é uma terceira medida: abrange as vendas a retalho de um único título. O formulário de 20 de novembro não fornece qualquer reconciliação entre estas medidas, lucro líquido ou margem para o GTA VI.

O último trimestre publicado pela Take-Two fechou em 30 de setembro, antes do lançamento do jogo. Permite ler o método do grupo, não medir o efeito do lançamento em suas contas. O comunicado de imprensa estabelece uma primeira estimativa comercial; ainda não permite isolar o que o GTA VI relatou ao editor.

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