A União Europeia autoriza o daraxonrasib contra uma forma de cancro pancreático metastático já tratado. Em França, o governo convidou o laboratório a apresentar um pedido de acesso depreciativo. A autorização não estabelece um calendário de disponibilidade ou reembolso. O ensaio inicial incluiu 500 doentes monitorizados em vários países.

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Em 16 de Novembro, a Comissão Europeia autorizou o daraxonrasib para certos adultos com cancro do pâncreas metastático já tratado. A decisão não estabelece uma data para o lançamento ou o reembolso em França, em que o Governo convidou o laboratório a apresentar um pedido de acesso derrogatório.

Autorizado como Rasonque, o daroxonrasib obteve uma Autorização Europeia de Introdução no Mercado como medicamento órfão. A decisão, inscrita no Registo da União Europeia com o número EU/1/26/2079, é válida por cinco anos a contar da sua notificação. A indicação é para o tratamento com daroxonrasib em monoterapia em adultos com adenocarcinoma pancreático metastático que recebem pelo menos um tratamento sistémico, ou seja, actuando em todo o organismo.

A medição do ensaio

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu um parecer favorável em 15 de Outubro, após uma avaliação gradual. Foi baseado no RASolute 302, um ensaio aberto de fase 3, no qual 500 doentes cujo cancro tinha progredido após tratamento sistémico foram distribuídos aleatoriamente a Daraxonrasib e quimioterapia padrão. Aproximadamente 92% dos participantes apresentaram mutação confirmada G12 RAS. A droga atua na sinalização das proteínas RAS, que desempenham um papel no crescimento celular.

Na análise de sobrevida relatada pela EMA, que foi descontinuada em 15 de junho de 2026, a sobrevida global mediana foi de 12,4 meses com daraxonrasib versus 6,7 meses com quimioterapia. Essas medianas descrevem os dois grupos experimentais, não a possível evolução de uma pessoa ou de todos os cânceres pancreáticos. Entre os efeitos secundários mais frequentes estão diarreia, erupção cutânea, inflamação da boca, náuseas e vómitos.

Em França, a autorização não fixa a data de acesso

Preços e reembolso são uma questão de decisões nacionais, recorda EMA. Revolution Medicines anunciou em 16 de novembro que está trabalhando com sistemas de saúde europeus, sem dar uma data de lançamento para a França em seu comunicado de imprensa. Por conseguinte, a autorização europeia não estabelece apenas que o produto já está distribuído ou tratado.

Em 20 de outubro, no Senado, a vice-ministra Camille Galliard-Minier indicou que o governo estava convidando o laboratório a solicitar uma derrogação, após uma pergunta do senador Pierre Jean Rochette. Este convite não estabelece que um pedido tenha sido apresentado. A Alta Autoridade para a Saúde descreve o acesso antecipado como uma rota excepcional e temporária, distinta do reembolso previsto no direito comum.

Antes da luz verde europeia, as senadoras Paulette Matray, em 8 de outubro, e Nadia Sollogoub, em 12 de novembro, haviam perguntado ao governo sobre oportunidades de acesso na França, nomeadamente através do mecanismo de acesso precoce. Suas perguntas ainda não foram respondidas no local do Senado em 21 de novembro. Não foram encontradas nas publicações oficiais consultadas decisões francesas sobre acesso antecipado ou reembolso deste medicamento.

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