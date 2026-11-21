De 28 a 30 de novembro, o Festival Internacional de Curtas-Metragens em Tiro foi anunciado no Teatro Nacional Libanês no antigo cinema Rivoli. Os organizadores incluem ficção, documentários, filmes animados e trabalhos estudantis, bem como oficinas e intercâmbios com diretores em Tiro.

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O Teatro Nacional Libanês em Tiro sediará o Festival Internacional de Curtas-Metragens de 28 a 30 de novembro. No antigo Rivoli Hall, o programa anunciado combina exibições, oficinas, reuniões com cineastas e filmes estudantis.

Este festival de curta-metragem em Tiro, no sul do Líbano, é anunciado de sábado a segunda-feira. A Associação de Artes do Tiro e o Teatro Istanbouli anunciam uma 13a edição de ficção, documentários e filmes animados. Para além das sessões, os organizadores prevêem intercâmbios com directores e oficinas, bem como um local de trabalho estudantil. O anúncio não fornece uma grade detalhada que permita que cada filme seja alocado um dia ou horário.

Curtas-metragens em Tiro: de volta ao velho Rivoli

O festival se instala no Teatro Nacional Libanês no antigo cinema Rivoli. Tiro restaurou a sala em 2018 para acomodar projeções e outras disciplinas artísticas. A reabertura não colocou simplesmente uma tela de volta ao serviço: deu a Tiro um lugar para apresentar obras, acolher as pessoas que as fazem e organizar atividades de treinamento. A programação no final de Novembro combina precisamente estas três utilizações.

Os arquivos da associação mostram que o festival Tiro já acompanhou o movimento de obras entre diferentes cidades. Em 2016, uma edição foi planejada em Tiro, Nabatiyah e Trípoli. Este calendário de outono também inclui vários eventos separados: a associação organizou um palco no Coliseu, Beirute, em outubro, e depois um festival no Império, Trípoli, no início de novembro. Os horários e a selecção pormenorizada de uma etapa não se aplicam automaticamente a outra.

Filmes e intercâmbios de estudantes após rastreios

O anúncio de Tiro fornece um total de 63 curtas-metragens de 17 países. O mesmo total foi anunciado por Tiro para Trípoli. Na ausência de uma lista detalhada específica das sessões de Tiro, este número descreve a programação anunciada, sem permitir dizer quais filmes serão captados, adicionados ou exibidos todas as noites. O formato, no entanto, dá uma indicação sobre a nomeação: as obras apresentadas não pertencem a um único gênero, e as sessões devem alternar com os tempos de trabalho ou discussão.

O lugar anunciado para filmes estudantis é o outro elemento específico do programa. O programa menciona-os ao lado dos filmes na seleção, sem especificar o número de trabalhos selecionados ou as instituições representadas. No entanto, não há provas de que todas as projecções sejam seguidas de um debate ou de que todas as oficinas sejam acessíveis sem registo.

Nota-se: Festival Internacional de Curtas-metragens em Tiro, 28-30 de novembro de 2026, Libanês Nacional Teatro, antigo cinema Rivoli, Tyre. Os horários por reunião, reserva e condições de acesso não foram especificados no anúncio.

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