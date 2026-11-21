A American University of Beirute e a Middle East Airlines estão lançando um certificado sobre gestão da aviação e melhoria das operações. Os cursos são ministrados em formato presencial e realizam-se duas noites por semana durante oito meses. A universidade tem uma taxa de 4.800 dólares e requer um mestrado em Inglês.

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A Universidade Americana de Beirute (AUB) e a Middle East Airlines (MEA) estão lançando treinamento em gestão da aviação. Anunciou em 19 de novembro, este primeiro projeto conjunto tem como alvo profissionais e jovens graduados. A universidade tem oito meses de cursos presenciais e uma taxa de 4.800 dólares para o programa.

O presidente da AUB, Fadlo Khuri e o CEO da Middle East Airlines, Mohamad El Hout, assinaram um Memorando de Entendimento na Suliman S. Olayan Business School em Beirute. Ambas as instituições querem desenvolver as suas relações em matéria de formação profissional, investigação e partilha de competências. A medida concreta de momento consiste na abertura de inscrições num certificado de formação contínua.

AUB MEA formação em aviação: dois cursos, três certificados

A rota de gestão da aviação abrange o funcionamento das companhias aéreas e dos aeroportos, as regras do sector e os seus mecanismos económicos. Os tópicos anunciados incluem preços, planejamento financeiro e controle de custos. O programa aborda igualmente a segurança da aviação. Não é formado em pilotagem: interessa-se pelas decisões tomadas pelos funcionários dos transportes aéreos no terreno e nos serviços de gestão.

A segunda rota é melhorar as operações. Ele aborda qualidade, conformidade e gerenciamento de projetos. Os participantes podem escolher uma das duas rotas ou segui-las juntos. O AUB distingue três certificados profissionais: gestão da aviação, excelência operacional ou um certificado que combine ambos. O preço do programa figura no registo público, mas não indica uma taxa separada para cada uma das duas rotas.

A contribuição do MEA inclui casos práticos e exercícios. A universidade apresenta este trabalho como complemento aos cursos, não como período de estágio na empresa. Também anuncia certificações da International Air Transport Association (IATA), além do certificado AUB. A escola afirma que é um centro de formação aprovado pela IATA. Estes títulos não são nem uma licença de piloto nem uma promessa de contratar.

Duas aulas por semana depois das 17h

Os planos escolares para duas sessões semanais presenciais após 17 horas. Os cursos destinam-se, nomeadamente, aos gestores de empresas e aeroportos, aos profissionais de segurança e aos agentes que trabalham em organismos reguladores. A AUB também cita jovens graduados em transportes, engenharia ou gestão e profissionais que mudam de setor. É necessário dominar o inglês escrito e oral.

Os $4.800 é a taxa postada na data da consulta. A escola menciona reduções para inscrição precoce e para seus ex-alunos, sem indicar o valor em seu cartão. Publicou inscrições abertas em 21 de novembro. A mesma página não forneceu uma data de entrada ou prazo.

Um acordo de investigação mais amplo do que a formação

O AUB MEA é o primeiro projecto tornado público ao abrigo do acordo. A universidade também menciona futuros trabalhos sobre cadeias de suprimentos, otimização de rede, qualidade do serviço de passageiros e os efeitos ambientais das operações. Estas são ainda áreas de cooperação. O anúncio não fornece um cronograma de pesquisa, orçamento ou primeiro projeto conjunto nestas áreas.

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