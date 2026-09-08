Da Justiça ao Sul do Líbano: O que Gérald Darmanin veio trazer para Beirute

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Uma visita judicial que rapidamente assume uma dimensão política

Gerald Darmanin era oficialmente esperado em Beirute para falar sobre justiça. No entanto, sua mudança nos dias 6 e 7 de setembro de 2026 rapidamente ultrapassou esse quadro. O Ministro francês da Justiça reuniu-se com o Presidente Joseph Aoun, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam e o Presidente do Parlamento Nabih Berri. Ele também trabalhou com seu homólogo libanês Adel Nassar. Anadolu, 6 de setembro de 2026, relata que Darmanin tinha apresentado seu deslocamento como uma missão para desenvolver a cooperação judicial e apoiar as reformas libanesas. O ministro francês mencionou várias áreas específicas. Referiu, nomeadamente, a luta contra a criminalidade económica e financeira, a luta contra o terrorismo, os assuntos civis e a formação de profissionais jurídicos. Ele também incluiu sua visita na continuidade da ação liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron em favor do Líbano. O programa anunciado previa reuniões com os três principais líderes institucionais libaneses. Esta organização já deu ao movimento um escopo mais amplo do que uma simples reunião entre dois departamentos. As conversações de 7 de Setembro confirmaram esta dimensão. A situação no Sul do Líbano, os ataques israelitas, o futuro da presença internacional e o apoio ao exército libanês aderiram à agenda judicial. A França utilizou uma visita ministerial sectorial para manter um diálogo político com todos os pólos do poder libanês.

O primeiro anúncio concreto veio da cooperação entre os Ministérios da Justiça. O LBCI, em 7 de setembro de 2026, informa que Adel Nassar e Gérald Darmanin assinaram um acordo de cooperação judicial em Beirute entre o Líbano e a França. O texto visa reforçar as relações e a coordenação entre os dois ministérios. Nessa ocasião, Darmanin reafirmou o apoio francês à soberania e estabilidade do Líbano. Nassar enfatizou o apoio francês ao seu país. A assinatura dá uma dimensão operacional a uma relação já alimentada por várias trocas. Anadolu, em 6 de setembro de 2026, lembrou que a visita de Darmanin ocorreu após duas viagens de Adel Nassar a Paris. Portanto, o dispositivo não começa do zero. Procura transformar os contactos políticos numa cooperação administrativa e judicial mais regular. Para Paris, as apostas são múltiplas. As questões financeiras são importantes nas relações entre os dois países. A luta contra o terrorismo é outro velho campo de cooperação. A formação de juízes e profissionais jurídicos complementa este conjunto. No entanto, atrás destes dossiês técnicos surge uma prioridade política francesa: reforçar as instituições libanesas para que o Estado possa exercer as suas funções de forma mais eficaz. A justiça tornou-se assim um dos instrumentos da política francesa no Líbano.

Reformas judiciais no centro do apoio francês

O discurso de Gérald Darmanin em Beirute associou as reformas judiciais à soberania do Líbano. Anadolu, 7 de setembro de 2026, relata que o ministro francês garantiu a Joseph Aoun que o Líbano poderia continuar a confiar na França. Darmanin saudou as reformas levadas a cabo pelas autoridades libanesas. Entre outras coisas, destacou a abolição da pena de morte. Ele também prometeu continuar a cooperação com o Ministério da Justiça libanês. Para o funcionário francês, a reforma não é apenas um projecto técnico. Participa na capacidade do Estado para exercer a sua autoridade. Esta leitura junta-se à linha francesa defendida por vários anos. Paris combina seu apoio político e financeiro com o desenvolvimento institucional. A visita de Darmanin permitiu aplicar este princípio ao sector judicial. A mensagem às autoridades libanesas continua a ser positiva, mas contém também uma exigência. A França congratula-se com as medidas já tomadas enquanto aguarda a continuação do processo. A questão da independência da justiça foi, portanto, um dos temas discutidos com Nawaf Salam. A Presidência do Conselho, em 7 de Setembro de 2026, declarou que a reunião se centrava no apoio às reformas judiciais e no reforço da independência do poder judicial. O governo de Nawaf Salam é, portanto, encorajado a prosseguir um projeto apresentado por Paris como componente da reconstrução institucional.

Esta cooperação surge num momento em que uma série de casos sensíveis continuam a afectar a justiça libanesa. A própria França tem interesses judiciais directos no Líbano. Os cidadãos franceses foram vítimas da explosão no porto de Beirute em 4 de agosto de 2020. Paris também monitora casos relacionados ao crime financeiro e terrorismo. A cooperação entre os dois ministérios pode facilitar o intercâmbio de informações e assistência entre as autoridades judiciais. Pode igualmente reforçar a formação e a capacidade técnica. A escolha de Darmanin de insistir em crimes económicos e financeiros não é, portanto, insignificante. O Líbano continua a tentar resolver uma crise financeira que revelou deficiências nos seus mecanismos de controlo e de responsabilização. Neste contexto, a reforma da justiça está directamente ligada à confiança nas instituições. Também aborda a capacidade do país para lidar com questões financeiras complexas. A visita francesa coloca assim a justiça num conjunto mais amplo que inclui soberania, reforma e credibilidade do Estado. Esta ligação explica porque é que o deslocamento foi capaz de passar naturalmente de questões judiciais para questões políticas e de segurança.

Em Baabda, o Sul do Líbano inscreve-se na agenda

O encontro com Joseph Aoun marcou a mudança mais clara para a diplomacia. MTV Líbano, 7 de setembro de 2026, relata que o presidente dedicou uma parte significativa de sua entrevista com Darmanin para a escalada israelense no sul do Líbano. Joseph Aoun denunciou ataques, mortes entre civis e destruição. Considerou que estas operações ameaçavam o processo do acordo-quadro. Para o Presidente libanês, eles também minam os esforços para impedir a escalada. Esta declaração surge num período de alta tensão militar no Sul. A batalha em torno de Ali al-Taher e as greves contra várias localidades colocaram o risco de uma extensão do conflito no centro das preocupações. Assim, a presença de um ministro francês em Baabda ofereceu ao Presidente a oportunidade de transmitir esta mensagem directamente a Paris. A França continua a ser um dos parceiros europeus mais envolvidos na questão libanesa. Tem também tropas dentro do Finul e mantém contactos com os principais intervenientes regionais. O conteúdo da entrevista mostra assim que Darmanin não só foi recebido como um guarda de focas. Ele também serviu como um revezamento político com Emmanuel Macron e o governo francês.

Joseph Aoun também reafirmou antes de Darmanin sua escolha de rota diplomática. Al-Sharq, em 7 de setembro de 2026, informa que o Presidente libanês insistiu na necessidade de Israel cumprir o acordo-quadro. Ele lembrou que o texto tinha recebido apoio árabe e europeu e tinha sido assinado sob patrocínio americano. Esta referência coloca a França num quadro internacional mais amplo. Paris não é o único mediador entre o Líbano e Israel. Os Estados Unidos continuam a desempenhar um papel fundamental. No entanto, a França procura preservar a sua própria capacidade de acção, nomeadamente no que se refere à questão da segurança no Sul e ao apoio às instituições libanesas. A mensagem de Joseph Aoun é precisamente essa função. Beirute deseja mobilizar Paris para evitar mais degradação militar. O Presidente também procura manter um quadro internacional em torno da estabilização do Sul. Por conseguinte, a visita de Darmanin surge num momento em que a França é convidada tanto como parceiro bilateral como como membro permanente do Conselho de Segurança.

Após Finul se tornar um grande caso franco-libanês

A questão da presença internacional no Sul do Líbano tinha sido particularmente proeminente nas discussões. MTV Líbano, 7 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun reafirmou seu compromisso com a renovação da presença internacional. Ele relatou trabalhar com Emmanuel Macron neste arquivo. O Presidente libanês congratulou-se igualmente com a iniciativa franco-italiana de preparar uma força europeia capaz de evitar um vazio após a partida do Finul. Esta questão está muito além da competência do Ministério da Justiça francês. Sua presença na entrevista, portanto, confirma o caráter político da visita. Mostra também a urgência dada ao futuro do acordo internacional no Sul. Para Beirute, uma retirada sem alternativa criaria um risco adicional de segurança. O exército libanês tem de reforçar o seu destacamento, mas necessita de recursos financeiros, materiais e humanos. Uma presença internacional pode acompanhar este aumento e proporcionar um quadro de monitorização.

A Presidência do Conselho de 7 de Setembro de 2026 confirma que Nawaf Salam também discutiu com Darmanin o futuro da presença internacional no Sul. A entrevista centrou-se na necessidade de evitar qualquer vazio após o fim da missão Finul. O apoio ao exército libanês para estender a autoridade do Estado em todo o território também foi mencionado. A convergência entre Baabda e Serail sobre este ponto é notável. Joseph Aoun e Nawaf Salam usaram a visita francesa para defender uma arquitetura de segurança baseada no estado libanês, seu exército e apoio internacional. A França parece ser um parceiro essencial deste mecanismo. Ela tem uma experiência antiga no Finul. Mantém também uma estreita relação militar com o exército libanês. Depois que Finul, portanto, se tornou um dossiê onde as dimensões militar, diplomática e institucional se uniram.

Paris já está preparando a próxima sequência com Joseph Aoun

A visita de Darmanin também faz parte de um calendário diplomático mais amplo. MTV Líbano, 7 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun anunciou sua viagem para Paris na semana seguinte. O Presidente participará com Emmanuel Macron na abertura de uma reunião preparatória para uma conferência internacional de apoio ao Exército Libanês e às Forças de Segurança Interna. A questão da presença internacional no Sul do Líbano também deve ser incluída nas discussões. Este anúncio dá à visita de Darmanin uma função preparatória. O ministro francês chega alguns dias antes de uma nova etapa no diálogo entre os dois presidentes. Os temas discutidos em Beirute são, portanto, susceptíveis de ser abordados a nível presidencial em Paris.

O apoio ao exército libanês é um antigo eixo da política francesa. No entanto, assume uma nova importância no contexto actual. O Estado libanês quer alargar a sua autoridade no Sul. Esta ambição exige um exército capaz de ocupar o terreno e garantir a segurança. Também requer recursos. A conferência internacional anunciada visa precisamente mobilizar o apoio externo. Assim, a França procura articular duas dimensões da sua acção. A primeira é acompanhar as reformas institucionais. A segunda visa reforçar os instrumentos de soberania, incluindo o exército e as forças de segurança. O discurso de Darmanin sobre justiça compartilha esta lógica. Uma soberania eficaz requer instituições judiciais credíveis, forças de segurança funcionais e um exército capaz de desempenhar o seu papel.

Com Nawaf Salam, a retirada israelense entrou em discussões diretamente

A entrevista Serail ampliou ainda mais a agenda. A Presidência do Conselho, em 7 de Setembro de 2026, informou que Nawaf Salam e Gérald Darmanin debateram a evolução no Sul do Líbano no contexto da escalada israelita. Foram discutidos esforços diplomáticos para assegurar a retirada de Israel dos territórios libaneses. O retorno da estabilidade ao Sul também foi um dos objetivos mencionados. MTV Líbano, 7 de setembro de 2026, relata os mesmos elementos. Assim, o comunicado oficial associa diretamente a França às discussões sobre a retirada de Israel. Não menciona uma nova iniciativa francesa específica. Por outro lado, mostra que Beirute considera Paris um dos interlocutores a quem este dossiê deve ser apresentado.

Essa sequência também mede o lugar de Nawaf Salam na relação franco-libanês. O primeiro-ministro lidera as reformas do governo enquanto participa na gestão da questão do Sul. Darmanin, assim, encontrou através dele as duas dimensões principais da mensagem francesa: reforma do Estado e estabilização da segurança. A França apoia o processo de reforma, mas sabe que também depende da situação regional. Uma nova guerra no Sul reduziria a capacidade do governo de prosseguir seus esforços econômicos, administrativos e judiciais. Por outro lado, Paris considera a construção de instituições como uma condição de soberania. A visita destaca, assim, um raciocínio circular: a estabilidade permite reformas, enquanto as instituições mais fortes devem permitir ao Estado garantir melhor a estabilidade.

Ain al-Tiné completa a virada das instituições

Gerald Darmanin finalmente conheceu Nabih Berri em Ain al-Tinah. A Presidência do Parlamento, em 7 de Setembro de 2026, informou que os dois homens tinham revisto a situação geral no Líbano e na região e as relações franco-libanesas. O comunicado de imprensa fornece poucos detalhes sobre o conteúdo preciso da entrevista. No entanto, a reunião continua a ser politicamente significativa. Através de Baabda, Serail e Ain al-Tinah, o ministro francês reuniu-se com as três principais presidências libanesas. Assim, Paris mantém seu diálogo com funcionários que representam diferentes equilíbrios políticos. Este método permite à França preservar os seus canais com todo o sistema institucional.

O encontro com Berri reveste-se também de particular importância devido ao seu papel político no Sul. O Presidente do Parlamento continua a ser um importante interlocutor nas discussões sobre os equilíbrios do Hezbollah e do Xiita. Uma visita francesa sobre a situação regional teria, portanto, sido incompleta sem uma visita a Ain al-Tiné. A sobriedade do comunicado de imprensa não permite que a reunião receba anúncios que não tenham sido tornados públicos. No entanto, confirma que Darmanin tem sido utilizado como um veículo para o diálogo político para além da sua pasta ministerial.

A cooperação judiciária torna-se um instrumento de soberania

O deslocamento de 6 e 7 de setembro deixou vários resultados concretos. O acordo assinado entre Adel Nassar e Gérald Darmanin formaliza primeiro o reforço da cooperação judiciária. As prioridades anunciadas são a criminalidade económica e financeira, o terrorismo, o direito civil e a formação. Em seguida, a França renovou o seu apoio ao processo de reforma libanês. Darmanin associou explicitamente este projeto ao fortalecimento da independência e soberania do país. As discussões com Nawaf Salam também se concentraram na independência da justiça. Estes elementos conferem ao poder judiciário uma dimensão política.

Ao mesmo tempo, a visita permitiu que os líderes libaneses colocassem três demandas estratégicas em frente a Paris. A primeira diz respeito à redução da escalada israelita e à retirada de Israel dos territórios libaneses. A segunda diz respeito ao futuro da presença internacional no Sul do Líbano e à necessidade de evitar um vazio. O terceiro visa fortalecer o exército libanês e as Forças de Segurança Interna. Estes casos devem ser retomados durante a próxima visita de Joseph Aoun a Paris. A sequência Darmanin serviu assim de ponte entre uma cooperação ministerial precisa e negociações diplomáticas mais amplas. O ministro francês chegou para assinar um acordo entre dois ministérios da justiça. Ele deixou Beirute depois de ouvir as três presidências libanesas delinear suas prioridades sobre a soberania, o Sul, Israel e o futuro mecanismo internacional.