Netanyahu, as eleições israelenses e a hipótese de uma escalada calculada no sul do Líbano

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Sul do Líbano entra calendário eleitoral israelense

Menos de dois meses antes das eleições israelitas de 27 de Outubro, a situação no Sul do Líbano assume uma dimensão política específica. Benjamin Netanyahu procurou manter o poder em uma cédula onde sua maioria permaneceu incerta. Ao mesmo tempo, o exército israelense está intensificando suas operações no Líbano. Diz ter tomado o controlo operacional de Ali al-Taher. As greves espalharam-se por Nabatiyah. Essa simultaneidade alimenta a hipótese de uma ligação entre os imperativos militares e o calendário eleitoral. No entanto, não há evidências que sugiram que Benjamin Netanyahu ordenou uma escalada para fortalecer sua campanha. Por outro lado, várias fontes indicam que as eleições são um fator nos cálculos israelenses. Reuters, 3 de setembro de 2026, relata que o ex-general libanês Hassan Jouni acredita que uma vitória em Ali al-Taher poderia ser um sucesso importante para o governo israelense antes das eleições. No entanto, ele salientou o risco político de pesadas baixas militares. Esta dupla questão permite-nos compreender parte da estratégia actual. Netanyahu pode se beneficiar de um sucesso apresentado como uma melhoria na segurança no norte de Israel. Ao mesmo tempo, deve impedir que operações dispendiosas produzam o efeito oposto. Por conseguinte, a batalha do Sul está a decorrer num contexto em que o resultado militar tem um valor político interno evidente, mesmo que esse valor não seja suficiente para estabelecer uma motivação eleitoral directa.

Associated Press, 3 de setembro de 2026, descreve precisamente as dificuldades eleitorais que Netanyahu está enfrentando. O perigo não é apenas da oposição. Ele também vem da fragmentação de seu próprio campo. Vários pequenos partidos de direita a favor do primeiro-ministro correm o risco de correr separadamente. Alguns talvez não atinjam o limite necessário para entrar no Parlamento. As vozes resultantes seriam então perdidas para o bloco Netanyahu. Este mecanismo já havia contribuído para sua perda de poder em 2021. Por conseguinte, o Primeiro-Ministro procura manter uma coligação capaz de obter uma maioria. Nesse contexto, a segurança continua sendo um elemento central de seu discurso político. As guerras contra o Hamas, o Hezbollah e o Irão ocupam um lugar importante nos registos eleitorais. Um sucesso militar no Líbano pode assim ser integrado numa narrativa mais ampla. É uma demonstração de que Israel repeliu as ameaças longe das suas fronteiras e restaurou uma capacidade dissuasiva. Mas esta estratégia tem um limite. Uma guerra que ferve ou causa novas perdas também pode alimentar críticas contra o governo. Portanto, o cálculo político não avança automaticamente para uma escalada máxima. Pelo contrário, pode promover operações limitadas com resultados visíveis sem um envolvimento terrestre demasiado dispendioso.

Ali al-Taher, um sucesso militar que pode tornar-se um argumento político

A Batalha de Ali al-Taher ilustra esta lógica. Reuters, 3 de setembro de 2026, descreve esta quase 600 metros de altura como uma posição estratégica a cerca de 15 quilômetros da fronteira. Ele domina vários eixos do sul do Líbano e liga os setores do sul a Iqlim al-Tuffah. Israel também afirma que é o lar de instalações subterrâneas Hezbollah. Por conseguinte, pode ser apresentado ao parecer de Israel como um resultado concreto. Oferece uma imagem simples: uma posição usada para ameaçar o norte de Israel estaria agora sob controlo israelita. Esta apresentação faz parte do discurso de segurança do Governo. O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, ligou a captura de Ali al-Taher ao desarmamento do Hezbollah e à protecção do povo da Galiléia. Al Jazeera, em 5 de setembro de 2026, relata que apresentou esta operação como um passo importante para este objetivo. A formulação coloca claramente a batalha em uma estratégia para a opinião pública israelense, bem como para o Hezbollah e o governo libanês. O controle de altura torna-se assim uma prova de determinação. Pode também ser apresentado como consequência de uma política que se recusa a retirar enquanto a ameaça do Hezbollah permanecer.

A realidade do terreno é mais matizada. Reuters, 4 de setembro de 2026, relata que um oficial militar libanês não pôde confirmar a extensão exata da presença israelense nos túneis. Segundo ele, Israel controlava as entradas do sul e monitorava o acesso ao norte por drones. Associated Press, 5 de setembro de 2026, também aponta que o âmbito do « controle operacional » reivindicado por Israel continua difícil de estabelecer. Essa diferença entre realidade militar e apresentação política é importante. Um governo no campo não precisa de uma ocupação completa para reivindicar uma vitória. Basta ser capaz de apresentar uma operação como uma mudança no equilíbrio de poder. Para Netanyahu, Ali al-Taher oferece precisamente esta possibilidade. A altura é identificável. Seu valor estratégico é reconhecido. Está diretamente ligado às capacidades do Hezbollah. Sua tomada anunciada pode, portanto, ser integrada no registro de segurança do primeiro-ministro. No entanto, uma nova progressão poderia alterar o cálculo. Quanto mais as forças israelitas avançam, mais elas expõem. Reuters, 3 de setembro de 2026, relata que Hassan Jouni liga a prudência israelense ao risco de perdas antes das eleições. O interesse eleitoral de uma vitória pode, assim, levar à ação, enquanto o risco eleitoral de perdas pode conter uma ofensiva mais profunda.

Uma campanha construída em torno da segurança

A situação política israelita dá um peso adicional a estas arbitrações. Associated Press, 3 de setembro de 2026, diz Netanyahu está tentando convencer os pequenos partidos de direita a se unir antes da eleição. O sistema eleitoral israelita torna esta questão essencial. A formação deve obter pelo menos 3,25% dos votos para entrar no Parlamento. Se várias listas a favor do primeiro-ministro permanecerem abaixo deste limiar, Netanyahu pode perder uma maioria mesmo que a direita tenha mais votos em geral. A batalha eleitoral é assim disputada tanto na mobilização do campo nacionalista quanto no confronto com a oposição. Nesse contexto, o discurso de segurança lembra aos eleitores de direita as questões que os unem. Netanyahu sublinha a defesa de Israel, a recusa de um Estado palestiniano e a luta contra os opositores regionais. As operações militares podem reforçar essa narrativa quando dão a imagem de uma iniciativa controlada. Tornam-se mais problemáticos quando revelam uma incapacidade para atingir os objectivos declarados.

Al Jazeera, 6 de setembro de 2026, relata que pesquisas recentes colocam o bloco de oposição diante da coalizão Netanyahu. O primeiro-ministro, portanto, abordou as eleições em uma posição que não garantiu a vitória. Sua longevidade política é em grande parte baseada em sua imagem como líder capaz de gerenciar questões de segurança. Esta imagem foi profundamente testada desde os ataques de 7 de outubro de 2023 e as guerras subsequentes. A campanha de 2026 está, assim, a decorrer em terreno paradoxal. Netanyahu pode destacar as operações contra o Hamas, o Hezbollah e o Irão como prova da sua determinação. Por outro lado, os oponentes podem culpá-lo pelas falhas que precederam esses conflitos ou sua duração. Neste contexto, uma operação bem sucedida no Sul do Líbano pode servir o governo. Uma extensão descontrolada pode prejudicá-lo. A hipótese de uma escalada calculada repousa precisamente nesta fronteira. Não seria necessariamente uma guerra geral. Em vez disso, poderia ser manter a pressão militar suficientemente forte para produzir resultados visíveis, limitando simultaneamente o risco de perdas significativas israelitas.

Galileu no centro da equação eleitoral

O Sul do Líbano também tem uma dimensão eleitoral particular devido à situação no norte de Israel. A proteção dos habitantes da Galiléia tornou-se um grande objetivo político desde o início dos confrontos com o Hezbollah. Evacuações, tiroteios e a longa interrupção da vida diária criaram uma forte expectativa para o governo. Al Jazeera, 5 de setembro de 2026, cita o analista israelense Ori Goldberg, que acredita que Netanyahu tem uma dívida eleitoral para com os norteistas. Esta avaliação ajuda a compreender o valor político de uma posição como Ali al-Taher. Se o governo pode convencer os eleitores de que a ameaça foi repelida, pode apresentar sua estratégia como eficaz. Se o fogo retomar ou se o Hezbollah mantiver uma capacidade de ação visível, esta promessa torna-se mais difícil de defender.

No entanto, a política israelita no Líbano não pode ser explicada apenas pelas eleições. Israel afirma perseguir um objetivo estratégico que vai além das eleições: impedir o Hezbollah de reconstruir uma capacidade militar ameaçando suas localidades do norte. Esta preocupação existia antes da abertura da campanha e continuará após 27 de Outubro. Reduzir todas as operações para um cálculo eleitoral produziria, portanto, uma leitura demasiado simples. O tempo pode influenciar o ritmo, apresentação e nível de risco aceito. Não cria apenas objectivos militares. Esta distinção reflecte-se nas declarações israelitas. Israel Katz liga a manutenção das forças no Líbano ao desarmamento do Hezbollah. Este requisito é mais amplo do que uma necessidade de campanha. Ela afeta o futuro equilíbrio de poder entre Israel, Hezbollah e o Estado libanês. Mas a proximidade das eleições dá ao governo um incentivo adicional para mostrar resultados antes da votação. Os militares e o eleitorado podem, portanto, ser reforçados sem confusão.

Uma escalada que permanece sob controlo enquanto as perdas permitirem

As recentes greves ilustram a possibilidade de aumento da pressão sem uma ofensiva maciça no solo. Reuters, 7 de setembro de 2026, relata que pelo menos 12 pessoas foram mortas em Kfar Rumman, incluindo duas crianças. Um ataque atingiu um edifício residencial. Outro ataque matou um salvador. Associated Press, 8 de setembro de 2026, relata que o exército israelense apresentou essas operações como uma resposta aos ataques de drones contra seus soldados e como ataques contra membros do Hezbollah. Estas operações ocorrem poucos dias após o anúncio do controle de Ali al-Taher. Eles mostram que a atividade militar não parou depois do sucesso reivindicado na altura. Pelo contrário, a pressão mudou para o seu ambiente imediato e para o distrito de Nabatiyah.

Para Netanyahu, este tipo de operação tem um perfil político diferente de uma ofensiva profunda. Ataques aéreos e drones limitam a exposição direta de soldados israelenses. Eles também permitem que o governo mostre que está respondendo rapidamente aos ataques do Hezbollah. O custo humano é suportado principalmente do lado libanês, enquanto o risco político doméstico depende mais da resposta do Hezbollah. Uma resposta capaz de matar vários soldados ou atingir cidades israelitas poderia mudar esta equação. O governo enfrentaria então a escolha entre uma nova escalada e o risco de parecer baixo. Este é um dos limites de uma estratégia de pressão controlada. Uma operação pode ser decidida com um objetivo limitado e, em seguida, produzir uma reação que impõe outro nível de compromisso. O Sul do Líbano oferece muitos precedentes para este mecanismo. Assim, no período que antecede as eleições, a margem entre a demonstração de força e as artes militares torna-se particularmente estreita.

O calendário eleitoral também pode empurrar Netanyahu para cautela

A ideia da escalada eleitoral não deve mascarar o cenário oposto. Netanyahu pode ter interesse em evitar uma guerra mais ampla antes de 27 de outubro. Reuters, em 3 de setembro de 2026, destaca o risco de baixas militares israelenses em um ataque contra Ali al-Taher. Uma operação terrestre para Nabatiyah ou Iqlim al-Tuffah seria ainda mais complexa. Ela iria expor as forças israelenses mais longe e poderia levar a lutas prolongadas. Tal situação seria difícil de controlar politicamente durante uma campanha eleitoral. Imagens de soldados mortos, novas mobilizações e uma retomada maciça do fogo no norte poderiam enfraquecer a história da segurança restaurada.

Esta restrição pode explicar uma preferência para operações que dão uma vantagem militar sem fazer muito progresso. O aumento das alturas, a destruição de infra-estruturas, ataques aéreos e vigilância de drones são mais consistentes com esta lógica. Ajudam a manter a iniciativa e a reivindicar resultados. Também limitam os riscos imediatos às forças terrestres. Nesta leitura, as eleições não empurrariam Netanyahu para uma guerra total. Em vez disso, favoreceriam uma escalada selectiva. O governo deve manter pressão sobre o Hezbollah, evitando o nível de perda que transformaria o Líbano em um problema eleitoral. Essa hipótese permanece analítica. Não há documento ou política pública para estabelecer que tal estratégia tenha sido formalmente adotada.

Bloqueio diplomático deixa mais espaço para equilíbrio de poder

A fraqueza do progresso diplomático, no entanto, aumenta a posição dos militares. Reuters, 1 de setembro de 2026, relata que um alto diplomata ocidental vê poucas chances de progresso significativo antes das eleições israelenses no final de outubro. Mais de dez países europeus afirmam estar prontos para contribuir para uma missão de apoio e formação do exército libanês. Esta iniciativa deverá ajudar o Estado a alargar a sua autoridade e fazer parte da agenda do desarmamento do Hezbollah. No entanto, o calendário político israelita está a abrandar as perspectivas. Se as decisões importantes forem adiadas após a eleição, as semanas anteriores à eleição podem tornar-se um período de gestão militar do status quo.

Este bloqueio cria uma situação favorável à consolidação das posições existentes. Israel pode procurar melhorar o seu equilíbrio de poder antes de uma nova fase de negociações. Ali al-Taher então toma um valor adicional. Uma posição ganha antes da eleição permanece um ativo após a eleição. Associated Press, 5 de setembro de 2026, cita o pesquisador Nasser Khdour, que acredita que o controle de altura fortalece Israel em futuras discussões sobre uma retirada. A lógica militar aqui junta-se à lógica diplomática. Obter mais terreno ou reduzir as capacidades do Hezbollah antes de uma negociação pode tornar possível reclamar mais em troca de uma retirada. O calendário eleitoral pode acelerar esta procura de benefícios sem necessariamente ser a sua origem.

Uma hipótese política de que os factos ainda não permitem transformar-se em certeza

As posições públicas libanesas mostram que já existe a suspeita de um cálculo eleitoral. Associated Press, 5 de setembro de 2026, relata que o vice-primeiro-ministro Tarek Mitri declarou que o exército libanês estava pronto para assumir o controle de Ali al-Taher. Ele considerou que o problema tinha vindo da posição israelense e se referia a considerações políticas relacionadas com as eleições. Esta acusação coloca o calendário israelita directamente no debate libanês. No entanto, não é evidência das intenções de Netanyahu. Reflete a análise de um funcionário do Governo de Nawaf Salam confrontado com a continuação das operações israelenses, apesar de acordos negociados.

Al Jazeera, 5 de setembro de 2026, relata uma análise ainda mais direta de Ahron Bregman, especialista em segurança israelense. Segundo ele, a situação no Líbano pode tornar-se importante para Netanyahu quando ele se aproxima de uma eleição onde as pesquisas são desfavoráveis. Esta leitura junta-se à de outros observadores sobre a importância política da segurança. No entanto, deve enfrentar restrições militares. Uma escalada eleitoral útil assume que continua a ser controlável. Deve produzir resultados visíveis, evitar pesadas vítimas israelitas e não desencadear uma resposta regional descontrolada. Estas três condições não dependem exclusivamente de Netanyahu. Eles também dependem do Hezbollah, do Irã, dos Estados Unidos e da dinâmica da luta.

Por conseguinte, as próximas semanas colocam o Sul num período particularmente sensível. As eleições israelenses estão programadas para 27 de outubro de 2026. Reuters, 1 de setembro de 2026, indica que alguns diplomatas ocidentais não esperam grandes progressos antes desta nomeação. Enquanto isso, Israel tem uma nova vantagem em torno de Ali al-Taher e continua suas greves no distrito de Nabatiyah. O Hezbollah mantém capacidades de resposta e recusa o desarmamento geral ao norte de Litani. O exército libanês procura alargar a sua autoridade nas áreas abrangidas pelos acordos. Esta configuração deixa muito espaço para operações limitadas e demonstrações de força. Todo sucesso pode ser explorado politicamente em Israel. Cada perda também pode alterar o cálculo eleitoral. O calendário não prova a existência de uma guerra destinada às urnas. No entanto, acrescenta uma variável interna a todas as decisões tomadas numa frente onde a fronteira entre a pressão controlada e o aumento adicional permanece estreita.