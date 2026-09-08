Entre Baabda e Maarab, a vala se amplia atrás do acordo de fachada

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O mesmo objectivo, mas métodos que se afastam

Entre Baabda e Maarab, ainda não há desacordo sobre os princípios principais apresentados pelos dois lados. Joseph Aoun e Samir Geagea defendem o monopólio estatal das armas. Apoiam também o reforço do exército e das instituições. No entanto, sua maneira de alcançar esses objetivos é gradativamente afastando – os. As diferenças estão agora relacionadas com o ritmo, os meios e a liderança política desta transição. Naharnet, em 7 de setembro de 2026, informa que Samir Geagea pediu aos funcionários do governo que tomassem medidas concretas se o Hezbollah não desmantelar rapidamente seu aparelho militar. O líder das Forças Libanesas denunciou a procrastinação, atrasos e soluções parciais. Ele também pediu um Estado capaz de governar e impor suas decisões. Essas críticas visam um método que Maarab considera muito cauteloso. Por conseguinte, afectam directamente a Presidência, mesmo quando Joseph Aoun nem sempre é nomeado. O Chefe de Estado favorece uma abordagem mais gradual. Procura preservar o papel do exército, os equilíbrios internos e o caminho das negociações. Esta abordagem assumiu uma importância adicional com o reatamento das discussões com Israel e o agravamento da situação no Sul do Líbano. Os dois pólos podem assim defender o mesmo princípio, opondo-se à sua implementação. Para Maarab, o tempo dedicado ao diálogo pode permitir que o Hezbollah mantenha parte do seu mecanismo. Para Baabda, um confronto interno mal controlado poderia ameaçar a estabilidade do país. Esta diferença já era perceptível vários meses antes. Tornou-se mais claro com a guerra, negociações e compromissos assumidos pelo Estado sobre o monopólio das armas.

A reconciliação observada em julho não removeu, portanto, as diferenças. An-Nahar, em 10 de julho de 2026, informou que Samir Geagea tinha ido para Baabda para liderar uma grande delegação do bloco da República Forte. Ele disse que o Estado deveria estar sozinho em decidir como lidar com a presença israelense. Joseph Aoun defendeu a continuação das negociações. Esta reunião deu a imagem de uma convergência sobre o regresso da decisão estratégica às instituições. O Líbano24, em 11 de julho de 2026, observou, no entanto, que as relações entre Baabda e Maarab haviam sido gerenciadas por contatos indiretos. O deputado Melhem Riachy foi um mensageiro entre Joseph Aoun e Samir Geagea. Os meios de comunicação já descreveram um acordo sobre o objectivo geral, com diferentes abordagens sobre a velocidade necessária para o atingir. Dois meses depois, esta diferença tornou-se mais política. As Forças Libanesas já não querem apenas recordar a sua posição sobre as armas. Eles exigem resultados e desafiam o ritmo da ação institucional. O discurso de Geagea de 6 de Setembro marca um marco neste sentido. Al-Quds Al-Arabi, em 6 de setembro de 2026, informa que solicitou a dissolução dos ramos militares e de segurança das organizações armadas, visando principalmente o Hezbollah. Segundo ele, o monopólio de armas é, em primeiro lugar, uma exigência libanesa. Ele acredita que o Estado deve agir se o Hezbollah não o fizer sozinho. O debate entre Baabda e Maarab passa assim de princípio para execução. É precisamente neste terreno que a vala começa a alargar-se.

Joe Rajji torna-se o símbolo visível de mal-estar

O caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros Joe Rajji deu uma expressão institucional a esta tensão. Rajji pertence ao contingente ministerial apoiado pelas Forças Libanesas. O seu lugar na condução da diplomacia é, portanto, seguido de perto em Maarab. No entanto, sua ausência de várias sequências diplomáticas importantes causou a irritação de Samir Geagea. Naharnet, 7 de setembro de 2026, relata a resposta do primeiro-ministro Nawaf Salam às críticas à marginalização do ministro. Salam recordou que a Constituição confia ao Conselho de Ministros a definição da política geral do Governo, incluindo a política externa. Ele também alegou estar em coordenação permanente com Joe Rajji. Segundo o Primeiro-Ministro, a composição das delegações oficiais depende da natureza e do programa de cada viagem. Este desenvolvimento mostra que o arquivo vai além de um simples problema de protocolo. Para as Forças Libanesas, a questão diz respeito ao verdadeiro lugar do Ministério dos Negócios Estrangeiros nas negociações que se tornaram essenciais para o futuro do país. Para Baabda e o Serail, trata-se também de preservar a capacidade da Presidência e do Governo de conduzir questões sensíveis sem que cada movimento se torne uma questão de partilha partidária. Joe Rajji está, portanto, no centro de uma maior divergência sobre a fabricação de política externa.

A crítica de Geagea é ainda mais sensível porque a diplomacia libanesa é agora central nas relações com Washington e nas negociações com Israel. Portanto, a questão não é apenas quem acompanha Joseph Aoun numa visita. Trata-se da localização da linha externa do Líbano. Maarab considera que o Ministro dos Negócios Estrangeiros deve assumir plenamente o seu papel institucional. O campo presidencial defende uma leitura em que o chefe de Estado mantém um lugar central nas principais negociações. Esta diferença alimenta suspeitas políticas. As Forças Libanesas receiam que a diplomacia em torno de Baabda reduza a influência de um ministro que expressa posições particularmente firmes sobre o Hezbollah e a soberania. O poder pode, por outro lado, considerar que uma negociação tão sensível requer uma margem de manobra que exceda as posições de uma parte. O desacordo torna-se então tanto institucional como político. Afecta não só as competências, mas também a confiança entre os parceiros no poder.

No entanto, o desconforto não levou a uma quebra nas comunicações. MTV Líbano, 3 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun recebeu Melhem Riachy em Baabda. O deputado da República Forte foi enviado por Samir Geagea. A reunião centrou-se nos assuntos políticos, nacionais e administrativos, mas também explicitamente nas relações entre as Forças Libanesas e a Presidência. A escolha do Riachy é significativa. Ele tem sido há muito tempo uma ligação entre Maarab e Baabda. Sua visita mostra que ambos os lados ainda estão tentando gerenciar suas diferenças através de um canal direto. Confirma igualmente a existência de um assunto suficientemente sério para que a própria relação seja incluída no programa da reunião. Esta sequência, portanto, nos impede de falar sobre uma ruptura. Antes, mostra uma relação entrando em uma fase de esclarecimento. Ambas as partes continuam a comunicar, mas agora têm de lidar com as diferenças públicas.

Hezbollah no coração da divergência estratégica

A questão das armas continua a ser a questão mais importante. Em princípio, Joseph Aoun e Samir Geagea encontram-se em torno do monopólio estatal. A diferença reside em como passar desta posição para sua aplicação. Maarab pede uma acção mais rápida. Baabda deve integrar mais restrições. O Chefe de Estado deve ter em conta, nomeadamente, a capacidade do Hezbollah para mobilizar a sua base, a situação militar no Sul e o risco de confronto interno. As greves israelenses acrescentam outra restrição. Reuters, 6 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun denunciou uma « escada perigosa » após bombardeios israelenses em várias partes do sul do Líbano. O Presidente convidou os Estados Unidos e a comunidade internacional a intervir. Neste contexto, Baabda vê a negociação como um instrumento para limitar a guerra e restaurar gradualmente a autoridade estatal. Esta prioridade não está inteiramente de acordo com o calendário exigido pelas Forças Libanesas.

Naharnet, 7 de setembro de 2026, relata que Geagea rejeitou o que considera ser protestinações e meias medidas. Exigiu um Estado soberano no seu território e nas suas decisões. Seu discurso visa diretamente manter um aparelho militar independente do Hezbollah. Mas também contém uma crítica daqueles que, segundo ele, atrasam a implementação de decisões já tomadas. Esta sombra é importante. As Forças Libanesas não se opõem ao poder atual. Em vez disso, procuram impulsionar este poder para uma implementação mais rápida dos seus próprios compromissos. Geagea pode apoiar Joseph Aoun sobre o princípio das negociações ou o monopólio das armas, e depois criticar seu método. Esta posição permite que Maarab mantenha uma posição de apoio na maioria política, reforçando a sua identidade de oposição em questões soberanas.

Esta estratégia inclui também uma dimensão eleitoral. As Forças Libanesas querem aparecer como o partido que pede a aplicação intransigente do princípio de um Estado e de um exército. Por conseguinte, não podem permitir que Baabda ocupe sozinho este espaço político. Enquanto Joseph Aoun colocava a soberania e o monopólio das armas no centro de seu mandato, os dois pólos se viram competindo em um terreno próximo. A convergência ideológica pode paradoxalmente produzir rivalidade política. Se o presidente conseguir progressos através da negociação, Baabda pode reivindicar o sucesso do método gradual. Se as negociações ferverem, Maarab pode dizer que seus avisos foram justificados. Assim, a relação depende dos resultados alcançados no campo.

Do acordo presidencial a uma relação sob vigilância

A tensão actual assume especial importância quando comparada com o início do mandato. As Forças Libanesas apoiaram a eleição de Joseph Aoun em janeiro de 2025. Saudaram então a formação do Governo de Nawaf Salam. O novo poder apareceu então como uma oportunidade para restaurar instituições após anos de paralisia. As expectativas de Maarab eram altas. Estes incluíam soberania, reforma e controle de armas. A passagem do tempo transforma essas expectativas em critérios de avaliação. Quanto mais os objetivos anunciados produzem resultados, mais as Forças Libanesas se dão a liberdade de criticar.

A relação já experimentou fases de tensão e calmante. A MTV Líbano, em 16 de janeiro de 2026, relatou um longo apelo entre Joseph Aoun e Samir Geagea, com foco no monopólio de armas. Segundo os meios de comunicação, essa troca ajudou a aliviar as tensões que haviam surgido entre Baabda e Maarab. Esta sequência mostra que as divergências atuais não são inteiramente novas. A relação funciona em ciclos. Aparece uma divergência pública e, em seguida, os canais políticos procuram contê-la. A visita de Melhem Riachy em 3 de setembro parece ter a mesma lógica. Interveio alguns dias antes do discurso muito firme da Geagea. O contato continuado, portanto, não impediu o Chefe das Forças Libanesas de aumentar seu tom.

A natureza desta relação também explica porque cada desacordo rapidamente assume uma dimensão nacional. Joseph Aoun não é o líder de um partido político. Ele detém a presidência e deve lidar com forças com interesses opostos. Samir Geagea lidera uma das principais formações cristãs e um importante bloco parlamentar. Os dois homens, portanto, não respondem às mesmas restrições. Maarab pode exigir uma posição mais clara e torná-lo um elemento de mobilização política. Baabda deve medir as consequências institucionais de cada decisão. Essa diferença de função necessariamente produz ritmos distintos.

Diplomacia e reformas abrem segunda frente política

O desacordo já não se limita às armas Hezbollah. O discurso de Geagea de 6 de setembro também focou no funcionamento do estado e reformas. Naharnet, em 7 de setembro de 2026, relata que Nawaf Salam respondeu às críticas do líder das Forças Libanesas ao ritmo das reformas financeiras. O Primeiro-Ministro defendeu o trabalho do seu governo. A troca mostra que a crítica de Maarab agora visa mais amplamente o balanço de poder a partir de 2025. Por conseguinte, Baabda não está sozinha em causa. Seral também é colocado sob pressão.

Isso muda a posição das Forças Libanesas. O partido tem ministros no governo, mas ao mesmo tempo procura destacar-se da lentidão que lhe atribui. Este equilíbrio torna-se mais difícil quando os prazos políticos se aproximam. Ministros próximos das Forças Libanesas devem defender as suas acções. No entanto, o partido quer manter a oportunidade de criticar escolhas que não se encaixam em sua linha. Joe Rajji encarna perfeitamente esta situação. Sua presença no governo permite que as Forças Libanesas influenciem a política externa. Sua suposta marginalização também permite que Maarab denuncie um funcionamento que considera contrário à lógica institucional.

O futuro intercâmbio entre Baabda e Maarab dependerá, portanto, de dossiês muito concretos. O lugar de Joe Rajji nas próximas missões diplomáticas será observado. O ritmo de implementação das decisões em matéria de armas será ainda maior. A condução das negociações com Israel é um terceiro teste. Em 10 de julho de 2026, An-Nahar informou que Geagea havia afirmado desde Baabda que o Estado deveria ser o único a decidir nos casos decisivos. Esta posição permanece consistente com a de Joseph Aoun. Contudo, contém uma exigência de que o Estado exerça eficazmente esta prerrogativa. É sobre a lacuna entre a decisão anunciada e sua aplicação que Maarab está agora construindo suas críticas.

A relação permanece assim atravessada por dois movimentos opostos. O primeiro insiste na cooperação. Baabda e Maarab partilham vários objectivos em matéria de soberania e de instituições. Eles também têm canais regulares de comunicação. O segundo alimenta a distância. As Forças Libanesas consideram o poder muito lento, contestam a gestão de certas questões diplomáticas e querem uma aplicação mais rápida do monopólio de armas. A Presidência tem de gerir uma equação que inclua o Hezbollah, o exército, as negociações com Israel e a estabilidade interna. A passagem de Melhem Riachy para Baabda em 3 de setembro de 2026 ilustra esta dupla realidade. O canal não está quebrado. Mas o simples facto de a relação entre a Presidência e as Forças Libanesas ter sido um tema explícito da reunião mostra que agora exige uma gestão política plena.