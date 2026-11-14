Xennials: Quem são essas crianças da transição?

Eles foram capazes de rebobinar uma fita antes de aprender a navegar na Web, e depois descobrir o smartphone na idade adulta. Xennials geralmente referem-se a pessoas nascidas entre 1977 e 1983, na fronteira da geração X e milênios. A palavra põe um nome numa experiência de transição. Não é uma categoria demográfica oficial nem um retrato psicológico válido para todos.
Esta parcela atingiu 43 a 49 anos no ano de 2026. Hoje, portanto, reúne quadrênios, dos quais os mais velhos se aproximam dos 50. Mas uma data de nascimento não é suficiente para explicar como alguém trabalha, informa ou cria seus filhos. Para entender os Xennials, é melhor seguir a história do termo e da história das tecnologias do que um temperamento coletivo.
Xennials, uma fronteira em vez de uma geração
O nome reúne o X de « geração X » e parte de « milênios ». Não vem de um censo. Merriam-Webster atribuiu sua criação à autora americana Sarah Stankorb, em um texto publicado em 25 de setembro de 2014 com Jed Oelbaum. Ambos os autores compararam suas leituras dessa posição intermediária, em vez de fornecerem o resultado de uma pesquisa representativa.
A apresentação deste texto suscitou nascimentos de 1979 a 1983. A gama de 1977 a 1983, que foi frequentemente utilizada pela Merriam-Webster, é, portanto, uma utilização, não uma fronteira imutável. Ainda há cortes nesses anos. Uma pessoa nascida pouco antes ou pouco depois pode reconhecer-se nas memórias associadas à palavra, sem resolver uma questão científica.
Nas estacas expostas pelo Pew Research Center em 2019, os millennials nasceram entre 1981 e 1996. Os Xennials, no sentido atual, se sobrepõem ao fim da geração X e ao início dos milênios. Eles não inserem entre os dois como um grupo adicional com limites perfeitamente apertados. « Millennial » não significa « nascer no ano 2000 »: o mais velho já entrou na idade adulta na virada do milênio.
Infância analógica, mas não sem tecnologia
A imagem da cassete resume a história bastante bem, desde que não a tome como certificado de pertença. Walkman TPS-L2 da Sony, datado de 1979 nas coleções do Museu de Arte Moderna, ilustra música transportável em mídia material. Havia uma necessidade de um aparelho e um cassete; a canção não chegou de uma plataforma sob demanda. A fotografia da capa representa esse objeto, não o cotidiano de todas as crianças da época.
No entanto, o termo « infantil analógico » requer correção. Não significa uma infância sem computadores, jogos de vídeo ou telas. Em sua história de 2014, Sarah Stankorb descreve uma passagem progressiva: algumas ferramentas de computador já estavam presentes, mas o e-mail, as trocas online e os celulares tomaram outro lugar mais tarde. Seu testemunho ilumina uma jornada americana; Não mede uma experiência universal.
Por conseguinte, o contraste relevante diz respeito menos à presença de máquinas do que ao local de ligação em actividades normais. Ouvir uma gravação, ver um documento ou chamar alguém pode mobilizar objetos separados. A integração de várias dessas funções em um dispositivo conectado à rede representa uma transformação concreta, sem tornar todos os velhos usos obsoletos durante a noite.
A Web vem quando eles crescem
Algumas datas permitem sair da nostalgia. CERN lembra que Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web em 1989. Em 30 de Abril de 1993, a instituição colocou o software Web no domínio público, um passo importante na sua divulgação. As pessoas nascidas entre 1977 e 1983 atingiram a idade de 10 a 16. Isso não significa que todos eles acessaram a Web naquele ano.
Também é necessário distinguir a Internet Web: as páginas ligadas por links não resumem toda a rede e seus serviços. Dizer que esta coorte « nasceu antes da Internet » seria, portanto, enganoso. O que é mais característico de seu calendário é que ele cresceu antes da difusão maciça da conexão nas casas.
Pesquisas dos EUA fornecem uma medida deste progresso. Em uma revisão publicada em dezembro de 2003, o Pew Research Center observou que 14% dos americanos foram identificados como usuários online em 1995. A partir de março de 2000, 46% dos adultos nos Estados Unidos tinham usado a Web ou e-mail. Esses dados são para os Estados Unidos, não para a população mundial.
Para o período 1977-1983, estes dois índices de referência correspondem aos anos de 12 a 18 anos, depois 17 a 23 anos. A difusão da Internet tem assim acompanhado, dependendo da pessoa, faculdade, ensino médio, ensino superior ou primeiros empregos. O mesmo relato destacou a relação entre conexão, escolaridade e renda familiar: dois adolescentes da mesma idade não tinham necessariamente as mesmas oportunidades de acesso.
O smartphone encontra-os já adultos
Em 9 de janeiro de 2007, a Apple apresentou o iPhone em São Francisco. Seu comunicado descreve um dispositivo que reúne funções de telefone, music player e internet, incluindo e-mail, navegação e mapas. Este parâmetro de referência industrial não deve ser confundido com a invenção do telemóvel, nem deve ser utilizado para afirmar que nenhum smartphone existia antes.
As pessoas do grupo xennial atingem seus 24 a 30 anos de idade. Dessa forma, foram capazes de aprender os usos digitais antes da generalização dos telefones táteis conectados. Esta é a diferença entre descobrir o email em um computador e então ter vários serviços em seu bolso. Novamente, a data de uma apresentação comercial não diz nada sobre a data de compra real de cada família, muito menos em todos os países.
Uma memória comum não faz uma personalidade
A palavra torna-se frágil quando é usada para dizer que Xennials naturalmente seria mais autônoma, mais adaptável ou melhor equilibrada do que seus idosos e cadetes. Uma transição técnica não demonstra nenhuma destas qualidades. Em maio de 2023, o Centro de Pesquisa Pew lembra que as gerações não são cientificamente demarcadas e que as diferenças dentro dos grupos são igualmente importantes para a compreensão do comportamento.
Outra precaução é separar três dimensões: idade, período e coorte de nascimento. Os pesquisadores Arnold Lau e Courtney Kennedy explicam que esses efeitos não interferem em uma única investigação. Um comportamento observado aos 45 anos de idade pode se manter no momento da vida; uma mudança pode afetar várias idades ao mesmo tempo; um curso também pode ser ligado ao momento do nascimento. Confundindo-os facilmente produz falsos retratos geracionais.
Para um leitor libanês ou do Oriente Médio, é preciso, finalmente, ter em mente a origem americana deste rótulo. Os horários de equipamento, os meios familiares e as vias escolares não podem ser inferidos de uma história dos Estados Unidos. Em vez de perguntar apenas « você nasceu entre 1977 e 1983? », três perguntas tornam a história mais precisa: para onde você enviou seu primeiro email, quando você teve uma conexão regular, e quando seu telefone se tornou uma ferramenta de acesso à Web?
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