Os preços da gasolina no Líbano não dependem exclusivamente de Brent. George Brix explica o papel dos produtos melhorados, as últimas 15 cotações, transporte e seguro. Este mecanismo lança luz sobre defasagens do mercado, sem garantir uma queda similar de gasolina e diesel antes do próximo inverno.

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Os preços dos combustíveis do Líbano não seguem a mecânica Barnet que apareceu no mercado. George Bracks, Presidente da União de Planeadores de Gás, refere-se a esta distinção em suas declarações públicas em 14 de novembro de 2026. A escala libanesa baseia-se nos preços dos produtos líquidos aos quais são adicionados os custos de frete e outros preços; portanto, a redução do petróleo bruto não é suficiente para prever o próximo petróleo cheio.

Esta interpretação vem com os consumidores que procuram compreender as diferenças entre tarifas internacionais e locais, e não significa que qualquer alteração possa ser justificada em princípio, e para comparar os produtores, o mesmo período deve ser conciliado com os mesmos custos, e o preço imediato do barril sozinho não descreve o custo do combustível entregue ao Líbano.

Preços da gasolina no Líbano: produto adquirido vários

Brent refere-se ao sinal de gasolina petróleo bruto e diesel que refinar produtos para diferentes usos e que Brax insiste nos preços desses produtos, seguido em particular pelo tribunal, e precisa de um exame para entender o mercado libanês, sujeito a importações de combustível.

Seus preços atendem a sua disponibilidade e demanda. O diretor profissional descreve uma demanda mais sustentável por diesel à medida que se aproxima do inverno, citando aquecimento, produção de energia e transporte. A gasolina não satisfaz exactamente as mesmas necessidades e, por conseguinte, ambos os produtores podem desenvolver-se de forma diferente, mesmo quando provêm da mesma matéria-prima.

Bracks estima que a gasolina pode ser ainda mais reduzida, enquanto o diesel permanecerá sob pressão, e esta é a sua previsão, não uma nova tarifa formal ou segurança para as próximas semanas, e as condições de oferta e demanda podem alterar este curso, ea oferta de liberar petróleo bruto como uma promessa de um declínio semelhante em todos os combustíveis faria essa discriminação desaparecer.

Quinze citações em vez de uma sessão imediata

Segundo Georges Brax, a tabela de composição dos preços baseia-se nas últimas quinze citações de produtos refinados; este sinal ilustra o segundo desvio: tempo; nenhuma alteração significativa observada hoje substitui imediatamente todos os valores utilizados na conta; os preços anteriores continuam a pesar desde que retornem ao período escolhido.

O mecanismo não autoriza um período fixo de 15 dias; 15 publicações de preços e 15 dias de calendário não são unidades recíprocas; nem o seguinte ajuste é deduzido sem deduzir valores de fato; a explicação diz respeito à lógica da conta, não à reativação da escala atual.

A fim de avaliar a regressão, é, por conseguinte, necessário notar várias cotações comparáveis; uma série de reduções do produto revisto não teve o mesmo efeito que uma única diminuição do bruto; pelo contrário, um relançamento único da Internet não calcula directamente o aumento da caixa diesel; o período de referência e o período de controlo devem ser determinados antes de qualquer comparação.

Frete e suplemento de fatura

O preço internacional do produto não é o preço do combustível entregue, e Bax refere-se ao papel do transporte marítimo, seguro e impostos, que estão estabelecidos no projeto de lei nacional, ea melhoria pode ser compensada por outra tensão; sem colapso, a mudança no montante final não pode ser inteiramente atribuível ao petróleo.

Em particular, o chefe das estações de serviço destaca a exposição do Líbano às perturbações externas. O país deve comprar e transportar seus produtos refinados; portanto, as tensões nas rotas marítimas afetam a cadeia de abastecimento que excede o valor da carga útil; essa dependência difere do nível de consumo local.

O declínio das compras domésticas, portanto, não garante uma redução correspondente dos custos de importação; os preços de referência estão em mercados muito maiores; os custos de transporte e de seguro atendem às suas próprias condições; e a contração do mercado local pode coexistir com altas contas unitárias.

As previsões são ainda diferentes das tarifas aplicáveis

Em suas falas de 14 de novembro, Bracks pede a diversificação das fontes de energia, descrita como um meio de reduzir a exposição a crises recorrentes, e afirma-se também que os importadores mantiveram estoques para alimentar o mercado. Esta avaliação profissional não é acompanhada de um inventário público detalhado para calcular uma autonomia precisa aqui.

Por conseguinte, o consumidor deve continuar a ser três informações distintas: o preço do petróleo bruto, as frases de combustível relevantes e as tarifas locais aplicáveis ajudam os dois primeiros a explicar o desenvolvimento e não substituem o terceiro. A próxima escala de preços irá refletir o ajuste real, sem converter a expectativa de gasolina em uma obrigação diesel.

Por exemplo, a antiga bomba de gasolina em Jonni, uma imagem preservada publicada no Lipnos Bank em março de 2022, não reflete o estado atual das estações. » Libnaniu « .

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