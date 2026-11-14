Sul do Líbano: o custo do regresso aos campos

No sul do Líbano, os agricultores procuram retomar suas atividades apesar de terras inacessíveis, árvores destruídas e compensações esperadas. Em Houla e Chaaytiyeh, dois testemunhos mostram necessidades diferentes. Nizar Hani afirma que o plano está avançando, com verificação de danos e manutenção de serviços agrícolas no Sul.

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Voltar para uma aldeia não é suficiente para tomar uma fazenda. No sul do Líbano, os agricultores ainda descrevem terras inacessíveis, destruíram árvores e esperavam compensação. Os seus testemunhos, reunidos num relatório de imprensa libanês publicado em 14 de Novembro de 2026, apontam para o custo de um novo início e programas de apoio. O ministro da Agricultura, Nizar Hani, disse que a resposta estava sendo implementada.

O dossier não diz respeito ao anúncio de um novo balanço nacional. Lança luz sobre as dificuldades práticas da recuperação, vários meses após as primeiras avaliações. Aceder a uma parcela, ter liquidez e encontrar uma ferramenta produtiva são três problemas distintos. As rotas de Ahmad Diab, Houla, e de Oday Muslimi, Chaaytiyeh, mostram os efeitos.

Agricultores do Sul do Líbano: Retomando em outra terra

Ahmad Diab cultivou cerca de 25 dunos de feijão e trigo em Houla. De acordo com seu testemunho em 14 de novembro, ele foi incapaz de retomar a exploração desta terra. Ele, portanto, alugou outro pedaço de terra em Chaqra para tentar se reconectar com sua atividade. A deslocação não diz apenas respeito ao seu local de residência: também altera as condições materiais do seu trabalho.

O agricultor afirma que o ministério registrou suas perdas após a guerra de 2024. No entanto, afirma que não recebeu qualquer compensação nesta fase. Este testemunho diz respeito à sua situação pessoal. Não se pode dizer que nenhuma ajuda tenha sido paga em todo o Sul. No entanto, mostra que um dano identificado e um pagamento recebido permanecem duas etapas diferentes.

A utilização de terrenos arrendados satisfaz a necessidade de produzir sem esperar o retorno à parcela original. Também requer a construção dos recursos necessários para uma nova campanha. O relatório descreve poupanças de guerra e deslocamento, enquanto a compra de sementes e insumos deve preceder a colheita. O rendimento futuro não financia imediatamente estas primeiras despesas.

Em Chaaytiyeh, os limoeiros não voltam

Oday Musculani relata que encontrou os limoeiros de sua fazenda destruídos quando retornou a Chaaytiyeh. Ele quer replantar, mas diz que não tem os fundos necessários. Ele também evoca o medo de uma retomada da guerra. Em sua conta, a falta de dinheiro e o risco de segurança são reforçados: a contratação dos recursos remanescentes torna-se mais difícil quando seu resultado pode ser novamente perdido.

A destruição das árvores difere da perda de uma única colheita. O relatório destaca o tempo que leva para substituir as plantações e recuperar sua produção. Por conseguinte, a recuperação inclui um período durante o qual os custos de manutenção retornam antes do rendimento. Para os muçulmanos, a agricultura é seu principal recurso, não uma atividade complementar facilmente suspensa.

As medidas descritas no arquivo incluem a substituição de árvores danificadas, a reabilitação de pomares e vinhas, e sua manutenção até a recuperação. Este trabalho responde a danos duradouros. O apoio aos factores de produção e ao rendimento sazonal é outra necessidade: permitir que os agricultores ainda em condições de crescer não percam mais um ano de cultura.

Ministério distingue censo e verificação no local

Nizar Hani assegura, no mesmo relatório, que o plano ministerial continua em vigor. Ele explicou que as áreas afetadas haviam sido examinadas em duas etapas. Antes do lançamento dos projectos, os danos registados devem ser verificados no terreno. Este procedimento deve especificar o seu âmbito e natureza antes da intervenção.

O Ministro também afirma que os serviços agrícolas no Sul continuam a funcionar. Os centros nos territórios ocupados foram transferidos para Nabatiyah e Saida, de acordo com sua explicação. A sua circulação destina-se a manter o serviço aos operadores, apesar da perda de acesso a determinados sítios.

A Hani alega que os auxílios são distribuídos periodicamente em diferentes regiões. Diante dessa apresentação, alguns agricultores entrevistados disseram que ainda aguardavam sua compensação. As duas conclusões não são automaticamente incompatíveis: a execução pode dizer respeito a parte dos arquivos sem cobrir todas as necessidades. O relatório não apresenta um balanço nominativo para conciliar cada pedido, decisão e pagamento.

As perdas de produção excedem os danos materiais

Uma avaliação publicada pelo Ministério da Agricultura em 17 de junho de 2026 mostra essas dificuldades. Foi realizado com parceiros do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e das Nações Unidas e estimou perdas de produção em US$ 530,5 milhões. Os danos directos foram de 41,2 milhões. Estes montantes já publicados não constituem um novo total em 14 de Novembro.

O documento também distinguiu 56.320 hectares afetados por perdas de produção e 1.380 hectares que requerem reabilitação direta, excluindo culturas de campo. As superfícies, portanto, não descrevem o mesmo fenômeno. Uma terra pode perder sua produção devido à falta de acesso ou trabalho, sem que todo seu equipamento seja destruído. Por outro lado, pomares danificados podem exigir reconstrução sustentada.

Esta distinção junta-se às duas situações relatadas em novembro. O Diab está à procura de outra terra para perseguir as suas colheitas. Muslimi deve restaurar os meios para produzir em sua própria fazenda. Uma resposta limitada aos únicos danos visíveis não cobriria as mesmas necessidades que o apoio à perda de rendimentos ou despesas para a próxima temporada.

Anúncios de equipamento, mas não um saldo de entrega

Em 9 de novembro, Joseph Aoun anunciou financiamento para 1.500 estufas e 50 bombas de água. Estas instalações devem apoiar a agricultura em terras acessíveis. Este anúncio, já detalhado pela Libnanews, não constitui um registo das instalações efectivamente entregues. Também não permite que todas as alegações anteriores sejam consideradas liquidadas.

No depoimento de 14 de novembro, a espera é sobre a possibilidade de trabalhar novamente, não apenas sobre a existência de um programa. Para Ahmad Diab, hoje passa por um terreno alugado em Chaqra. Para Oday Muslimi, depende de como replantar seus limoeiros. O calendário das ajudas mantém-se, assim, em conformidade com o previsto para o trabalho agrícola.

Arquivo Ilustração: Deir Mimas, 7 de agosto de 2019. Esta fotografia não representa os danos de 2026. Foto Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Libnanews vestir sob a mesma licença.

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