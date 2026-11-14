Cesta: Líbano prepara Japão e China

O Líbano iniciou seus preparativos para receber o Japão e a China em 26 e 29 de novembro em Zuk Mikael. Ahmad Farran reúne quinze jogadores antes de sua seleção final. Dois amigos na Jordânia precedem essas nomeações, anunciadas às 21 horas pela bilheteria oficial das duas reuniões domiciliares.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A seleção libanesa de basquete começou na sexta-feira, 13 de novembro, preparando-se para as reuniões contra o Japão e a China. Ahmad Farran convocou quinze jogadores antes de manter seu grupo de doze. O Líbano receberá o Japão em 26 de novembro, seguido pela China em 29 de novembro, no complexo Nouhad Naufal em Zuk Mikaël, na qualificação para a Copa do Mundo de 2027.

Ambos os compromissos em casa são anunciados às 21h00. Hora de Beirute na bilheteria oficial. Duas partidas amigáveis na Jordânia, em 19 e 21 de novembro, devem preceder esta sequência de qualificação.

Basquete libanês: 15 jogadores para preparar novembro

O grupo de Ahmad Farran inclui Ali Mezher, Ali Mansour e Jad Khalil. Wael Arakji, que se recupera de uma lesão, não participa desta preparação. Jihad al-Khatib também está ausente por lesão.

Outros jogadores convidados são Amir Saud, Karim Zeinoun, Omar Jamaleddine, Joe Abu Samra, Sergio Darwich, Mark Khoury, Youssef Khayat, Hayk Gyokchyan, Gerard Hadidian, Omar El Jamal, Derek Funderburk e Karim Ezzeddine. Ele se juntou ao grupo após suas performances com La Wisdom.

Farran também aguarda o retorno de Sergio Darwich e Mark Khoury, que estão no Japão. Sua chegada é anunciada por volta de 19 de novembro. Os quinze jogadores ainda não são a lista final de doze retidos para jogos oficiais.

Dois ensaios na Jordânia antes de Zuk Mikael

O programa preparatório prevê dois confrontos com a selecção jordaniana no seu terreno: quinta-feira 19 e sábado 21 de Novembro. Estas reuniões amigáveis precedem a recepção do Japão por alguns dias.

Ahmad Farran aponta que seus jogadores se aproximam do rali após várias competições com seus clubes. Ele cita compromissos árabes, torneios em Dubai e Síria, bem como os primeiros dias do campeonato libanês. O criador destaca seu ritmo competitivo e motivação para jogar em frente ao público libanês.

O pessoal deve compor sem Arakji na organização ofensiva. A presença de três líderes na lista ampliada oferece várias soluções para preparar as duas reuniões. A composição final será conhecida após a redução deste grupo.

Japão em 26, China em 29 de novembro

A bilheteria exibe ambas as partidas no mesmo lugar e ao mesmo tempo: quinta-feira 26 de novembro às 21h contra o Japão, e domingo 29 de novembro às 21h contra a China. O complexo Nouhad Naufal está localizado em Zuk Mikael.

Estas reuniões fazem parte da campanha de qualificação asiática para o Campeonato Mundial, realizada no Qatar em 2027. O Líbano busca uma quinta participação após as edições 2002, 2006, 2010 e 2023. Antes dos dois prazos, Farran terá amigos jordanianos para parar suas últimas escolhas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews