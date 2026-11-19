A Walmart eleva os seus objectivos anuais após um aumento de 5,2% das receitas trimestrais. O comércio online está a crescer, mas o lucro líquido está a diminuir. Os resultados publicados em 19 de Novembro dizem respeito ao trimestre encerrado em 31 de Outubro de 2026. Vendas comparáveis, lucros ajustados e números publicados medem diferentes realidades.

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Walmart elevou suas metas anuais após anunciar em 19 de novembro receitas trimestrais de 188,8 bilhões de dólares, em 5,2 por cento. O terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 terminou em 31 de outubro de 2026.

O comércio online está a crescer, o lucro líquido está a diminuir

As vendas on-line estão crescendo em 17% em todo o mundo e em 23% no lucro líquido Walmart EUA atribuível ao grupo, no entanto, diminuiu em 19,5% para $4.945 bilhões. O lucro diluído publicado atinge US$0,62 por ação, comparado a US$0,65 após ajuste.

Walmart levanta as suas previsões

Para o ano como um todo, o distribuidor visa agora um crescimento de 4,9% a 5,2% das vendas líquidas a taxas de câmbio constantes. Ele espera ganhos ajustados por ação de $2,84 a $2,89, em comparação com $2,80 a $2,87 anteriormente. Esses intervalos permanecem alvos, não resultados.

Ilustração: Loja Walmart em Onalaska, Wisconsin, 8 de junho de 2024. Arquivo: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Vista Libnanews.

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