Walmart elevou suas metas anuais após anunciar em 19 de novembro receitas trimestrais de 188,8 bilhões de dólares, em 5,2 por cento. O terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 terminou em 31 de outubro de 2026.
O comércio online está a crescer, o lucro líquido está a diminuir
As vendas on-line estão crescendo em 17% em todo o mundo e em 23% no lucro líquido Walmart EUA atribuível ao grupo, no entanto, diminuiu em 19,5% para $4.945 bilhões. O lucro diluído publicado atinge US$0,62 por ação, comparado a US$0,65 após ajuste.
Walmart levanta as suas previsões
Para o ano como um todo, o distribuidor visa agora um crescimento de 4,9% a 5,2% das vendas líquidas a taxas de câmbio constantes. Ele espera ganhos ajustados por ação de $2,84 a $2,89, em comparação com $2,80 a $2,87 anteriormente. Esses intervalos permanecem alvos, não resultados.
Ilustração: Loja Walmart em Onalaska, Wisconsin, 8 de junho de 2024. Arquivo: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Vista Libnanews.
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