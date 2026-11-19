O Parlamento dinamarquês aprovou o Acordo de Defesa da Gronelândia com os Estados Unidos por 109 votos sem objecção. Após a votação da Gronelândia de 3 de Novembro, uma notificação oficial deve completar a ratificação. O texto complementa o quadro de 1951, mas não conduz a uma entrada em vigor já efectiva.

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O Parlamento dinamarquês aprovou na quinta-feira, 19 de Novembro de 2026, o acordo de defesa com a Gronelândia e os Estados Unidos. O texto recebeu 109 votos a favor, sem objecção ou abstenção. Esta votação elimina o obstáculo parlamentar dinamarquês, mas não só prova que o acordo já entrou em vigor.

O governo pode agora notificar formalmente Washington que ambos os parlamentos deram o seu consentimento. O comunicado do Folketing apresenta esta notificação como a etapa que completará a ratificação e tornará o acordo juridicamente vinculativo. Ele não anuncia o seu despacho.

Gronelândia: dois votos antes da notificação

O acordo foi aprovado pelo Parlamento da Gronelândia em 3 de Novembro. Por conseguinte, o consentimento dinamarquês segue o do território em causa. Em Copenhaga, o procedimento está em conformidade com o artigo 19.o da Constituição dinamarquesa, recorda o Parlamento.

O governo concluiu o acordo em Nova York em 22 de setembro. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, apresentou em 22 de Outubro a resolução B 36 ao Folketing. Em 12 de Novembro, realizou-se uma primeira leitura, seguida de um relatório da comissão em 17. A votação de 19 de Novembro corresponde à segunda e última leitura.

Complementar o Quadro de Defesa de 1951

O novo acordo altera e completa aquele que vem organizando a defesa da Gronelândia desde 1951. O resumo oficial da resolução faz parte da cooperação da NATO. Supervisiona o acesso militar dos EUA ao Território e permite novas zonas de defesa. Inclui igualmente disposições relativas ao ambiente e ao investimento estrangeiro.

Estas possibilidades jurídicas devem ser distinguidas da implantação efectiva. A votação parlamentar não constitui, por si só, o anúncio de trabalhos concluídos ou de novas instalações operacionais. A fase confirmada esta quinta-feira é a autorização do Governo dinamarquês para concluir este processo.

De acordo com o Parlamento dinamarquês, o Presidente dos EUA tinha autoridade para celebrar o acordo sem a aprovação posterior do Congresso. A formalidade ainda descrita no comunicado de 19 de novembro é, portanto, a notificação dinamarquesa aos Estados Unidos.

Foto: Nuuk, 18 de junho de 2025, perto da catedral. Arquivo ilustrativo, não relacionado com instalações militares ou votação do dia. Quintin Soloviev, Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Redimensionado foto inteira; editorial vestir Libnanews adicionado.

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