De Beirute aos tribunais europeus: que caso está por trás do novo processo financeiro?

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Uma indiscrição que assume outra dimensão

Informações discretas publicadas em Beirute em 23 de setembro de 2026 referem-se a processos iniciados por uma instituição financeira oficial contra funcionários do setor financeiro atual e antigo e pessoas ricas. O arquivo não seria apenas libanês. Cruzaria investigações ou procedimentos realizados em vários países europeus.

A informação não dá nomes. Também não especifica a identidade da instituição responsável pelo processo. Esta cautela proíbe a associação formal de processos com um caso específico. No entanto, intervém num contexto judicial muito mais preciso do que parece. Vários casos envolvendo o ex-governador do Banco do Líbano Riad Salamé, seu irmão Raja Salamé, o ex-chefe do Banco Audi Samir Hanna e várias instituições bancárias estão sendo tratados no Líbano e na Europa.

Outro elemento reforça as questões. Uma decisão confidencial da Comissão de Investigação Especial do Banco do Líbano, datada de 18 de setembro de 2026, cinco dias antes desta indiscrição, ordenou aos bancos libaneses e às instituições financeiras que congelassem as contas e os activos de onze pessoas e duas empresas. O sigilo bancário foi igualmente levantado face às autoridades competentes.

A lista inclui Riad Salamé, Raja Salamé e Samir Hanna. Também inclui Hassan Moukalled, André Mechantef, Bachir Mansour, Marianne Hoayek, Bassem Hout, Alaa Khawaja, Mohammad Hariri e Samara Kazzi. Duas empresas também estão envolvidas: CTEX e V Limited Investment Inc. No entanto, eles são indivíduos e entidades ligadas a vários arquivos separados. Por conseguinte, a sua presença na mesma decisão de congelamento não significa que estariam envolvidos no mesmo caso.

No entanto, deve-se observar a proximidade cronológica das duas informações. O processo referido em 23 de Setembro refere-se a esta iniciativa do Banco do Líbano? A outra ação iniciada pela instituição? Ou um processo judicial separado? Ainda não há resposta disponível.

Riad Salamé e Samir Hanna, um caso que se estende ao setor bancário privado

Uma primeira possível aproximação diz respeito ao caso contra Riad Salamé e Samir Hanna, ex-presidente do Bank Audi.

Em 10 de agosto de 2026, o judiciário libanês iniciou novos processos contra os dois homens em um caso financeiro de dezenas de milhões de dólares. As acusações incluíam alegados atos de apropriação indevida, enriquecimento ilícito, lavagem e corrupção.

De acordo com as evidências divulgadas neste procedimento, as investigações incluem operações realizadas entre 2010 e 2012. As estruturas estabelecidas no estrangeiro aparecem no ficheiro. Os valores reportados pelos investigadores excedem 250 milhões de dólares para todas as transações revisadas.

Este procedimento é importante por outro motivo. Assinala a entrada de um ex-chefe de um grande banco comercial num ficheiro financeiro directamente relacionado com as investigações contra o ex-governador do Banco do Líbano.

Durante vários anos, Riad Salamé vem desafiando as acusações contra ele nos vários processos. Samir Hanna também goza da presunção de inocência. Foi libertado sob fiança sob este procedimento. Por conseguinte, não existe uma condenação definitiva para apresentar os factos alegados tal como estabelecidos.

Mas o arquivo abre uma nova pergunta. As investigações sobre a crise financeira libanesa já não se limitam ao Banco do Líbano e ao seu antigo governador. Começam a examinar mais directamente a relação entre o banco central e alguns agentes bancários comerciais.

É precisamente isso que poderia dar um significado especial à formulação referente aos « gerentes financeiros atuais e antigos ».

Caso Forry, matriz europeia de investigação

O caso mais avançado da Europa permanece para a Forry Associates. A empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas foi controlada por Raja Salamé, irmão do ex-governador.

Os investigadores europeus suspeitam que um mecanismo estabelecido a partir de 2002 teria permitido o trânsito de mais de $330 milhões e cerca de €5 milhões de comissões ligadas às operações do Banco do Líbano.

O alegado mecanismo baseou-se nas comissões pagas aquando da aquisição de produtos financeiros ao banco central. Estas somas foram então devolvidas à Forry Associates, apresentada como intermediária. Há vários anos que os investigadores europeus procuram determinar o destino final destes fundos.

Riad Salame desafiou as acusações. Em especial, a sua defesa alega que os seus activos tinham sido adquiridos graças às receitas substanciais que tinha recebido antes da sua chegada como chefe do Banco do Líbano. Raja Salamé também esteve envolvido em vários processos relacionados com este caso sem que fosse deduzida uma condenação final das investigações em curso.

A dimensão europeia é indiscutível. Em Março de 2022, a cooperação judiciária entre a França, a Alemanha e o Luxemburgo tinha permitido o congelamento de cerca de 120 milhões de euros de activos relacionados com o inquérito.

Na Alemanha, três propriedades em Hamburgo e Munique foram apreendidas, bem como imóveis e outros bens. O seu valor era várias dezenas de milhões de euros. Em França, duas unidades imobiliárias de Paris tinham sido apreendidas, bem como contas bancárias. Os ativos também haviam sido congelados em Mônaco. No Luxemburgo, foram fixados cerca de 11 milhões de euros em várias contas.

A Agência Europeia de Cooperação Judiciária indicou então que a investigação principal dizia respeito a cinco suspeitos suspeitos de branqueamento de capitais resultantes de alegada apropriação indevida de fundos públicos libaneses.

É precisamente este carácter transfronteiriço que permite conciliar com a indiscrição de 23 de Setembro. Mas esta aproximação continua a ser uma hipótese.

HSBC Private Bank Suíça entra no arquivo

O ano de 2026 trouxe um grande desenvolvimento para o caso Forry. Em França, o HSBC Private Bank Suíça foi formalmente implicado na investigação dos ativos de Riad Salamé e sua comitiva.

A justiça francesa examina o papel desempenhado pelo banco suíço nos circuitos financeiros utilizados por Forry. O banco foi acusado de branqueamento de capitais e de associação criminosa por vários alegados crimes financeiros. Foi imposta uma obrigação de 80 milhões de euros.

Os investigadores franceses acreditam que a conta de Forry com o banco suíço desempenhou um papel importante no movimento de fundos. Em especial, examinam centenas de transferências e controlos efectuados pela instituição.

O HSBC informou colaborar com o inquérito e não foi considerado culpado dos factos examinados.

Este caso mostra, sobretudo, que os procedimentos europeus estão a mudar de natureza. Já não procuram apenas determinar a origem do património de certos funcionários libaneses. Estão agora a analisar o possível papel dos intermediários financeiros que processaram os fundos.

Esta extensão poderia explicar por que a informação libanesa agora se refere a líderes financeiros e pessoas ricas, em vez de apenas uma personalidade.

Suíça e Luxemburgo: procedimentos paralelos

O caso não se limita à França. A Suíça está igualmente a conduzir processos relativos ao HSBC Private Bank Suiça. Em especial, as autoridades examinam os controlos internos da instituição e o comportamento de certos trabalhadores que geriram relações com Raja Salamé e Forry.

O Luxemburgo é outro aspecto. Em particular, um ex-cliente oficial de Riad Salamé estava envolvido. Os investigadores estavam interessados em pagamentos recebidos pessoalmente do ex-governador enquanto o empregado trabalhava no setor bancário.

Isto mostra que o caso libanês se tornou uma verdadeira investigação em rede europeia. Os mesmos fluxos podem ser examinados em várias jurisdições porque contas, corporações, imóveis e intermediários foram distribuídos entre diferentes países.

A cooperação judiciária permite então restabelecer os fundos. É precisamente isso que uma investigação exclusivamente libanesa teria muito mais dificuldade em realizar.

O próprio Banco do Líbano era parte civil no processo francês. Seu governador Karim Souaid foi ouvido em 2026. Ele anunciou a disponibilidade da instituição para cooperar com magistrados franceses e defender os interesses do banco central e depositantes.

Este desenvolvimento é importante. Coloca agora o Banco do Líbano não só no centro dos factos históricos examinados, mas também entre os actores que procuram reparação.

Banco Audi France e Banque Richelieu France: outra investigação separada

Há que distinguir uma segunda via europeia do processo Forry.

Os tribunais franceses abriram uma investigação contra o Bank Audi France e o Banque Richelieu France, estando este último ligado à Société Générale de Banque no Líbano e ao banqueiro Antoun Sehnaoui.

Este procedimento diz respeito a suspeitas de transferências de capital fora do Líbano durante a crise financeira. Os investigadores examinam, nomeadamente, factos que podem qualificar-se como branqueamento de capitais, abuso de confiança, dissimulação e associação de criminosos.

Isto não é o mesmo que o caso Forry no estado das informações disponíveis.

Esta distinção é essencial. O primeiro conjunto diz principalmente respeito a comissões, o Banco do Líbano, Forry Associates e os ativos de Riad e Raja Salamé. A segunda diz respeito ao possível papel das instituições bancárias nos movimentos de capitais durante a crise, enquanto os depositantes libaneses estavam gradualmente perdendo o acesso às suas economias.

As instituições e as pessoas em causa gozam da presunção de inocência. O início de um inquérito não leva à conclusão de que as pessoas ou instituições em causa tenham efectuado transferências ilegais.

Mas a existência deste segundo procedimento alarga consideravelmente o contexto em que deve ser lida a indiscrição de 23 de Setembro.

Quando se refere a investigações realizadas em « muitos países europeus », poderia se referir ao arquivo Salamé. Quando ela se refere a líderes financeiros e grandes fortunas, ela também pode se referir a investigações no setor bancário privado. Por último, poderia referir-se a um procedimento ainda diferente.

SGBL e Antoun Sehnaoui no domínio das investigações francesas

O nome SGBL aparece neste contexto devido às ligações entre o grupo libanês e Banque Richelieu França.

Os investigadores franceses procuram determinar o papel desempenhado pelas diferentes instituições nas operações realizadas durante o período crítico da crise libanesa. A questão central é a possível saída de capital num momento em que as restrições impostas aos depositantes estavam a tornar-se cada vez mais graves.

Em especial, a questão judicial consiste em saber se determinadas transacções receberam tratamento especial e, em caso afirmativo, em que condições foram autorizadas.

No entanto, seria incorreto escrever que a SGBL ou Antoun Sehnaoui são responsáveis por um voo de capital ilegal. Nesta fase, há uma investigação. Deve determinar precisamente a realidade dos factos e as possíveis responsabilidades.

A mesma precaução aplica-se ao Bank Audi France.

No entanto, estas investigações estão a tornar-se essenciais para compreender a nova fase judicial da crise libanesa. Durante vários anos, o debate centrou-se nas perdas do sistema bancário e no reembolso dos depositantes. A partir de agora, os magistrados também procuram reconstruir certos fluxos individuais.

O congelamento confidencial de 18 de Setembro altera a leitura do processo

No entanto, a decisão tomada no Líbano cinco dias antes da indiscrição levantou mais questões.

Em 18 de Setembro, a Comissão Especial de Investigação do Banco do Líbano ordenou o congelamento de contas, activos, activos e cofres detidos directa ou indirectamente por onze pessoas e duas empresas. Também levantou o sigilo bancário em benefício das autoridades competentes.

Estes incluem Riad Salamé, Raja Salamé, Marianne Hoayek e Samir Hanna. Outros nomes incluem Hassan Moukalled e vários indivíduos ou empresas associadas a assuntos financeiros ou sanções internacionais.

Essa diversidade impede que a lista seja considerada como protagonista de um único caso.

Contudo, revela uma mudança de abordagem. O Banco do Líbano está agora a utilizar os instrumentos da Comissão de Investigação Especial para imobilizar activos e facilitar o acesso à informação financeira em vários casos sensíveis.

A proximidade com a informação de 23 de setembro é impressionante: uma instituição financeira oficial, funcionários atuais ou antigos, pessoas ricas e arquivos que podem atravessar as fronteiras libanesas.

Todavia, não constitui prova de identidade entre os dois processos.

A mesma pergunta por trás de várias investigações: para onde foi o dinheiro?

Os diferentes ficheiros têm uma coisa em comum: a reconstrução dos fluxos financeiros.

Em Forry, a questão é a origem e destino de centenas de milhões de dólares em comissões. No caso de Riad Salamé e Samir Hanna, os magistrados examinam outras transacções entre o banco central e as estruturas financeiras. Nas investigações francesas relativas ao Banco Audi France e ao Banque Richelieu France, a questão diz respeito aos movimentos de capitais durante a crise.

Estes casos são legalmente separados. No entanto, começam a traçar um mapeamento muito mais amplo da relação entre o Banco do Líbano, bancos comerciais, intermediários financeiros, empresas estrangeiras e beneficiários de determinadas transferências.

Este mapeamento pode tornar-se decisivo para os depositantes.

Desde 2019, o debate libanês coloca regularmente o Estado, o Banco do Líbano, bancos e depositantes em torno da distribuição de perdas. O processo judicial europeu acrescenta outra questão: alguns dos montantes podem ser recuperados e eventualmente recuperados?

Os cerca de 120 milhões de euros de activos congelados na Europa no caso relacionado com o Líbano mostram que esta hipótese já não é apenas teórica. No entanto, o congelamento não representa uma restituição. Os tribunais ainda têm de determinar a origem dos fundos e as responsabilidades antes de qualquer mecanismo de recuperação poder ser considerado.

Um novo procedimento ou juntar-se a vários casos?

Por conseguinte, a informação de 23 de Setembro continua rodeada de uma ambiguidade essencial.

Uma primeira hipótese seria que se relacionasse directamente com as iniciativas recentes do Banco do Líbano, incluindo as decisões tomadas pela Comissão Especial de Inquérito.

Um segundo é que ela se refere ao novo caso envolvendo Riad Salamé e Samir Hanna, algumas das quais podem levar a operações e estruturas estrangeiras.

Uma terceira linha seriam os procedimentos europeus relativos aos bancos e aos movimentos de capitais durante a crise.

Por último, é ainda possível que a indiscrição diga respeito a um procedimento ainda desconhecido do público.

Actualmente, não existe qualquer base para escolher entre estes pressupostos.

Mas o calendário é suficientemente estreito para justificar a questão. Em 18 de Setembro, uma decisão confidencial da Comissão de Investigação Especial atingiu 11 pessoas e duas empresas. Poucos dias depois, as informações dos bastidores referiam-se a uma instituição financeira formal que tinha iniciado processos contra funcionários financeiros e pessoas ricas, com ramificações em vários países europeus.

Entre os dois é agora a questão central:está o Banco do Líbano reunido no Líbano vários filhos de investigações financeiras até agora dispersas entre Beirute, Paris, Genebra, Munique e Luxemburgo?

A resposta dependerá das próximas transmissões judiciais, da identidade das pessoas efectivamente sujeitas ao procedimento referido em 23 de Setembro e, sobretudo, das operações financeiras precisas que os investigadores procuram reconstituir.