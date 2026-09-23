Explosão em Khiam: danos a Marjayoun

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Uma poderosa explosão do exército israelense em Khiam, no sul do Líbano, causou danos materiais significativos em várias localidades próximas na noite de terça-feira 22 a quarta-feira 23 de setembro de 2026. A explosão quebrou janelas, portas danificadas e causou rachaduras em casas em Jdeidt Marjayoun e Qlayaa. A Escola Nacional de Marjayoun também foi afetada. Sua administração suspendeu temporariamente os cursos para proteger as instalações e substituir as janelas destruídas.

Uma poderosa explosão em Khiam pouco antes da meia-noite

A deflagração ocorreu por volta da meia-noite em Khiam, uma cidade no distrito de Marjayoun, em uma área no sul do Líbano que tem sido submetida a inúmeras operações militares israelenses por vários meses.

Segundo informações disponíveis na manhã de quarta-feira, o exército israelense realizou uma grande operação de bombardeio na cidade. A explosão gerou uma onda de choque forte o suficiente para causar danos além de Khiam.

Seus efeitos foram observados em Jdeidt Marjayoun e Qlayaa, dois locais opostos a Khiam. De manhã, as pessoas descobriram janelas quebradas e vários danos em suas casas.

Na primeira informação disponível, na quarta-feira de manhã, não foram fornecidos relatórios de vítimas directamente causadas pela explosão nas localidades vizinhas.

A extensão dos danos materiais também permaneceu a ser avaliada. No entanto, os primeiros achados mostram que a explosão não se limitou ao perímetro imediato do local da explosão.

Casas danificadas em Marjayoun e Qlayaa

Em Jdeidet Marjayoun e Qlayaa, a onda de choque atingiu vários edifícios residenciais.

O dano relatado inclui janelas cujas janelas foram quebradas. Algumas portas também foram rasgadas ou movidas sob pressão. As rachaduras apareceram nas paredes de várias casas.

Este dano dá uma indicação da intensidade da explosão em Khiam. Mesmo a partir do ponto de detonação, a respiração era forte o suficiente para afetar as estruturas nas localidades circundantes.

No entanto, as informações disponíveis na quarta-feira de manhã não foram suficientes para determinar o número exato de habitações afetadas, nem para fornecer uma estimativa financeira dos danos.

Por conseguinte, as consequências da deflagração ainda têm de ser abordadas num inventário mais preciso. As reparações dizem respeito a aberturas e elementos de edifícios imediatamente quebrados que representam um risco para os seus ocupantes.

Explosão em Khiam: a Escola Nacional afetada

As consequências mais imediatas para o cotidiano foram observadas na Escola Nacional de Marjayoun.

Grande parte das janelas da sala de aula foram quebradas pela respiração. A presença de vidro quebrado e a necessidade de consertar janelas levaram a administração a interromper temporariamente os tribunais.

Esta medida destina-se a proteger os estudantes, professores e pessoal durante o trabalho.

Em particular, a escola deve substituir as janelas danificadas antes de poder novamente acomodar os alunos em condições normais de segurança. Não foram anunciadas datas específicas para a retomada dos cursos na primeira informação disponível na quarta-feira.

Assim, a suspensão aparece diretamente relacionada com os danos materiais causados pela explosão e não com uma decisão geral relativa às escolas da região.

O incidente, no entanto, ocorreu em um momento particularmente sensível, no início do ano letivo, quando as escolas no sul do Líbano estavam operando em um ambiente de segurança instável.

Uma onda de choque sentida além de Khiam

A geografia da área explica em parte por que as consequências da explosão foram observadas em várias localidades.

Khiam, Jdeidet Marjayoun e Qlayaa pertencem à mesma área geográfica no sudeste do Líbano. As explosões de alta potência podem assim ser ouvidas e sentidas a vários quilómetros de distância, especialmente quando resultam da explosão de edifícios ou infra-estruturas.

No caso da explosão que ocorreu na noite de 22-23 de setembro, danos às janelas e portas mostram que a onda de pressão manteve uma força significativa atingindo as áreas habitadas próximas.

O dano à Escola Nacional de Marjayoun também ilustra as consequências indiretas dessas operações. Mesmo quando uma escola não é o lugar de explosão, a respiração pode tornar certas salas temporariamente inutilizáveis.

A prioridade da escola é agora fazer os reparos necessários antes da retomada das atividades educativas.

Khiam no centro de operações repetidas em 2026

A explosão ocorre em um contexto de altas tensões nos setores de Khiam e Marjayoun.

Durante o ano de 2026, Khiam foi palco de greves, movimentos de forças israelenses e várias operações de destruição. Edifícios e infra-estruturas na comunidade sofreram danos consideráveis durante as operações militares.

Também no início de setembro, foram recebidos relatórios de movimentos blindados israelenses a leste de Khiam e de fogo na área. Outros locais no sul do Líbano foram simultaneamente afetados por operações de bombardeio e explosão.

Na manhã de 23 de setembro, outro efeito da explosão noturna em Khiam foi relatado na região: uma interrupção do fornecimento de energia afetando áreas como Hasbaya, Shebaa e Arqoub.

Esses elementos refletem consequências que vão além da localização das operações militares. Infraestrutura, habitação e agora uma escola em Marjayoun pode ser afetada por ações em uma cidade próxima.

Remédios necessários antes do currículo dos cursos

Na Escola Nacional de Marjayoun, a questão imediata é agora material e segura.

As janelas danificadas devem ser reparadas e os detritos de vidro removidos. A administração deve assegurar que as salas em causa deixem de constituir um perigo antes do regresso dos estudantes e do pessoal docente.

A duração da interrupção dependerá, portanto, do progresso deste trabalho.

Nas casas afetadas em Jdeidet Marjayoun e Qlayaa, os moradores também enfrentam as consequências da explosão. A substituição de janelas e portas é a intervenção mais urgente, enquanto rachaduras relatadas em algumas paredes precisam ser examinadas para determinar sua gravidade.

Nenhum censo de danos abrangente ainda havia sido tornado público na manhã de quarta-feira.

Por conseguinte, a situação continua a evoluir no sector. Futuros achados terão de esclarecer a extensão dos danos causados pela explosão de Khiam, enquanto a Escola Nacional de Marjayoun aguarda a conclusão dos reparos necessários para definir a data para a retomada dos cursos.