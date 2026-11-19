No recurso, o ACRI apresenta uma decisão a favor dos agricultores palestinianos em Wadi al-Fara. O relatório descreve as obrigações de protecção e de acesso às parcelas. Uma ordem provisória já tinha sido emitida em Março. O âmbito destas medidas deve distinguir-se de uma condenação penal e, sobretudo, da sua aplicação efectiva. A restauração do acesso aos campos não pode ser deduzida do único anúncio judicial.

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A Associação dos Direitos Civis em Israel (ACRI), a recorrente, anuncia que uma decisão de 15 de novembro de 2026 exige que as autoridades protejam melhor os agricultores palestinianos em Wadi al-Fara, no Vale do Jordão. O relatório descreve as obrigações de intervenção e de acesso à terra. Não demonstra que estas medidas já estejam a ser aplicadas.

Terras acessíveis, não apenas compromissos

Segundo o ACRI, o remédio refere-se à violência e obstáculos atribuídos ao colono Moshe Sharvit e seus homens. A associação emitiu uma injunção para removê-los das terras dos candidatos, para evitar intrusões não autorizadas e pastagem, e para garantir o acesso regular às parcelas.

Afirma igualmente que o acesso deve, se necessário, ser acompanhado de medidas de protecção. A passagem diária através de uma barreira contestada deve ser assegurada, ou outra solução posta em prática. Esses elementos são relatados por uma organização envolvida no processo, não por uma observação independente de sua execução.

Uma ordem provisória precedeu esse registo

Uma decisão provisória de 11 de março de 2026, no processo 66192-06-25, já tinha previsto medidas para retirar Sharvit e as pessoas que lhe actuavam das terras em causa. Esta ordem provisória reservou requisitos militares urgentes e deveria aplicar-se até uma nova decisão.

Esta etapa processual deve distinguir-se do resultado anunciado em Novembro. Uma medida temporária protege uma situação durante o exame do processo. Só ela não é a decisão final sobre o recurso. Do mesmo modo, uma obrigação dirigida às autoridades não constitui uma condenação penal do indivíduo em causa.

A execução continua a ser a questão decisiva

O comunicado descreve o que as autoridades devem garantir aos habitantes. Não permite o restabelecimento efectivo do acesso aos campos, nem permite a afirmação de que os incidentes cessaram. Esta distinção é essencial: uma decisão favorável e a possibilidade prática de cultivar a terra não são um único resultado.

Ilustração do arquivo: Colecionadores israelenses e palestinos em Qafin, Cisjordânia, outubro de 2008. Esta fotografia não representa Wadi al-Fara, nem os candidatos nem os eventos de 2026. Orrling,CC BY-SA 3.0viaWikimedia Commons.

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