Na França, a Saúde Pública França estima as internações evitadas pela vacinação contra a gripe entre idosos. Publicado em 19 de novembro, este estudo abrange três estações de inverno. Seu cálculo combina dados hospitalares, cobertura vacinal e eficácia. Tem limites, sem medir certa protecção individual ou a situação libanesa.

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A vacinação contra a gripe teria evitado uma média de 9.073 internações por estação em pessoas com 65 anos ou mais na França. Public Health France publicou esta estimativa em 19 de novembro, para os invernos de 2023-2024 a 2025-2026. O intervalo de confiança de 95% varia de 7.797 a 10.312.

Vacinação contra a gripe: uma estimativa colectiva

O cálculo combina internações registradas, cobertura vacinal e eficácia medida contra infecções sintomáticas diagnosticadas em laboratórios municipais. Portanto, não constitui uma contagem individual de pacientes cuja internação certamente teria sido evitada.

O estudo estima as internações evitadas para 8.315 em 2023-2024, 11.732 em 2024-2025 e 7.145 em 2025-2026. Os dados hospitalares da última temporada permanecem preliminares.

Limites que podem subestimar o benefício

A eficácia contra a infecção sintomática não mede com precisão a proteção contra a hospitalização. O cálculo também exclui a proteção indireta e algumas complicações não codificadas, como a gripe. Os autores indicam que esses limites podem subestimar o benefício vacinal.

Estes resultados dizem respeito aos idosos em França, nem todas as idades nem o Líbano. O trabalho ainda precisa avaliar as mortes evitadas e o benefício adicional da melhoria das vacinas.

Foto de ilustração genérica, sem identificação da vacina ou localização francesa confirmada. Karolina Kaboompics / Pexels. Composição Libnanews.

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